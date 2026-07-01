/पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी शासन के विरुद्ध आंदोलन : आगे का रास्ता

पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान की सरकार के प्रति जनाक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है . ऐसा नहीं है कि वहां पहले आक्रोश नहीं था- यह क्षोभ और सरकार के प्रति गुस्सा, तो कई दशक पुराना है . स्वतंत्रता के बाद से ही जब वहां के लोगों ने देखा कि भारतीय कश्मीर में जहाँ लगातार विकास हो रहा है, वहीं कश्मीर के पाकिस्तानी हिस्से में निवासियों को न केवल जीवनयापन की आवश्यक सुविधाओं जैसे- बिजली, अन्न, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखा जाता है, बल्कि इन सुविधाओं की मांग करने पर उनका हिंसक दमन भी किया जाता है. जहाँ एक ओर भारतीय क्षेत्र में कई वस्तुओं पर स्थानीय निवासियों को सब्सिडी मिलती है, वहीं पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में आटा, चावल आदि शेष देश की तुलना में बहुत मंहगे हैं और बिजली की आपूर्ति अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत कम है.
अभी पिछले सप्ताह ही आंदोलनकारियों पर सेना द्वारा गोलीबारी करने से चालीस से ज्यादा लोग मारे गए और कितने ही घायल हुए . अब हालत यह है कि वहां लोग नारे लगाते हैं- "यह जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है." अब तो आंदोलनकारी खुलेआम कह रहे हैं कि सीमा पर बाड़ खोल दो, हमें भारतीय कश्मीर में जाकर बसना है, जहाँ जीवनस्तर अधिक अच्छा है. लेकिन इस संदर्भ में यह देखना होगा कि क्या यह कानूनी रूप से संभव और व्यावहारिक है ?
दरअसल यह विवाद शुद्ध रूप से द्विपक्षीय था और इसे उसी रूप में सुलझाया जा सकता था, लेकिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर ले जाकर अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना दिया. समय के साथ-साथ यह समस्या रूढ़ हो गई और दोनों पड़ोसियों के लिए एक व्यावहारिक समाधान निकालना कठिन हो गया, ख़ासकर पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए जो इस मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं, क्योंकि सीमा पर इसी अशांति का डर दिखाकर ही वे सेना का वर्चस्व कायम रख सकते हैं.
वैसे भी पाकिस्तान लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर (तथाकथित आज़ाद कश्मीर) में भारत ही अशांति फैलाता रहा है. ऐसी स्थिति में यदि उस ओर से कश्मीरी भारत में आने शुरू हुए, तो पाकिस्तान इसका बहाना बनाकर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है और भारत के ऊपर शरणार्थियों का भी अनावश्यक बोझ पड़ जाएगा. हम कानूनी रूप से बांग्लादेश जैसी 1971 की कार्रवाई भी नहीं कर सकते, क्योकि स्वयं हमारी सरकार ने ही इसे अंतरराष्ट्रीय रूप से लंबित मामला बना दिया है और हमारी कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के विपरीत मानी जाएगी. न ही अभी हम अमेरिका के सामान शक्तिशाली हैं कि विश्व जनमत की परवाह किए बिना अपनी मनमानी कर सकें. इसलिए सबसे अच्छा रास्ता तो यही है कि हम सीमा पार के कश्मीरियों का हर अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन में समर्थन करें और उनके मानवाधिकारों के सेना द्वारा लगातार हनन के विरोध में आवाज़ बुलंद करें, ताकि पाकिस्तान के इस दमनकारी चक्र के खिलाफ विश्व से आने वाली आवाज़ें और मुखर हो सकें. पाकिस्तान तो अभी जिस अस्थिरता के मोड़ पर खड़ा है, वहां से उसे विखंडित होते देर नहीं लगेगी.
जे.के त्रिपाठी, पूर्व राजनयिक