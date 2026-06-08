/तेज रफ्तार के साथ मुंबई पहुंच रही मानसून एक्सप्रेस, दिल्ली अभी दूर... बढ़ती गर्मी के बीच मौसम पर आया अपडेट

केरल में दस्तक देने के बाद मानसून आगे बढ़ रहा है. हालांकि, उसकी स्पीड और दिशा अलग-अलग है. स्काईमेट मौसम एजेंसी के एक्सपर्ट महेश पलावत ने बताया है कि अब मानसून की चाल तेज हुई है, खासकर पश्चिमी तट पर तेजी से मानसून आगे बढ़ रहा है और समय से है. हालांकि, उत्तर-पूर्वी इलाकों और पूर्वी भारत में मानसून का मूवमेंट कमजोर पड़ा है. वेदर सिस्टम भी बन रहा है, जो जून के महीने में कम देखने को मिलता है.
साइक्लोनिक सर्कुलेशन गोवा के तट पर दिख रहा है. यह धीरे-धीरे तेज हो सकता है और लो प्रेशर एरिया या डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है. अभी इसके गुजरात की तरफ बढ़ने के संकेत दिख रहे हैं. वैसे, अभी समय है और ऐसा लग रहा है कि ये 15-16 और 17 जून तक पहुंचेगा. आगे समुद्री सतह के तापमान पर काफी कुछ निर्भर करेगा.
हां, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश... उधर राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी 13, 14, 15 तारीख को बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी. अभी जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिहार के ऊपर बना है, उससे राज्य के पूर्वी जिलों में आज भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है. हिमालयी पश्चिम बंगाल के साथ-साथ असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बहुत अच्छी बारिश होने वाली है. मानसून यहां पर भी अब जल्दी से आगे बढ़ेगा. आमतौर पर 5 जून को मानसून पहुंच जाता है. अब जल्द ही यह पूरे इलाके को कवर कर लेगा.
केरल के तट पर लो प्रेशर एरिया बन सकता है. महाराष्ट्र में मुंबई के साउथ तक बहुत अच्छी बारिश हो सकती है. लक्षद्वीप में भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा तेज होने वाली हैं. कर्नाटक के कई इलाके, तेलंगाना और मराठवाड़ा में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं. मुंबई तक बारिश 9 जून से तेज हो जाएगा. 10 तारीख तक मुंबई में मानसून आधिकारिक रूप से दस्तक दे सकता है.
अगले दो-तीन दिनों के दौरान पहाड़ों पर विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है. लद्दाख का मौसम भी शुष्क रहेगा. हिमाचल के चंबा, लाहौल स्पीति, धर्मशाला आदि जगहों पर बारिश की संभावना कम है. बादलों की आवाजाही होती रहेगी. उत्तराखंड में भी मौसम लगभग साफ बना रहेगा. बद्रीनाथ और केदारनाथ में हल्की-फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.
- पंजाब में अगले दो-चार दिनों तक कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है. मौसम लगभग साफ रहेगा. बादल थोड़े बहुत आ सकते हैं और टेंपरेचर बढ़ जाएगा यानी गर्मी पंजाब में बढ़ने वाली है.
- दिल्ली और हरियाणा में भी चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं. पूरा हरियाणा सूखा रहेगा. तापमान बढ़ेगा.
- दिल्ली में आज यानी 8 जून को कहीं-कहीं बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है. आज हरियाणा और दिल्ली गर्म रहेंगे, शुष्क रहेंगे.
उत्तर प्रदेश में भी कोई मौसमी गतिविधि की संभावना नहीं है. पूरा यूपी लगभग शुष्क रहेगा. मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर मऊ, गाजीपुर, बलिया और लखनऊ, कानपुर, उन्नाव सूखे और गर्म रहेंगे. बिहार में भी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण अररिया, किशनगंज, सुपौल, महादेवपुरा, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया में हल्की-फुल्की बारिश या धूल भरी आंधी चल जाए.
झारखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं. पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, दिनाजपुर और कूच बिहार इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश होगी. मानसून अब पूर्वोत्तर राज्यों को कवर कर लेगा और हो सकता है कि पश्चिम बंगाल तक जल्दी पहुंच जाए.
इधर, राजस्थान में तापमान बढ़ने लगा है. जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, चुरू, गंगानगर में हीट वेव फिर आ सकती है. यहां अगले तीन से चार दिनों के दौरान बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है. हो सकता है कि कहीं-कहीं पर हल्की धूल भरी आंधी आ जाए. इसी तरह, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके सूखे और गर्म रहने वाले हैं. छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है.
इस तरह से देखें तो उत्तर पश्चिम पहाड़ से लेकर उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाके दो-चार दिन तक गर्म रहेंगे. दक्षिण भारत में बारिश बहुत अच्छी होगी. पश्चिमी तट पर मूसलाधार बारिश होगी.