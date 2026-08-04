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जितनी ढील, उतना तनाव? आधुनिक परवरिश और किशोरों के डिप्रेशन का वो रिश्ता, जो आंकड़े बयां कर रहे हैं

सोशल मीडिया के मौजूदा दौर में बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं रखा जा सकता, लेकिन उस पर निगरानी बहुत जरूरी है. बच्चे मोबाइल का उपयोग कर पढ़ाई भी कर सकते हैं,लेकिन गाइडेंस के अभाव या गलत संगति के कारण बच्चे रील्स देखने और बनाने में अपना वक्त बर्बाद करने लगते हैं. पेरेंट्स के लिए यह बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वे बच्चों पर निगरानी रखें. उन्हें मोबाइल दें, लेकिन बच्चे मोबाइल का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं, इस पर भी नजर रखें. आइए, इस लेख के माध्यम से इस पहलू पर विस्तार से जानते हैं

Written ByShashankEdited ByZee News Desk
Published: Aug 04, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:52 PM IST
जितनी ढील, उतना तनाव? आधुनिक परवरिश और किशोरों के डिप्रेशन का वो रिश्ता, जो आंकड़े बयां कर रहे हैं

About the Author

Shashank

Shashank

लेखक एक राजनीतिक विश्लेषक और रणनीतिकार हैं, जिन्होंने भारत का पहला एआई-आधारित चुनावी भविष्यवाणी मॉडल विकसित किया है. वे राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर नेताओं और थिंक टैंकों को सलाह देते हैं. साथ ही, वे जमीनी स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देने वाली पहलों के समर्थक हैं.

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