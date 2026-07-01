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पूरे उत्तर भारत पर मेहरबान होने जा रहा मानसून, 6 जुलाई तक बारिश दिखाएगी रौद्र रूप; जानिए किन राज्यों में बरसेगा कहर

First Week of July Weather Update: लंबे इंतजार के बाद अब पूरे उत्तर भारत पर मानसून मेहरबान होने जा रहा है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, 6 जुलाई तक बारिश अब रौद्र रूप दिखाने जा रही है. आइए जानते हैं कि किन राज्यों में अब बाढ़ आने वाली है और कहां के लोगों को राहत मिलने वाली है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 01, 2026, 06:07 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:13 AM IST
पूरे उत्तर भारत पर मेहरबान होने जा रहा मानसून, 6 जुलाई तक बारिश दिखाएगी रौद्र रूप; जानिए किन राज्यों में बरसेगा कहर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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