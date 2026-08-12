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देशभर में मानसून का तांडव, आज 16 से अधिक राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; जानिए दिल्ली-एनसीआर और यूपी-बिहार का मौसम

Delhi-NCR Weather Update: देशभर में मानसून इन दिनों तांडव मचा रहा है. आज भी 16 से अधिक राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है. आइए, जानते हैं कि दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में आज का मौसम कैसा रहने वाला है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 12, 2026, 05:52 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:52 AM IST
देशभर में मानसून का तांडव, आज 16 से अधिक राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; जानिए दिल्ली-एनसीआर और यूपी-बिहार का मौसम

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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