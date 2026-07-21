/दिल्ली में झमाझम बारिश, यूपी-बिहार में आया सैलाब तो हिमाचल में रेड अलर्ट; कुदरत के कहर से मचा हाहाकार, जानें IMD का अपडेट

IMD Monsoon Alert 21 July 2026: मानसून अब धीरे-धीरे अब रौद्र रूप धरता जा रहा है. पहाड़ों में भारी बारिश से होने वाली लैंडस्लाइड कहर मचा रही हैं तो अब मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है. उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक पहाड़ भरभराकर गिर रहे हैं. हालात को देखते हुए हिमाचल के चंबा, कांगड़ा, सिरमौर और मंडी में रेड अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली-एनसीआर में भी पिछले कई दिनों से पसरा सूखा खत्म हो गया. सोमवार देर रात से झमाझम बारिश का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, जो कई घंटों तक चलता रहा.