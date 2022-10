Gujarat के मोरबी में पुल पर हुए हादसे से पहले का वीडियो वायरल, ब्रिज पर ये करते दिखे लोग

Gujarat Cable bridge: गुजरात के मोरबी जिले में मच्छू नदी पर बना पुल टूटने से एक भयानक हादसा हो गया. इस हादसे में 91 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे को लेकर पीएम मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री और रक्षा मंत्री ने शोक व्यक्त किया है. इस दर्दनाक हादसे से करीब 24 घंटे पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जो मच्छू नदी पर बने इस पुल से जुड़ा हुआ है.

क्या इस वीडियो में?

सोशल में मीडिया पर वायरल इस वीडियो में आप देखेंगे कि सैकड़ों लोग पुल पर चलते, कूदते और दौड़ते नजर आ रहे हैं. इस दौरान पुल हवा में तेजी से लहराते हुए दिखाई दे रहा है. वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े और औरतें भी पुल पर मौजूद हैं. इस दौरान कुछ लोग पुल पर जोर आजमा रहे हैं. आपको बता दें कि कल (रविवार) को एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें मच्छू नदी पर बना ये पुल टूट गया. खबर है कि करीब सौ साल पुराने इस पुल की कुछ हफ्ते पहले ही मरम्मत की गई थी.

हादसे के बाद बचाव टीमें हुईं एक्टिव

इस हादसे के संबंध में प्रधानमंत्री ने गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल और दूसरे अधिकारियों से बात की है. पीएम ने हादसे में मारे गए लोगों के घर वालों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है. गुजरात के सीएम ने इस दर्दनाक हादसे को लेकर ट्वीट किया और कहा कि मोरबी में सस्पेंशन ब्रिज गिरने की त्रासदी से मुझे गहरा दुख हुआ है. राहत और बचाव कार्य जारी है. घायलों के तत्काल उपचार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए. मैं इस संबंध में जिला प्रशासन के लगातार संपर्क में हूं. बता दें कि हाल ही में मरम्मत कार्य के बाद हैंगिंग ब्रिज को फिर से खोल दिया गया था.

