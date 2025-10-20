DNA: आपका माउस भी सुन सकता है निजी बातें, नई रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, जानें कैसे बचें ?

DNA: एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, हम कंप्यूटर के साथ जो माउस इस्तेमाल करते हैं वो हमारी संवेदनशील जानकारी हैकर्स तक पहुंचा सकता है. यानी माउस हमारी जासूसी कर सकता है. सुनकर आपको आश्चर्य हुआ होगा. ये हैरान करने वाला खुलासा अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफॉर्निया की एक रिपोर्ट में हुआ है. रिसर्चर ने बताया है कि माउस का इस्तेमाल हमारी जासूसी के लिए हो सकता है. हम आपको बताते हैं कैसे हैकर्स माउस से हमारी जानकारी चुरा सकते हैं...

माउस में हाई सेंसेटिव सेंसर्स का इस्तेमाल होता है. ये सेंसर्स हल्के से हल्के वाइब्रेशन्स का डेटा जुटा सकते हैं. इन वाइब्रेशन को तकनीक के जरिए साउंड वेब में बदला जा सकता है. वाइब्रेशन को साउंड में बदल कर कमरे में हुई हर आवाज को साफ-साफ सुना जा सकता है. आपने फिल्मों में देखा होगा की कैसे छोटे-छोटे डिवाइस से जासूसी की जाती है. इसके लिए जासूसी की जानेवाली जगह पर डिवाइस लगाना होता है. लेकिन माउस से जासूसी के लिए हैकर्स को हमारे घर में घुसने की जरूरत नहीं है.

रिपोर्ट के मुताबिक, हैकर्स कंप्यूटर हैक कर में एक खास तरह का प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं. ये प्रोग्राम माउस के सेंसर से वाइब्रेशन्स का डेटा जुटाता है. इस डेटा को एक खास फिल्टर के जरिए साफ किया जाता है, ताकि शोर कम हो. फिर इस डेटा को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में डाला जाता है, जो इसे शब्दों में बदल देता है. रिसर्चर्स ने बताया है कि इस तकनीक से 100 में से 61 बार बातचीत को समझा जा सकता है. चिंता की बात ये है कि किसी नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर और पिन नंबर को आसानी से इस तकनीक के जरिए चुराया जा सकता है. यानी अगर हम घर में बैठकर अपने कंप्यूटर पर क्रेडिट कार्ड नंबर या पिन नंबर डालते हैं और सिस्टम में माउस लगा है तो हमारी जानकारी हैकर्स तक पहुंच सकती है और हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है. ये गंभीर खतरा है.

आइए जानते है कैसे इस खतरे से बच सकते है

जब भी माउस इस्तेमाल करें उसे माउस पैड या कपड़े पर रखें. इससे माउस से होने वाली जासूसी का खतरा कम होता है. जब भी क्रेडिट कार्ड या पिन नंबर का इस्तेमाल करें तो कमरे में टीवी या म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ा दें. इससे वाइब्रेशन को साउंड में बदलना मुश्किल होता है. साथ ही जब भी आपना काम खत्म करें तो कंप्यूटर को शट डाउन कर दें. इससे माउस की कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी और जासूसी का खतरा कम हो जाएगा.