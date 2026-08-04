/जितनी ढील, उतना तनाव? आधुनिक परवरिश और किशोरों के डिप्रेशन का वो रिश्ता, जो आंकड़े बयां कर रहे हैं

एक तरफ ‘बच्चों को खुद फैसला लेने दो’ की सोच, दूसरी तरफ बढ़ता तनाव और घंटों की स्क्रीन. दुनिया भर के नए आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि नियम और सीमाएं तय करने वाले माता-पिता के बच्चे मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत निकल रहे हैं. भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, पढ़िए इस विश्लेषण में.
पिछले तीन दशकों में परवरिश की परिभाषा चुपचाप बदल गई है. कभी घर में माता-पिता का शब्द अंतिम होता था. आज ज़्यादातर घरों में ‘बच्चे की मर्जी’ को पहली प्राथमिकता मिलने लगी है. मनोवैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों की मानें तो यह बदलाव किसी एक देश तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है. असली सवाल यह है कि क्या यही ‘उदार’ या ‘ढीली’ परवरिश किशोरावस्था को पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल बना रही है.
बीसवीं सदी के दौरान माता-पिता धीरे-धीरे बच्चों में ‘आज्ञाकारिता’ के बजाय ‘स्वतंत्रता’ को अहमियत देने लगे. अमेरिका के जनरल सोशल सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक, बच्चों के लिए ‘आज्ञा मानना’ सबसे ज़रूरी गुणों में से एक मानने वाले अभिभावकों का अनुपात 1986 में 40 प्रतिशत था, जो 2024 में घटकर सिर्फ़ 18 प्रतिशत रह गया. यही रुझान ब्रिटेन, कनाडा, स्पेन और चिली जैसे देशों में भी दर्ज हुआ. एक दिलचस्प पैटर्न यह भी है कि देश जितना समृद्ध होता है, आज्ञाकारिता को उतनी ही कम अहमियत दी जाने लगती है.
गैलप के अर्थशास्त्री और शोधकर्ता जोनाथन रॉथवेल की टीम ने जब लोगों से पूछा कि बचपन में उनकी परवरिश कैसी हुई, तो एक बात साफ़ उभरकर आई. माता-पिता के प्यार और स्नेह में पीढ़ियों के बीच कोई खास फर्क नहीं आया. 1930 से 1949 के बीच जन्मे 44 प्रतिशत लोगों ने माना कि उनके पिता उनके प्रति बहुत स्नेही थे. 1995 से 2006 के बीच जन्मे लोगों में यह आंकड़ा 41 प्रतिशत रहा, यानी लगभग बराबर. बड़ा बदलाव सिर्फ एक चीज में आया, नियम तय करने और उन्हें लागू करने की इच्छाशक्ति में. सीधे शब्दों में कहें तो आज के माता-पिता प्यार पहले जितना ही करते हैं, लेकिन ‘नहीं’ कहने से कतराने लगे हैं.
इसी बदलाव की एक और झलक बच्चों की ज़िम्मेदारियों में मिलती है. अमेरिका में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कोई कामकाज करने वाले किशोरों का अनुपात 1976 में 57 प्रतिशत था, जो 2024 में घटकर 38 प्रतिशत रह गया. सवाल वाजिब है कि जिस बच्चे ने कभी छोटी-मोटी ज़िम्मेदारी उठाई ही नहीं, उससे अनुशासन और काम के प्रति गंभीरता की उम्मीद आख़िर कैसे की जाए.
नियम बनाना और फिर उन पर टिके रहना कभी आसान नहीं होता. अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर फैमिली स्टडीज़ के एक सर्वे में सामने आया कि हर नया नियम माता-पिता की जिंदगी को थोड़ा और कठिन बना देता है. लेकिन यही सर्वे यह भी बताता है कि जिन घरों में तय समय पर सोना, स्क्रीन पर सीमा और पढ़ाई का निश्चित वक्त जैसे नियम मौजूद थे, वहां माता-पिता और किशोरों के रिश्ते तुलनात्मक रूप से बेहतर पाए गए. दिलचस्प बात यह रही कि खुद बच्चों ने भी इन रिश्तों को ज़्यादा मज़बूत माना. यानी अनुशासन और नज़दीकी एक-दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि साथी हैं.
सबसे चौंकाने वाला निष्कर्ष स्क्रीन से जुड़ा है. रॉथवेल के अध्ययन के मुताबिक, जिन किशोरों के माता-पिता उनके स्क्रीन-टाइम पर सीमा तय करते हैं, वे सोशल मीडिया पर रोजाना करीब डेढ़ घंटा कम बिताते हैं. यही बचा हुआ समय पढ़ाई, घर के कामों, खेल, कला और दोस्तों के साथ आमने-सामने की बातचीत में लगता है और शोध बताते हैं कि ये सभी बेहतर मानसिक सेहत से जुड़ी आदतें हैं.
