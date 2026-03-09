स्पीकर होने के बावजूद आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे ओम बिरला, जानिए क्या है वजह

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होते ही लोकसभा में सियासी माहौल गरमाने के आसार हैं. आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला स्पीकर होने के बावजूद सदन में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे. अब हर किसी के दिमाग में ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर क्यों? तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि ऐसा क्यों होने वाला है. दरअसल आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने से जुड़ा प्रस्ताव सदन में पेश किया जा सकता है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने-अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है. इस प्रस्ताव को लेकर संसद में तीखी बहस होने की संभावना जताई जा रही है. विपक्ष जहां इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं सत्ता पक्ष भी अपने रुख के साथ पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की रणनीति बना रहा है. ऐसे में बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत से ही लोकसभा में जोरदार सियासी घमासान देखने को मिल सकता है.

आज लोकसभा की कार्यसूची में एक अहम मुद्दा शामिल किया गया है. इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उनके पद से हटाने से जुड़ा विपक्ष का प्रस्ताव सूचीबद्ध किया गया है. यह नोटिस विपक्षी दलों ने बजट सत्र के पहले चरण के दौरान दिया था. नियमों के मुताबिक, जब अध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होती है, तो वह उस दौरान कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करते. ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस चर्चा के समय सदन की कार्यवाही नहीं चलाएंगे और सामान्य सांसदों की तरह सदन में बैठेंगे.

लोकसभा अध्यक्ष पर एक्शन को लेकर क्या कहता है संविधान

संविधान में साफ प्रावधान है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में लाया जाता है, तो उस समय वे सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं कर सकते. ऐसी स्थिति में अध्यक्ष अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं और कार्यवाही की जिम्मेदारी किसी अन्य सदस्य को सौंपी जाती है. हालांकि, इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष को सदन में मौजूद रहने और सत्तापक्ष की अग्रिम पंक्ति में बैठने की अनुमति होती है. उन्हें अपने खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर अपनी बात रखने और उसका बचाव करने का पूरा अधिकार भी दिया गया है. यानी प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान वे सदन के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं और सदस्यों को अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर क्या हैं विपक्ष का आरोप

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है. विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर अध्यक्ष को नोटिस देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. विपक्ष का कहना है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को बोलने का पर्याप्त समय नहीं दिया गया. उनके मुताबिक, सदन की कार्यवाही के दौरान अध्यक्ष का रवैया निष्पक्ष नहीं था और विपक्ष के साथ खुलकर भेदभाव किया गया. नोटिस में विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि जब महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखने की बारी आई, तब विपक्षी सांसदों को या तो सीमित समय दिया गया या उन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिला. उनका कहना है कि संसद में सभी दलों को बराबरी का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन इस मामले में संसदीय परंपराओं का पालन नहीं किया गया. विपक्ष ने मांग की है कि इस मामले पर स्पष्टता लाई जाए और भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाए कि सदन की कार्यवाही निष्पक्ष और संतुलित तरीके से चले, ताकि सभी पक्ष अपनी बात पूरी तरह रख सकें.

विपक्ष के 118 सांसदों ने दिया ओम बिरला को हटाने का नोटिस

सूत्रों के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए विपक्ष ने बड़ा कदम उठाया था. बताया जा रहा है कि कम से कम 118 विपक्षी सांसदों ने इसके लिए प्रस्ताव का नोटिस दिया. यह नोटिस कांग्रेस सांसद और पार्टी के मुख्य सचेतक K. Suresh ने लोकसभा सचिवालय को सौंपा. इस प्रस्ताव के पीछे कांग्रेस के साथ-साथ समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसे कई विपक्षी दलों का समर्थन बताया जा रहा है. हालांकि इस नोटिस पर टीएमसी के सांसदों ने हस्ताक्षर नहीं किए. विपक्ष ने इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाने की कोशिश की, लेकिन कुछ दलों के समर्थन को लेकर अलग-अलग रुख भी सामने आया.