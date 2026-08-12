/देशभर में मानसून का तांडव, आज 16 से अधिक राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; जानिए दिल्ली-एनसीआर और यूपी-बिहार का मौसम

All-India Weather Update: देशभर में मानसून इन दिनों रौद्र रूप में है. अधिकतर राज्यों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है. तेज बारिश की वजह से कई शहरों में बाढ़-भूस्खलन के हालात बने हुए हैं. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरस रही है. इन राज्यों में जगह-जगह भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं से सड़कें बाधित पड़ी हैं. मध्य प्रदेश से सटे इलाकों में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण पूर्वी राजस्थान में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है. कई जिलों में नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भरने बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है.
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 12 अगस्त को देश के 16 से अधिक राज्यों में आंधी-तूफान के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. आइए, जानते हैं कि आज कहां-कहां पर बारिश होने वाली है.
IMD ने 12 और 13 अगस्त को हिमाचल और उत्तराखंड के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में इसका असर साफ दिखाई देगा. इन राज्यों के कई जिलों में पहले से बारिश हो रही है. ऐसे में और बारिश से हालात बिगड़ सकते हैं.
पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में लगातार बारिश से जलभराव और भूस्खलन की स्थितियां बनी हुई हैं. इन राज्यों में आज भी तेज बरसात से राहत नहीं मिलने वाली है.
दिल्ली-एनसीआर में 12 अगस्त को आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं. इस दौरान हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. आज न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आज बहुत तेज बारिश की संभावना कम है, फिर भी रिमझिम बारिश के चलते सड़कों पर आवाजाही धीमी रह सकती है.
पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12 से 15 अगस्त के बीच फिर से बारिश की तीव्रता बढ़ने की उम्मीद है. बिहार के कई उत्तरी और पूर्वी जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पूर्वी राजस्थान में अति भारी बारिश का दौर 12 अगस्त को भी जारी रह सकता है.
मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला बना रहेगा. पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों से बारिश के मौसम में संभलकर घर से निकलने की सलाह जारी की है. साथ ही पहाड़ी इलाकों में घूमने की सोच रहे अपने प्लान को अगले कुछ सप्ताहों तक टालने को कहा है, जिससे किसी हादसे से बचा जा सके.