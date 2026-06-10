/17 राज्यों में तबाही वाली बारिश का अलर्ट, ऑफिस जाने से पहले जानें मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे करेंगे डबल अटैक?

भीषण गर्मी से परेशान लोगों को जल्द राहत मिल सकती है. मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. मानसून की रफ्तार बढ़ने और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले कुछ दिनों में मौसम तेजी से करवट ले सकता है. देश के कई राज्यों में इन दिनों गर्मी अपने चरम पर है, लेकिन अब मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है, जबकि उत्तर-पश्चिम भारत की ओर एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ भी असर दिखाने लगा है.
इसके चलते 10 से 12 जून के बीच कई राज्यों में बारिश, तेज आंधी और कहीं-कहीं ओले गिरने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि घर से निकलने से पहले स्थानीय मौसम की जानकारी जरूर लें, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में हवाओं की रफ्तार 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 11 और 12 जून के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम का मिजाज अचानक बदल सकता है.
दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज आंधी की संभावना है. इसी वजह से देश के करीब 17 राज्यों के लिए मौसम संबंधी चेतावनी जारी की गई है. कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी आशंका है, जिससे किसानों और खुले में काम करने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. आईएमडी के ताजा अपडेट के मुताबिक मानसून ने सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों में अपनी मौजूदगी मजबूत कर ली है. अगले चार से पांच दिनों के दौरान इसके महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के अन्य इलाकों में भी आगे बढ़ने की संभावना है.
मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले पांच से सात दिनों के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है. विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 15 जून तक व्यापक वर्षा का दौर जारी रहने के संकेत हैं. कई जगहों पर जलभराव और भूस्खलन जैसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं.
राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से मौसम लगातार बदल रहा है. मंगलवार शाम आई तेज आंधी और धूलभरी हवाओं के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार 10 जून को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. हालांकि 11 और 12 जून को पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है.
उत्तर प्रदेश में मौसम का दोहरा असर देखने को मिल रहा है. एक तरफ कई जिलों में आंधी और गरज-चमक की चेतावनी जारी की गई है, वहीं दूसरी ओर कुछ इलाकों में लू का खतरा बना हुआ है. मेरठ, शामली, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, बहराइच, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आगरा, फिरोजाबाद और एटा समेत कई जिलों में मंगलवार को गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. वहीं प्रयागराज, कौशांबी, मिर्जापुर, चित्रकूट, झांसी, जालौन और ललितपुर जैसे जिलों में गर्म हवाओं से सावधान रहने की सलाह दी गई है.
बिहार में भी मौसम तेजी से बदलने वाला है. पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार सहित कई जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है. मौसम विभाग ने 11 और 12 जून के लिए कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. कुछ क्षेत्रों में हवा की गति 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.
मौसम विभाग के मुताबिक 11 जून के बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर बढ़ेगा और प्रदेश के पश्चिमी व पूर्वी हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है. इस दौरान हवाओं की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है. इसके अलावा 11 से 15 जून के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है.
मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून अगले चार से पांच दिनों के भीतर बिहार में प्रवेश कर सकता है, जिसके बाद राज्य में बारिश का सिलसिला तेज हो जाएगा. तेज आंधी, बिजली गिरने और भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें तथा यात्रा से पहले स्थानीय मौसम पूर्वानुमान जरूर जांच लें. आने वाले कुछ दिन देश के कई हिस्सों में मौसम के लिहाज से काफी अहम रहने वाले हैं.
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