Monsoon Rain: अभी कहां ठिठका है मॉनसून? दिल्ली के रास्ते कब मुड़ेगा, पूरा रूट समझ लीजिए

Weather Rain Update: आप बिहार-झारखंड में रहते हों या यूपी के किसी जिले में, दिल्ली में नौकरी करते हों या पंजाब-हरियाणा के किसान हों, इस समय सूरज की तपिश और लू के थपेड़े जरूर झेल रहे होंगे. जी हां, उत्तर भारत में रहने वाले लोगों की रातें भी करवटें बदलते बीत रही है. कूलर-AC चल तो रहे हैं लेकिन सवाल ये है कि कितना चलाएं? बिल भी तो देना होगा. बाहर कामकाज के लिए निकलने वालों का बुरा हाल है. सड़क पर बाइक चलाते समय ऐसा लगता है जैसे आसमान से आग बरस रही हो. लोग दिनभर में 10 बार आसमान की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि मॉनसून कब आएगा? कहां तक पहुंचा है मॉनसून? यूपी और दिल्ली कब तक आएगा? आइए मॉनसून का रूट प्लान समझते हैं.

जुलाई के पहले हफ्ते का इंतजार

मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो जुलाई के पहले हफ्ते में मॉनसून पूरे उत्तर भारत को भिगोएगा. पूर्वानुमान में किंतु-परंतु भी होता है लेकिन फिलहाल के लिए यह गुड न्यूज है. अगर इस लाइन पर सोचा जाए तो अभी 15 दिन का इंतजार बाकी है. नीचे भारत में मॉनसून के आगे बढ़ने को समझाता ग्राफिक्स गौर से समझिए.

Monsoon update:

Models (@ECMWF @Indiametdept) suggest after a hiatus in its advance, monsoon is reviving during last week of June, will advance further & cover the whole country by July first week.

Really a good news, but forecast uncertainty remains.

La Nina on its way too. pic.twitter.com/7nGnBOjJEt

— Madhavan Rajeevan (@rajeevan61) June 17, 2024