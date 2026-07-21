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दिल्ली में झमाझम बारिश, यूपी-बिहार में आया सैलाब तो हिमाचल में रेड अलर्ट; कुदरत के कहर से मचा हाहाकार, जानें IMD का अपडेट

IMD Rain Alert 21 July 2026: दिल्ली-एनसीआर में बारिश का सूखा सोमवार देर रात खत्म हो गया और झमाझम कई घंटे तक बारिश हुई. इसके साथ ही मानसून अब लगभग पूरे देश में पहुंच गया है. भारी बरसात से यूपी-बिहार में सैलाब आ गया है तो हिमाचल में रेड अलर्ट जारी किया गया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 21, 2026, 05:12 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:14 AM IST
दिल्ली में झमाझम बारिश, यूपी-बिहार में आया सैलाब तो हिमाचल में रेड अलर्ट; कुदरत के कहर से मचा हाहाकार, जानें IMD का अपडेट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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