कहीं पर खनकन, तो कहीं पर चीखने की आवाजें; इन रहस्यमयी दरवाजों के अंधेरे में दफ्न हैं कई राज

Mysterious Doors: दुनियाभर में ऐसी कई रहस्यमयी चीजे हैं जिसके बारे में जानकर या सुनकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं. ऐसे ही हम बात करने चल रहे हैं उन दरवाजों के बारे में जो काफी डरावने हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में.
Trending Photos
Mysterious Doors: ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है. इस दुनिया में ऐसी कई रहस्यमयी चीजें हैं जो लोगों को आश्चर्य में डाल देती हैं. कभी किसी रहस्यमयी हवेली के बारे में हम बात करते हैं तो कभी को कभी किसी जंगल या झील के बारे में. ऐसे ही हम अब बात करने चल रहे हैं दुनिया के उन रहस्यमयी दरवाजों के बारे में जो सालों से बंद है. यहां कहीं पर खजाना है तो कहीं पर चिल्लाने की आवाजें आती हैं. इन दरवाजों को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं जो लोगों को डराती हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.
मनी पीट का गेट
सबसे पहले हम बात करेंगे मनी पीट के गेट के बारे में, यह ओक आइलैंड का एक रहस्यमयी गेट है जो एक विशाल खजाने की रखवाली करता है. इसे लेकर कहा जाता है कि खजाने को बचाने के लिए इसके नीचे जाल और गुप्त रास्ते बनाए गए हैं. इस दरवाजे को खोलने का प्रयास कई बार खोजकर्ताओं ने किया लेकिन उनके हाथ हमेशा नाकामी लगी, ये दरवाजा आज तक कोई खोल नहीं पाया है.
रूम नंबर 873
जबकि दूसरा रहस्यमयी गेट कनाडा के अल्बर्टा में स्थित बानफ स्प्रिंग्स होटल का कमरा नंबर 873 का गेट है. यह सालों से रहस्य और डर का प्रतीक बन चुका है, इसे लेकर कहा जाता है कि कईस साल पहले इसी कमरे में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी थी. इसके बाद वो खुदकुशी कर लिया था. इसके बाद जो भी मेहमान यहां ठहरता था उसे रात में चीखें सुनाई देती थीं और दीवार पर खून नजर आता था. अजीबो-गरीब आवाज की वजह से ये दरवाजा हमेशा-हमेशा के लिए बंद कर दिया गया.
पद्मनाभस्वामी मंदिर
वहीं अगर हम तीसरे दरवाजे की बात करें तो भारत के केरल में है, केरल के पद्मनाभस्वामी मंदिर में मौजूद वॉल्ट बी को काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है. इसे लेकर कहा जाता है कि यह दरवाजा नाग बंधन (सांपों की शक्ति) से बंद है और इसे खोलने से बड़ा विनाश हो सकता है. बता दें कि इस दरवाजे से समुद्र की आवाज भी आती है, इस वजह से आज तक कोई भी इसे खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया. जब-जब रहस्यमयी दरवाजों की बात होती है तो इस दरवाजों की भी बात होती है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.