/पूरे उत्तर भारत पर मेहरबान होने जा रहा मानसून, 6 जुलाई तक बारिश दिखाएगी रौद्र रूप; जानिए किन राज्यों में बरसेगा कहर

प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में 5 से 6 जुलाई तक मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. लगातार बादल छाए रहने और बारिश होने से दिन का तापमान सामान्य से नीचे रहेगा, जिससे मौसम सुहावना बना रहेगा. हालांकि, इससे निचले इलाकों में जलभराव, अचानक बाढ़ जैसी स्थिति, ट्रैफिक जाम और दैनिक जीवन प्रभावित होने की आशंका भी बनी रहेगी. 5 और 6 जुलाई के आसपास दक्षिण मध्य प्रदेश से उत्तर कोंकण और गोवा की ओर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बढ़ सकता है, जिससे बारिश की तीव्रता और बढ़ने की संभावना है.