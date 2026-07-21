/दिल्ली में झमाझम बारिश, यूपी-बिहार में आया सैलाब तो हिमाचल में रेड अलर्ट; कुदरत के कहर से मचा हाहाकार, जानें IMD का अपडेट

IMD Monsoon Alert 21 July 2026: मानसून अब धीरे-धीरे अब रौद्र रूप धरता जा रहा है. पहाड़ों में भारी बारिश से होने वाली लैंडस्लाइड कहर मचा रही हैं तो अब मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है. उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक पहाड़ भरभराकर गिर रहे हैं. हालात को देखते हुए हिमाचल के चंबा, कांगड़ा, सिरमौर और मंडी में रेड अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली-एनसीआर में भी पिछले कई दिनों से पसरा सूखा खत्म हो गया. सोमवार देर रात से झमाझम बारिश का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, जो कई घंटों तक चलता रहा.
भारी बरसात की वजह उत्तराखंड के बागेश्वर में पहाड़ ढहने लगे, जिससे मलबा सड़कों पर आ गया. जिससे आम लोगों पर खतरा मंडराने के साथ ही जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया.
मानसून सीजन के दौरान केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. लगातार हो रही बारिश के बीच केदारनाथ पैदल मार्ग पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत सभी आपदा प्रबंधन टीमें तैनात हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है.
हिमाचल प्रदेश के चंबा इलाके में एक बहुत ही खौफनाक लैंडस्लाइड हुआ. भारी बारिश के कारण पूरी की पूरी पहाड़ी मात्र कुछ ही सेकंड में भरभराकर सड़क पर आ गिरी.
नागालैंड में भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब जानलेवा साबित होने लगी है. भीषण भूस्खलन ने भारी तबाही मचा दी. इस हादसे में बच्चों समेत कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई मकान मलबे में दब गए. राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है,
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं और मानसून ट्रफ की स्थिति में बदलाव के कारण 21 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में मानसून फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गया है. हालात को देखते हुए देश के 16 से अधिक राज्यों में अत्यंत भारी बारिश, आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है.
दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भीषण गर्मी और उमस के लंबे ब्रेक के बाद मानसून ने वापसी की है. मौसम विभाग ने इलाके में तेज बरसात का अनुमान जाहिर करते हुए 21 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान दिल्ली-एनसीआर के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश होगी. जबकि कुछ चुनिंदा पॉकेट्स में तेज बौछारें पड़ने की संभावना है.
IMD के मुताबिक, आज यानी मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में बारिश के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. जिससे ठंडक बढ़ेगी और तेज गर्मी से लोगों को राहत रहेगी. बादलों और बारिश के चलते अधिकतम तापमान गिरकर 29°C से 36°C के बीच रह सकता है. वहीं न्यूनतम तापमान 27°C से 28°C के आसपास रहने का अनुमान है.
देश के पहाड़ी राज्यों में मानसून अपने चरम पर चल रहा है. जिसकी वजह से पहाड़ों में रहने वाले लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की जरूरत है. मौसम विभाग ने 21 जुलाई के लिए हिमाचल प्रदेश के 4 से 5 जिलों कुल्लू, कांगड़ा, बिलासपुर, शिमला, मंडी और सोलन में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. कुछ स्थानों पर तेज बरसात के साथ भूस्खलन और अचानक बाढ़ का भी खतरा है.
उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. भूस्खलन की घटनाओं को देखते हुए चारधाम पर जा रहे यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों में भी 21 जुलाई को मूसलाधार बारिश का अनुमान जाहिर किया गया है, जिससे पहाड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है.
उत्तर प्रदेश में मानसून बेहद सक्रिय है. पूरे प्रदेश में आज गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अनुमान है. कई जिलों में आज 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी आंधी भी चल सकती है. बिहार में भी भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा.
पंजाब के कई जिलों मसलन अमृतसर, लुधियाना, पठानकोट आदि में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट है. हरियाण के विभिन्न जिलों में भी आज तेज बरसात का अलर्ट है. राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में 21 जुलाई से मानसून दोबारा रफ्तार पकड़ रहा है. वहीं मध्य प्रदेश और गुजरात के भी कई जिलों में मूसलाधार बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है.
असम और मेघालय समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार बारिश जारी है. जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. इस क्षेत्र के कई इलाकों में आज भी भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में आज उत्तर भारत के मुकाबले मानसून की गतिविधियां थोड़ी कमजोर रहेंगी.