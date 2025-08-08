जहां भारत ने चीन के 400 सैनिकों को सुलाया था मौत की नींद, क्या व्यापार के लिए फिर खुलेगा वो नाथू ला दर्रा? सरकार ने दिया ये जवाब
Advertisement
trendingNow12872532
Hindi Newsदेश

जहां भारत ने चीन के 400 सैनिकों को सुलाया था मौत की नींद, क्या व्यापार के लिए फिर खुलेगा वो नाथू ला दर्रा? सरकार ने दिया ये जवाब

Nathu La Border Trade: नाथू ला सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने की मांग काफी दिनों से चल रही थी. इसको लेकर राज्यसभा सांसद दोरजी शेरिंग लेप्चा ने केंद्र से कई सवाल पूछे थे. अब इस पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया है. राज्यसभा सदस्य दोरजी शेरिंग लेप्चा के सवालों के जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने एक लिखित जवाब पेश किया है.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 08, 2025, 03:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जहां भारत ने चीन के 400 सैनिकों को सुलाया था मौत की नींद, क्या व्यापार के लिए फिर खुलेगा वो नाथू ला दर्रा? सरकार ने दिया ये जवाब

Nathu La Border Trade: नाथू ला सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने की मांग लंबे वक्त से उठ रही है. यह दर्रा भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक तिजारती रास्ते में से एक है, जो सिक्किम में मौजूद है और 2006 से सीमा व्यापार के लिए खोला गया था. इसी मुद्दे पर राज्यसभा सांसद दोरजी शेरिंग लेप्चा ( Dorjee Tshering Lepcha ) ने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे थे. हाल ही में इन सवालों का जवाब देते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ( Kirti Vardhan Singh ) ने बताया कि भारत और चीन के बीच मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत सीमा व्यापार के लिए तीन रास्ते तय हैं. उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा (1992 से), हिमाचल प्रदेश में शिपकी ला दर्रा (1995 से) और सिक्किम में नाथू ला दर्रा (2006 से).

चीन के साथ बातचीत जारी

उन्होंने कहा कि 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान इन सभी रास्तों से व्यापार पूरी तरह बाधित हो गया था और तब से अब तक इसे दोबारा शुरू नहीं किया गया है. हालांकि, भारत सरकार इन ट्रेड रूट्स के जरिए से व्यापार बहाल करने के लिए चीनी पक्ष के साथ बातचीत कर रही है.

विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने अपने लिखित जवाब में क्या कहा?

विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने अपने लिखित जवाब में कहा, '( A to D) मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्था भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार करने के लिए तीन बिंदु निर्धारित करती है. उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा (1992 से), हिमाचल प्रदेश में शिपकी ला दर्रा (1995 से), और सिक्किम में नाथू ला दर्रा (जुलाई 2006 से). हालांकि, 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान, इन सभी बिंदुओं के जरिए से व्यापार बाधित हो गया था और तब से इसे फिर से शुरू नहीं किया गया है. भारत सरकार ने इन सभी ट्रेड रूट्स के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने की सुविधा के लिए चीनी पक्ष के साथ बातचीत की है.'

जब भारतीय सेना ने चीनी सेना के करीब 400 जवान मार गिराए थे

9 दिसंबर, 2022 को चीन की पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (PLA) के सैनिक के 300 जावनों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में गुस्ताखी की. इसके बाद एक बार फिर एलएसी पर झड़प हुई. जून 2020 के बाद पहली बार चीन ने ऐसी हरकत की थी. उस वक्त भी गलवान में भारतीय सेना ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया था. चीन को याद रखना चाहिए कि साल 1967 से ही भारतीय सेना उसे हराने में सक्षम है. सितंबर 1967 में सिक्किम के नाथू ला में हुए टकराव में भारतीय सेना ने जो साहस दिखाया वो हमेशा के लिए दर्ज हो गया. भारतीय सेना ने चीनी सेना के करीब 400 जवान  मार गिराए थे. यहां तक कि चीन ने अपने सैनिकों के डेड बॉडी लेने में भी हिचक दिखाई थी.

यह भी पढ़ें:- साउथ चाइना सी में भारत की हुंकार, चीन को लग गई मिर्ची, मिमियाते हुए देने लगा ये दुहाई

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
मोहम्मद अमजद शोएब

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Nathu La border trade

Trending news

रूस से तेल खरीदना बंद कर दें तो भारत का बिल कितना बढ़ जाएगा? यहां जानिए पूरा हिसाब
Russian Oil
रूस से तेल खरीदना बंद कर दें तो भारत का बिल कितना बढ़ जाएगा? यहां जानिए पूरा हिसाब
जहां भारत ने चीन के 400 सैनिकों को सुलाया था मौत की नींद, क्या फिर खुलेगा वो दर्रा?
Nathu La border trade
जहां भारत ने चीन के 400 सैनिकों को सुलाया था मौत की नींद, क्या फिर खुलेगा वो दर्रा?
सांसद जी ने तो कमाल कर दिया.. खुद का AI बना लिया, लोगों से बात करेगा उनका 'अवतार'
AI avatar
सांसद जी ने तो कमाल कर दिया.. खुद का AI बना लिया, लोगों से बात करेगा उनका 'अवतार'
सुप्रीम कोर्ट ने SC जज के खिलाफ फैसला लिया वापस, किस बात पर पलटा आदेश?
High Court Of India
सुप्रीम कोर्ट ने SC जज के खिलाफ फैसला लिया वापस, किस बात पर पलटा आदेश?
अचानक शशि थरूर ने उठाया ऐसा कदम, कांग्रेस हो गई गदगद; राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे
Shashi Tharoor
अचानक शशि थरूर ने उठाया ऐसा कदम, कांग्रेस हो गई गदगद; राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे
बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए SC बनाएगा कमेटी, UP सरकार के अध्यादेश पर रोक
Supreme Court
बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए SC बनाएगा कमेटी, UP सरकार के अध्यादेश पर रोक
आतंक पर सबसे लंबा वार: 8वें दिन भी जारी ऑपरेशन.. घेराबंदी के बीच दहशत में आतंकी
kulgaon news
आतंक पर सबसे लंबा वार: 8वें दिन भी जारी ऑपरेशन.. घेराबंदी के बीच दहशत में आतंकी
बांग्लादेश-पाकिस्तान में ‌हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर ‌कितने हुए हमले?
Hindus
बांग्लादेश-पाकिस्तान में ‌हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर ‌कितने हुए हमले?
टैरिफ के पलटवार में भारत ने भी दिखा दी सख्ती? बोइंग जेट के 3.6 अरब डॉलर का सौदा लटका
boeing jet deal
टैरिफ के पलटवार में भारत ने भी दिखा दी सख्ती? बोइंग जेट के 3.6 अरब डॉलर का सौदा लटका
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान अधिकारियों-मतगणना कर्मियों की बढ़ा दी सैलरी
Election Commission
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान अधिकारियों-मतगणना कर्मियों की बढ़ा दी सैलरी
;