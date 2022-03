नई दिल्ली: रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भारत के कई लोग युद्ध स्थल पर फंसे हुए हैं. भारत सरकार ने उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया है. इस ऑपरेशन के तहत भारत के 15 हजार छात्रों और नागरिकों को वापस निकाल लिया गया है. इस ऑपरेशन की सफलता को सुनिश्चित करने भारत के 4 मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में गए हुए थे. उनमें एक केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल थे.

ऑपरेशन की सफलता की चर्चाओं के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर एक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि किन सीमाओं से कितने लोगों को निकाला गया है.

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया, 'हमने 76 उड़ानों के माध्यम से 15,920 से अधिक छात्रों को सफलतापूर्वक निकाला है.' बता दें कि यूक्रेन के नजदीक के 4 देशों की सीमाओं से लोग निकाले गए हैं.

#OperationGanga Update: We have successfully evacuated over 15920 students via 76 flights. Breakup -

Romania - 6680 (31 flights)

Poland - 2822 (13 flights)

Hungary - 5300 (26 flights)

Slovakia - 1118 (6 flights) @HardeepSPuri @KirenRijiju @Gen_VKSingh

— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) March 6, 2022