Advertisement
trendingNow13069351
Hindi Newsजरा हटकेमां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...कश्मीर की सर्दियों में पसीजा मां का कलेजा, शहीद बेटे की प्रतिमा पर ओढ़ाया कंबल

मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...कश्मीर की सर्दियों में पसीजा मां का कलेजा, शहीद बेटे की प्रतिमा पर ओढ़ाया कंबल

Viral Video: जम्मू कश्मीर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. इस सर्दी से बचाने के लिए मां ने अपने शहीद बेटे की प्रतिमा पर कंबल ओढ़ा दिया. इस वीडियो को देखकर हर कोई भावुक हो जा रहा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 10, 2026, 07:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...कश्मीर की सर्दियों में पसीजा मां का कलेजा, शहीद बेटे की प्रतिमा पर ओढ़ाया कंबल

Emotional Tribute to Soldier: कहते हैं मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...ये सिर्फ कहावत नहीं बल्कि एक हकीकत है. इस हकीकत को चरित्रार्थ करता हुआ एक और वीडियो जम्मू कश्मीर के सर्द मौसम में सामने आया है. एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा रहा है कि एक मां ने अपने शहीद बेटे की प्रतिमा पर कंबल ओढ़ाया है. उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि उसे ठंड न लगे, सोशल मीडिया पर लोग मां के इस काम पर भावुक हो गए हैं. 

शहीद हुआ था लाल
2016 में आतंकवादियों से लड़ते हुए गुरनाम सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनके बलिदान पर देश को फक्र हैं, शहीद होकर भी गुरनाम आज भी देश वासियों के हृदय में जीवित हैं. मां ने कंबल ओढ़ाकर फिर साबित कर दिया कि  जब-जब बेटे पर कोई आंच आई है तो मां सुरक्षा के तौर पर ढाल बनकर खड़ी हो जाती है. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

भावुक हुए लोग
सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए एक ने लिखा कि मां का प्यार जो कभी खत्म नहीं होता,  मां का यह भावुक कदम बेटे के लिए अटूट प्यार और उसके बलिदान के सम्मान को दिखाता है. एक अन्य ने लिखा कि मां का प्यार मौत से भी आगे, जम्मू की ठंडी में जसवंत कौर अपने शहीद बेटे की प्रतिमा को कंबल से ढकती हुईं, जैसे आज भी उसे सर्दी न लग जाए, जैसे आज भी मां की ममता पहरा दे रही हो. बेटा देश के लिए अमर हो गया और मां का प्यार समय, दूरी और मृत्यु से भी ऊपर उठ गया.

वहीं एक अन्य ने लिखा कि जम्मू में बढ़ती सर्दी के बीच बीएसएफ के शहीद बेटे की मूर्ति  मां ने कंबल ओढ़ाया, मां तो बस मां हीं होती है और पूरे ब्रह्मांड में मां की बराबरी कोई नहीं कर सकता है उसका प्यार ही निराला है. वह अपने से ज्यादा अपने बच्चों को प्यार करती हैं.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

viral video

Trending news

मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...शहीद बेटे की प्रतिमा पर मां ने ओढ़ाया कंबल
viral video
मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...शहीद बेटे की प्रतिमा पर मां ने ओढ़ाया कंबल
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
uddhav thackeray
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
DNA
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
DNA
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
Maharashtra Election
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
India US News in Hindi
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
Somnath
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
Hypersonic Scramjet Engine
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
west bengal news in hindi
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
Shaksgam Valley
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा