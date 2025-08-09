MAGA का नारा देने वाले ट्रंप के बारे में अकबर ने कह दी ऐसी बात, सीधे दिल में नश्‍तर की तरह चुभेगी
MAGA का नारा देने वाले ट्रंप के बारे में अकबर ने कह दी ऐसी बात, सीधे दिल में नश्‍तर की तरह चुभेगी

Donald Trump: अकबर ने ट्रंप की नीतियों को अस्थिर और अप्रत्याशित बताया. उन्होंने कहा कि पहले ट्रंप ने रूस को दुश्मन घोषित किया और इसी आधार पर भारत पर भी टैरिफ लगाए.

Written By  Gaurav Pandey|Last Updated: Aug 09, 2025, 02:45 PM IST
भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते कुछ नाजुक दौर में हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने नई बहस छेड़ दी है. Make America Great Again का नारा देने वाले ट्रंप पर भारत के पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने सीधा वार किया है. उन्होंने कहा कि ट्रंप को इतिहास में अमेरिका का सबसे समाजवादी राष्ट्रपति कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने मुक्त व्यापार के सिद्धांत को चुनौती दी है. अकबर ने समझाया कि कैसे यह पूंजीवाद की प्रतिस्पर्धा में न टिक पाने वाली सोच है जो समाजवादी दौर की याद दिलाती है.

पूंजीवाद पर सीधा हमला..
असल में एमजे अकबर ने कहा कि मुक्त व्यापार में टैरिफ और ड्यूटीज को न्यूनतम रखने या खत्म करने की बात होती है जिससे सबसे कुशल तरीके से बने उत्पाद आसानी से बाजार में पहुंच सकें. विकल्प बढ़ें और दाम घटें. लेकिन ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियां इसे चुनौती दे रही हैं. उन्होंने इसे पूंजीवाद पर सीधा हमला बताया और कहा कि यह वही तरीका है जो सोवियत संघ के दौर में देखा गया था.

भारत ने कोई अमेरिकी कानून नहीं तोड़ा..
अकबर ने ट्रंप की नीतियों को अस्थिर और अप्रत्याशित बताया. उन्होंने कहा कि पहले ट्रंप ने रूस को दुश्मन घोषित किया और इसी आधार पर भारत पर भी टैरिफ लगाए. जबकि भारत ने कोई अमेरिकी कानून नहीं तोड़ा. इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात कर रहे हैं, जहां टैरिफ, व्यापार और सुरक्षा अहम मुद्दे होंगे.

अकबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संतुलित रुख की तारीफ करते हुए कहा कि वे परिपक्वता, दूरदृष्टि और "शक्ति भरी चुप्पी" के साथ हालात संभाल रहे हैं. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हितों पर समझौता नहीं करेगी, खासकर कृषि और डेयरी सेक्टर में. साथ ही अकबर ने अमेरिका पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया, यह कहते हुए कि चीन 47% रूसी तेल खरीदता है, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती.

अमेरिका पर ही अमेरिका द्वारा टैरिफ
इतना ही नहीं अकबर ने तंज कसा कि अगर यही सिलसिला चला तो अगला कदम अमेरिका पर ही अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाना होगा. क्योंकि वह खुद रूस से अपने परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम खरीद रहा है. उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के संबंध दो दशक की मेहनत से बने हैं और इन्हें नुकसान पहुंचाना समझ से परे है. हालांकि उनका मानना है कि हालात जल्द ही एक न्यू नॉर्मल पर लौट सकते हैं.

FAQ:

Q1: एमजे अकबर ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या कहा?
Ans: उन्होंने ट्रंप को अमेरिका का सबसे समाजवादी राष्ट्रपति कहा.

Q2: अकबर ने ट्रंप की नीतियों की आलोचना क्यों की?
Ans: क्योंकि ट्रंप ने मुक्त व्यापार के सिद्धांत को चुनौती देकर संरक्षणवादी नीति अपनाई.

