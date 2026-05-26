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मॉनसून तो अभी दूर है, लेकिन इन राज्यों में भारी बारिश का आया अलर्ट; कश्मीर से दिल्ली तक हीटवेव से मिलेगी राहत

IMD Forecast: उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में हैं. घर से बाहर निकलते ही ऐसा लग रहा है, मानो तंदूर की भट्टी में कदम रख दिया हो. लोगों का कहना है कि जून दस्तक देने को है, लेकिन मॉनसून क्यों नहीं आया है. इस बीच आईएमडी ने एक राहत भरी खबर दी है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 26, 2026, 06:13 PM IST
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Monsoon Updates: पूरा उत्तर भारत इस समय झुलसा देने वाली गर्मी की चपेट में है. देश के अधिकांश राज्यों में बढ़ता तापमान सभी रिकॉर्ड तोड़ने पर अमादा है. इस बीच लोग अब मॉनसून की राह देखने लगे हैं. हालांकि, मॉनसून कहां तक पहुंचा और कब तक दस्तक देगा इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से भी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन आईएमडी ने  आने एक नया अलर्ट जारी किया है, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. 

दरअसल, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपने हालिया बुलेटिन में कहा कि दिल्ली-एनसीआर, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में अगले कुछ दिनों हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. हालांकि, कुछ स्थानों पर  हीटवेव का प्रकोप जारी रहेगा और दिन में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब जाने की संभावना है. आइए आपको बताते हैं कि देश के किस शहर में कल यानी 27 मई को को मौसम का क्या रूप देखने को मिलेगा. 

कहां तक पहुंचा मॉनसून? 

चिलचिलाती गर्मी के बीच सभी के मन में सवाल है कि आखिर मॉनसून कब दस्तक देगा. इससे पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि 26 मई को मॉनसून केरलम के तटीय इलाकों में पहुंच सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. माना जा रहा है कि अपने तय समय पर ही मॉनसून केरल के तटीय क्षेत्र में पहुंचेगा. केरलम में मॉनसून की एंट्री की सामान्य तारीख 1 जून है.

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जानिए कहां कैसा रहेगा मौसम? 

  • आईएमडी के ताजा बुलेटिन के अनुसार, 28 से 30 मई के बीच हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके अलावा इन तीनों राज्यों के अलग-अलग इलाकों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. 

  • विभाग ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पश्चिमी यूपी में 27 मई से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और 28 मई से 31 मई के बीच छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान गरज, बिजली और तेज़ हवाएं चलने की संभावना है. 

  • विभाग के अनुसार, 28 और 29 मई को जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी यूपी में छिटपुट ओलावृष्टि की संभावना है.  इसके अलावा 28 और 29 मई को उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी आने की प्रबल संभावना है. 

केरलम के कई शहरों में अलर्ट

गौरतलब है कि केरलम में अभी मॉनसून के आने में वक्त है, लेकिन विभाग ने यहां पर भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. राज्य के चार जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. जिन जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है, उनमें तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलपुझा और एर्नाकुलम शामिल शामिल है.

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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