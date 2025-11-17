Advertisement
किसने किया Butter Chicken और Dal Makhani का आविष्कार...भिड़ गए दिल्ली के दो रेस्तरां; ठोका 2 करोड़ का मुकदमा

Who Invented Butter Chicken: मोती महल ने दरियागंज पर दो करोड़ रुपये का मानहानि का दावा ठोका है. उसने आरोप लगाया है कि खुद को इन दोनों डिश का आविष्कारक बताकर दरियागंज ने उसकी गुडविल और ब्रांड की साख को ठेस पहुंचाई है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 17, 2025, 10:18 PM IST
Who Invented Dal Makhani: दिल्ली के दो नामी रेस्तरां मोती महल और दरियागंज के बीच कानूनी जंग छिड़ गई है. जंग इस बात को लेकर कि दाल मखानी और बटर चिकन का आविष्कार आखिर किसने किया. मोती महल का दावा है कि उसके संस्थापक कुंदन लाल गुजराल ने बंटवारे के बाद इन दोनों डिश को तैयार किया. जबकि दरियागंज का कहना है कि उसके पूर्वज कुंदन लाल जग्गी ने इसका आविष्कार किया है. मोती महल ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसे लेकर मुकदमा दायर किया है, जिसमें मांग की गई है कि दरियागंज को 'बटर चिकन और दाल मखानी के आविष्कारक' वाली टैग लाइन को इस्तेमाल करने से रोका जाए.

क्यों आविष्कार की कहानी एक हथियार है?

दरअसल दोनों ही रेस्तरां (जिनको बटर चिकन और दाल मखानी का आविष्कारक माना जाता है) के लिए अब यहां बात इज्जत से ज्यादा हो गई है. यह उनका ब्रांडिंग का जरिया और असली कमाई है. 

जैसा कि एक पीआर एक्सपर्ट ने अदालती दस्तावेजों में लिखा है, 'आविष्कारक' का टैग प्रीमियम कीमत तय करना , वैश्विक विस्तार और असलियत पर आधारित मार्केटिंग को सही ठहराने में मदद करता है. दूसरे शब्दों में कहें तो यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आविष्कारक का तमगा किसको मिलेगा बल्कि यह भी है कि कौन इसका बेहतर मुद्रीकरण कर सकता है.

बात सिर्फ दो रेस्तरां की नहीं है...

मोती महल के पूरी दुनिया में फूड चेन हैं. करीब 100 से ज्यादा. लेकिन दरियागंज (जो साल 2019 में आया) को मार्केट में आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है. लेकिन वह तेजी से विस्तार कर रहा है. उसके 10 आउटलेट्स हैं और आगे भी उसकी विस्तार की योजनाएं बना रहा है. भले ही डायरेक्ट फाइनेंशियल क्लेम 240000 अमेरिकी डॉलर का हो  लेकिन डाउनस्ट्रीम बिजनेस मौके (फ्रैंचाइजी, रेडी-टू-ईट उत्पाद, प्रीमियम रेस्तरां अनुभव) दांव को और भी बड़ा बना देते हैं.

ऐतिहासिक फोटोज सबसे बड़ा सबूत

अदालती दस्तावेज विरासत के सबूतों का खजाना बन गए हैं. इसमें पुरानी तस्वीरें, 1949 का एक कारोबारी समझौता, और परिवार के किसी सदस्य की वीडियो गवाही शामिल है. इन दस्तावेज़ों का इस्तेमाल न सिर्फ मुकदमा जीतने के लिए, बल्कि ब्रांड की वैधता को मजबूत करने के लिए भी किया जा रहा है. 'हमारे पास सबूत हैं कि हमारे संस्थापक ने यह काम पहले किया था.'

रणनीतिक और वित्तीय दांव 

इस कानूनी लड़ाई से दोनों ही ब्रैंड्स को मीडिया अटेंशन मिलेगी. इससे दोनों ब्रैंड्स को मुफ्त पब्लिसिटी का फायदा होगा. अगर कोई दावा कर रहा है कि उसने आविष्कार किया है तो इससे दाम भी बढ़ाए जा सकते हैं, खासकर एक्सपोर्ट मार्केट में. मोती महल का एक आउटलेट न्यूयॉर्क में भी बटर चिकन बेच रहा है. इस लड़ाई में जिसकी भी जीत होगी, उसे ज्यादा फ्रेंचाइजी मिलेगी. इन्वेस्टर्स निवेश के लिए आगे आएंगे.

सिर्फ मिलियन डॉलर की लड़ाई नहीं...

कोर्ट में क्लेम सिर्फ 2 करोड़ रुपये का है. लेकिन इस आंकड़े से बढ़कर है विरासत और पहचान की लड़ाई. इसके जरिए रेस्तरां के विस्तार के मौके मिलेंगे. ब्रांड को नई पहचान मिलेगी. अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि विरासत और पहचान की यह लड़ाई आखिर कौन जीतेगा.

