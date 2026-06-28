/दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, अरुणाचल में बाढ़ और भूस्खलन से 6 की मौत; IMD ने जारी की चेतावनी

अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश राज्यों में पिछले कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है. राज्य के कई जगहों पर भारी बारिश के कारण बाढ़ आई है और कुछ जगहों पर भूस्खलन से भी भारी तबाही मची है. राज्य के करीब 9 जिले बाढ़ की चपेट में हैं. कई शहरों का संपर्क भी टूट गया है. पूरे राज्य में गंभीर होती स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में लग गई हैं. कुदरत के कहर में पूरे राज्य में कम से कम 3 लोगों की जान गई है. वहीं, बड़ी संख्या में लोग घायल हैं.