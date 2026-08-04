/जितनी ढील, उतना तनाव? आधुनिक परवरिश और किशोरों के डिप्रेशन का वो रिश्ता, जो आंकड़े बयां कर रहे हैं

रॉथवेल खुद मानते हैं कि कुछ शैक्षिक ऐप्स ने उनके बच्चों को शुरुआती पढ़ाई और गणित सीखने में मदद की. उनकी सलाह है कि किशोरों के लिए ‘सोशल मीडिया नहीं’ को सामान्य नियम बनाया जाए और तकनीक के फ़ायदे लेते हुए उसके जोखिमों को कम से कम रखा जाए. भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भी घरों में ‘डिवाइस-फ़्री’ घंटे तय करने और छोटे बच्चों को बेसिक फोन देने जैसी व्यावहारिक सलाह देता है.

सबसे अहम संदेश माता-पिता के लिए है और यह अपराधबोध का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का संदेश है. स्क्रीन हो या सोने का समय, बाहर खेलने का वक़्त हो या सम्मानजनक व्यवहार की उम्मीद, सीमाएं तय करना बच्चों को कमज़ोर नहीं, बल्कि मज़बूत बनाता है. आज बच्चों को तुरंत खुश कर देना ज़रूरी लग सकता है, लेकिन उनकी दीर्घकालिक भलाई इससे कहीं बड़ी है. जैसा रॉथवेल कहते हैं, माता-पिता को अपने अधिकार पर भरोसा करना सीखना होगा. ‘आज्ञाकारिता’ शब्द भले आज के दौर में पुराना और नकारात्मक लगे, लेकिन क़ानून, शिष्टाचार और आपसी सम्मान का पालन आज भी उतना ही ज़रूरी है, जितना कभी था. शायद बदलते वक़्त में परवरिश की असली परीक्षा यही है कि हम बच्चों को आज़ादी दें, पर दिशा देना न भूलें.