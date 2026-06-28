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दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, अरुणाचल में बाढ़ और भूस्खलन से 6 की मौत; IMD ने जारी की चेतावनी

देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है. रविवार को दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में मौसम ने अपना रुख बदला. वहीं, अरुणाचल प्रदेश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर देखने को मिला. जिसमें कम से कम 3 लोगों की जान गई है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 28, 2026, 08:06 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:06 PM IST
दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, अरुणाचल में बाढ़ और भूस्खलन से 6 की मौत; IMD ने जारी की चेतावनी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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