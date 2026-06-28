/दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, अरुणाचल में बाढ़ और भूस्खलन से 6 की मौत; IMD ने जारी की चेतावनी

Rain Alert in These States: देश के कई राज्यों में रविवार (28 जून) को मौसम ने करवट ली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शाम को तेज आंधी के साथ कुछ जगहों में पर हल्की बारिश देखने को मिली. इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन का दौर जारी है. अरुणाचल प्रदेश में कुदरत के कहर में कम से कम तीन लोगों की मौत हुई है. उधर, केरलम और उत्तर बंगाल में बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं.
दरअसल, कुछ जगहों पर मानसून और कुछ जगहों पर प्री मानसून बारिश का कहर देखने को मिल रहा है. जहां रविवार दोपहर तक दिल्ली समेत आसपास के इलाके भीषण गर्मी में तपते रहे, तो शाम को मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी देखने को मिली. इससे लोगों को राहत मिली है. इस बी आइए आपको बताते हैं कि आईएमडी ने क्या बताया?
रविवार को दिल्ली-एनसीआर में शाम होते होते आसमान में घना बादल देखने को मिला. हालांकि, दोपहर के समय ही भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है. दिल्ली में आज शाम 40 से 60 किलोमीट प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं. दिल्ली में अगले कुछ घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. आईएमडी का कहना है कि सोमवार को भी मौसम का अलग अंदाज देखने को मिल सकता है.
अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश राज्यों में पिछले कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है. राज्य के कई जगहों पर भारी बारिश के कारण बाढ़ आई है और कुछ जगहों पर भूस्खलन से भी भारी तबाही मची है. राज्य के करीब 9 जिले बाढ़ की चपेट में हैं. कई शहरों का संपर्क भी टूट गया है. पूरे राज्य में गंभीर होती स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में लग गई हैं. कुदरत के कहर में पूरे राज्य में कम से कम 3 लोगों की जान गई है. वहीं, बड़ी संख्या में लोग घायल हैं.
दक्षिण भारत के केरलम में भी बारिश का कहर जारी है. मानसून के आगमन के बाद से ही राज्य में भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. रविवार को पूरे राज्य में भारी बारिश देखने को मिली. राज्य में 6 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. आईएमडी का कहना है कि 29 जून से 1 जुलाई तक राज्य के अधिकांश जिलों में भारी से अति भारी बारिश देखने को मिल सकती है.
गौरतलब है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार (28 जून) को पूर्वोत्तर के कई राज्यों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 28 से 29 जून 2026 के दौरान कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना है. वहीं, उत्तर बंगाल में यह सिलसिला 2 जुलाई तक जारी रहने की संभावना है. साथ ही दक्षिण बंगाल में 3 जुलाई तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.