LIVE: ढाई लाख नए PNG कनेक्शन, जमाखोरों पर कड़ा प्रहार; सरकार ने बताया पिछले 25 दिनों में क्या-क्या हुआ

देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक है. इस बात की जानकारी सरकार की ओर से दी गई है. देश की जनता से सरकार ने अपील करते हुए कहा कि अफवाहों पर न जाए सरकार के पास पर्याप्त इंतजाम है. सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि एलपीजी की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी है. देश में PNG कनेक्शन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.
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Petrol-Diesel Stock in India: मिडिल ईस्ट में जारी जंग का सीधा असर दुनिया भर में तेल सप्लाई पर हुआ है. ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद किए जाने के कारण कई देशों में तेल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है. हालांकि, भारत के तेल का पर्याप्त भंडार है और सरकार की ओर से कहा गया कि इस विषम स्थिति में किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है.
सरकार की ओर से लोगों से अपील की गई है कि किसी भी अफवाह पर न ध्यान दें. सरकार ने स्पष्ट किया कि सामान्य पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है. इसके अलावा सरकार की ओर से बताया गया कि पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. यही कारण है कि पिछले 25 दिनों में 2.5 लाख से अधिक नए पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं.
पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से बताया गया कि देश की सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं. सरकार ने कहा कि पिछले दो दिनों से देश के कई शहरों में पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली है, ऐसा केवल अफवाहों के कारण हुआ है. केंद्र सरकार की ओर से साफ किया गया कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया है और तेल की सप्लाई सामान्य तरीके से चल रही है.
सरकार ने कहा कि देश में पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. PNG कनेक्शन को जल्द देने को लेकर सरकार ने कई कदम उठाए गए. इसके साथ ही एलपीजी को लेकर बताया गया कि पिछले दिनों सिलेंडर की बुकिंग 92 फीसदी रही. वहीं, कमर्शियल गैस का स्टॉक राज्यों को 50 फीसदी कर चुके है. सरकार का कहना है कि उन लोगों के खिलाफ लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं, जो सिलेंडर की जमाखोरी करने का काम कर रहे हैं. केवल मंगलवार को देशभर में 2700 छापे मारे गए, जहां से 2000 से अधिक सिलेंडर बरामद किए गए.
इस ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय ने बताया कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की. पीएम मोदी ने इंडिया के प्वाइंट ऑफ व्यू से बात की है. दोनों नेता इस बात पर सहमत दिखे कि हालात को सुधारने के लिए मिलकर प्रयास किए जाने चाहिए. पीएम मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री से भी मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर चर्चा की. विदेश मंत्रालय ने बताया कि अभी गल्फ में 20 जहाज और 500 नाविक फंसे हैं. उन्होंने कहा कि 20 नाविक बीते चौबीस घंटे में लाए गए है.
देश में अचानक आई कमर्शियल सप्लाई में कमी को लेकर सरकार की ओर से बताया गया कि कमर्शियल सप्लाई इसलिए कट की गई है, क्योंकि हम वॉर सिचुएशन में है और घर-घर सिलेंडर पहुंचना है. कल 58 लाख सिलेंडर की बुकिंग हुई थी. PNG हम 50 फीसदी घरेलू उत्पादन करते है. वहीं, LPG का बाहर से लाने का दबाव है, यही वजह है हम लोगों से अपील कर रहे है जो शिफ्ट हो सकते हैं वह PNG पर आ जाएं.
सरकार की ओर से जारी आज की पीसी में बताया गया कि LPG के लिए इंपोर्ट पर निर्भरता ज्यादा है. वहीं, PNG का उत्पादन देश में 50 प्रतिशत से अधिक होता है. इसलिए देशहित में एलपीजी को छोड़कर पीएनजी अपनाएं. सरकार के अनुसार, 3 महीनों में शिफ्ट होना होगा, जिसके लिए पहले ही आदेश जारी किया जा चुका है.
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