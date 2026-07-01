/पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी शासन के विरुद्ध आंदोलन : आगे का रास्ता

वैसे भी पाकिस्तान लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर (तथाकथित आज़ाद कश्मीर) में भारत ही अशांति फैलाता रहा है. ऐसी स्थिति में यदि उस ओर से कश्मीरी भारत में आने शुरू हुए, तो पाकिस्तान इसका बहाना बनाकर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है और भारत के ऊपर शरणार्थियों का भी अनावश्यक बोझ पड़ जाएगा. हम कानूनी रूप से बांग्लादेश जैसी 1971 की कार्रवाई भी नहीं कर सकते, क्योकि स्वयं हमारी सरकार ने ही इसे अंतरराष्ट्रीय रूप से लंबित मामला बना दिया है और हमारी कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के विपरीत मानी जाएगी. न ही अभी हम अमेरिका के सामान शक्तिशाली हैं कि विश्व जनमत की परवाह किए बिना अपनी मनमानी कर सकें. इसलिए सबसे अच्छा रास्ता तो यही है कि हम सीमा पार के कश्मीरियों का हर अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन में समर्थन करें और उनके मानवाधिकारों के सेना द्वारा लगातार हनन के विरोध में आवाज़ बुलंद करें, ताकि पाकिस्तान के इस दमनकारी चक्र के खिलाफ विश्व से आने वाली आवाज़ें और मुखर हो सकें. पाकिस्तान तो अभी जिस अस्थिरता के मोड़ पर खड़ा है, वहां से उसे विखंडित होते देर नहीं लगेगी.