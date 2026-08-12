/देशभर में मानसून का तांडव, आज 16 से अधिक राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; जानिए दिल्ली-एनसीआर और यूपी-बिहार का मौसम

All-India Weather Update: देशभर में मानसून इन दिनों रौद्र रूप में है. अधिकतर राज्यों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है. तेज बारिश की वजह से कई शहरों में बाढ़-भूस्खलन के हालात बने हुए हैं. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरस रही है. इन राज्यों में जगह-जगह भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं से सड़कें बाधित पड़ी हैं. मध्य प्रदेश से सटे इलाकों में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण पूर्वी राजस्थान में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है. कई जिलों में नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भरने बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है.