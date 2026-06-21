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मानसून पर IMD ने दी बड़ी अपडेट, इन राज्यों में अगले दो दिनों में एंट्री; बारिश को लेकर मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी

उत्तर भार में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है. मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में देश कई राज्यों में मौसम करवट लेने जा रहा है. विभाग ने बताया कि कई जगहों पर अगले एक से दो दिनों में मानसून की एंट्री होने जा रही है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 21, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:31 PM IST
मानसून पर IMD ने दी बड़ी अपडेट, इन राज्यों में अगले दो दिनों में एंट्री; बारिश को लेकर मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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