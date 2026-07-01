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पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी शासन के विरुद्ध आंदोलन : आगे का रास्ता

पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है आक्रोश पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान की सरकार के प्रति जनाक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है . ऐसा नहीं है कि वहां पहले आक्रोश नहीं था- यह क्षोभ और सरकार के प्रति गुस्सा, तो कई दशक पुराना है .

Edited By:Haresh Kumar
Published: Jul 01, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:10 PM IST
पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी शासन के विरुद्ध आंदोलन : आगे का रास्ता

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Haresh Kumar

Haresh Kumar

हरेश कुमार ने 2005-06 में समाचार4मीडिया.कॉम से सीनियर सब एडिटर के तौर पर पत्रकारिता की शुरुआत की. दिसंबर, 2013 में दैनिक भास्कर.कॉम भोपाल में क्वालिटी चेक टीम का हिस्‍सा बना. जनवरी,2018 में दैनिक जागरण.कॉम दिल्ली में मैनेजर क्वालिटी चेक के तौर पर ज्‍वाइन किया. 2 मार्च, 2026 को जी न्यूज के डिजिटल डिवीजन में  सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर ज्वाइन किया. देश-विदेश, राजनीतिक और सामाजिक खबरों पर खूब कलम चलाई. ब्लॉग के जमाने में दैनिक जागरण प्रिंट के संपादकीय पेज पर आर्टिकल खूब छपे. वैसे ज्‍यादातर करियर क्वालिटी चेक यानी खबरों को चेक करने में व्‍यतीत हुआ. खबरों में व्याकरण से लेकर फैक्ट्स संबंधित किसी तरह की त्रुटि न हो, यह सुनिश्चित करने की अहम जिम्‍मेदारी रही है. इस कसौटी पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास रहा है.

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