आंकड़े इस तस्वीर को और स्पष्ट कर देते हैं. जिन घरों में माता-पिता अनुशासन के मामले में सख्त थे और स्क्रीन पर लगाम रखते थे, वहां बीते साल सिर्फ़ 14 प्रतिशत बच्चों में डिप्रेशन के लक्षण मिले. इसके ठीक उलट, जिन घरों में परवरिश ढीली थी और स्क्रीन पर कोई रोक नहीं थी, वहां यह आंकड़ा 38 प्रतिशत तक पहुंच गया. यानी सीमाएं तय करने वाले घरों में अवसाद का जोखिम लगभग दो-तिहाई तक कम पाया गया. एक अहम सावधानी यहां ज़रूरी है. ये आंकड़े दोनों बातों के बीच ‘संबंध’ दिखाते हैं, इन्हें आंख मूंदकर ‘कारण और असर’ नहीं मान लेना चाहिए. फिर भी इनका इशारा बेहद साफ है कि बच्चों को पनपने के लिए स्नेह के साथ-साथ दिशा और ढांचा भी चाहिए.
यह बहस भारत के लिए दूर की नहीं, बल्कि बेहद क़रीब की है. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने पहली बार बढ़ते स्क्रीन-टाइम को देश के युवाओं के लिए ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम’ के रूप में रेखांकित किया है. सर्वेक्षण के मुताबिक, वर्ष 2024 में भारतीयों ने स्मार्टफोन पर लगभग एक लाख करोड़ घंटे बिताए. एएसईआर 2024 की रिपोर्ट बताती है कि 14 से 16 साल के महज 57 प्रतिशत बच्चे फोन का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करते हैं, जबकि 76 प्रतिशत इसका उपयोग सोशल मीडिया पर करते हैं. एक सरकारी सर्वे के अनुसार, इसी आयु वर्ग के लगभग 90 प्रतिशत बच्चों के घर में स्मार्टफ़ोन मौजूद है.
इसका असर मानसिक सेहत पर भी दिखने लगा है. वर्ष 2024 में 1,392 किशोरों और युवाओं पर हुए एक अध्ययन में 37.9 प्रतिशत में डिप्रेशन के लक्षण, 33.3 प्रतिशत में चिंता और 43.7 प्रतिशत में उच्च तनाव के संकेत मिले. शोध यह भी बताते हैं कि नींद की खराब गुणवत्ता इन समस्याओं को और बढ़ा देती है, जबकि नियमित शारीरिक गतिविधि, परिवार का सहारा और साइबरबुलिंग में कमी एक ढाल की तरह काम करती है. राहत की बात यह है कि सरकार की टेली-मानस हेल्पलाइन अब तक 24 लाख से ज्यादा कॉल संभाल चुकी है. पर यह याद रखना ज़रूरी है कि हेल्पलाइन इलाज है, बचाव नहीं.
कुछ देशों ने अब ठोस क़दम उठाने शुरू कर दिए हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 10 दिसंबर 2025 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगा दी है. यह अपनी तरह का दुनिया का पहला क़ानून है. खास बात यह रही कि लागू होने के सिर्फ़ एक महीने के भीतर विभिन्न मंचों ने क़रीब 47 लाख नाबालिग अकाउंट बंद कर दिए. हालांकि, इसी के साथ विशेषज्ञ यह चेतावनी भी देते हैं कि पूरी तरह पाबंदी कहीं बच्चों को इंटरनेट के और असुरक्षित कोनों की ओर न धकेल दे. यही वजह है कि भारत के संदर्भ में बहस सिर्फ़ ‘बैन’ पर नहीं, बल्कि ‘डिजिटल साक्षरता और संतुलन’ पर केंद्रित होनी चाहिए.
रॉथवेल खुद मानते हैं कि कुछ शैक्षिक ऐप्स ने उनके बच्चों को शुरुआती पढ़ाई और गणित सीखने में मदद की. उनकी सलाह है कि किशोरों के लिए ‘सोशल मीडिया नहीं’ को सामान्य नियम बनाया जाए और तकनीक के फ़ायदे लेते हुए उसके जोखिमों को कम से कम रखा जाए. भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भी घरों में ‘डिवाइस-फ़्री’ घंटे तय करने और छोटे बच्चों को बेसिक फोन देने जैसी व्यावहारिक सलाह देता है.
सबसे अहम संदेश माता-पिता के लिए है और यह अपराधबोध का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का संदेश है. स्क्रीन हो या सोने का समय, बाहर खेलने का वक़्त हो या सम्मानजनक व्यवहार की उम्मीद, सीमाएं तय करना बच्चों को कमज़ोर नहीं, बल्कि मज़बूत बनाता है. आज बच्चों को तुरंत खुश कर देना ज़रूरी लग सकता है, लेकिन उनकी दीर्घकालिक भलाई इससे कहीं बड़ी है. जैसा रॉथवेल कहते हैं, माता-पिता को अपने अधिकार पर भरोसा करना सीखना होगा. ‘आज्ञाकारिता’ शब्द भले आज के दौर में पुराना और नकारात्मक लगे, लेकिन क़ानून, शिष्टाचार और आपसी सम्मान का पालन आज भी उतना ही ज़रूरी है, जितना कभी था. शायद बदलते वक़्त में परवरिश की असली परीक्षा यही है कि हम बच्चों को आज़ादी दें, पर दिशा देना न भूलें.