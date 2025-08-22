DNA: मोहन सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान? नई 'महाभारत' का विश्लेषण

भगवान श्रीकृष्ण को माखनचोर कहना उनके प्रति प्रेम को दिखाना है या उनका अपमान करना है. ये पूरी बहस मध्यप्रदेश सरकार के एक फैसले के बाद शुरू हुई है. जिसमें प्रदेश की मोहन सरकार श्रीकृष्ण से माखनचोर का टैग हटाने की मुहिम शुरू करना चाहती है. यानी मध्य प्रदेश सरकार मानती है, श्रीकृष्ण माखनचोर नहीं थे और उनका जो नाम लोगों के बीच इतना प्रचिलित है, उसे जुबान पर भी लाना ठीक नहीं है.

हो सकता है आज से पहले कई बार आपने भी श्रीकृष्ण को माखनचोर कहा हो. ऐसा कोई भजन गाया हो, जिसमें श्रीकृष्ण को माखनचोर कहा गया हो. इसलिए आपको भी ये जानना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार को माखनचोर शब्द से क्यों आपत्ति है. श्रीकृष्ण के लिए इस नाम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है. सबसे पहले कब श्रीकृष्ण के लिए माखनचोर शब्द का प्रयोग किया गया और मध्यप्रदेश सरकार के इस फैसले को कृष्ण भक्त कैसे देख रहे हैं.

माखनचोर नाम क्यों प्रचलित

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे पहले समझिए, कृष्ण का माखनचोर नाम क्यों प्रचिलित है. कृष्णाष्टकशतक में श्रीकृष्ण के जिन एक हजार 8 नामों का वर्णन किया गया है. उसमें एक नाम माखनचोर भी है. आपने गोकुल में श्रीकृष्ण के मक्खन चुरा कर खाने की कथाएं सुनी होंगी. जिसमें वो अपने ग्वालों के साथ मक्खन चुरा कर खाते थे और इस वजह से गोपियां उनकी मां यशोदा से उनकी शिकायत भी करती थीं. प्रेम से यही गोपियां श्रीकृष्ण को माखनचोर कहकर भी संबोधित करती थीं. इस वजह से भक्तों के बीच श्रीकृष्ण का ये नाम प्रचलित हो गया.

सीएम मोहन यादव का तर्क

लेकिन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इसे गलत मानते हैं. इसकी वजह क्या है, तो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मानते हैं कि कृष्ण का माखन चुराना, मटकी फोड़ना एक आक्रोश था, श्रीकृष्ण नहीं चाहते थे कि ये मक्खन अत्याचारी कंस के पास पहुंचे. इसलिए वो माखन चुराते थे और माखन खाने के बाद गोपियों की मटकी फोड़ दिया करते थे. कंस को लेकर उनके विरोध को जाने-अनजाने माखनचोर नाम दे दिया. अब मध्यप्रदेश सरकार श्रीकृष्ण को इस नाम से मुक्ति दिलाने के लिए अभियान शुरू करने वाली है, आपको भी इस अभियान के बारे में भी जानना चाहिए.

भगवान के 'माखन चोर' नाम पर सरकार जनचेतना अभियान चलाने जा रही है. सरकार का संस्कृति विभाग कथावाचकों को इसकी जानकारी देगा, ताकि उनकी कथाओं में इस शब्द का इस्तेमाल ना हो. इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद कृष्ण के जीवन से जुड़े प्रसंगों को तथ्यों के साथ जनता के सामने रखेंगे. सरकार और मुख्यमंत्री लोगों को बताएंगे कि कंस की नीतियों के खिलाफ कृष्ण के विद्रोह को माखन की चोरी के रूप में प्रचारित कर दिया गया. जनजागरण से इस प्रथा पर रोक लगाई जाएगी. यानी श्रीकृष्ण को माखनचोर कहने पर रोक लगाई जाएगी.

ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में हर सनातनी के घर में श्रीकृष्ण की पूजा होती है और दुनिया में 100 से ज्यादा देशों में श्रीकृष्ण के लाखों भक्त और 2 हजार से ज्यादा मंदिर मौजूद हैं. इसके अलावा 80 से ज्यादा भाषाओं में श्रीकृष्ण के उपदेश यानी गीता का अनुवाद भी हो चुका है. इसलिए श्रीकृष्ण के नाम से जुड़े विवाद पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी. मध्यप्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद आज आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार श्रीकृष्ण को माखनचोर कहने की शुरूआत कहां से हुई.

श्रीमद्भागवतमहापुराण

अगर मध्यप्रदेश की सरकार बता रही है श्रीकृष्ण की मक्खन चुराने वाली लीला कंस के खिलाफ आक्रोश थी तो ये बात आपको आज तक क्यों नहीं मालूम थी. तो आज आपको भी जानना चाहिए कि आखिरकार श्रीकृष्ण को माखनचोर कहने की शुरुआत कहां से हुई और कृष्ण की बाल लीलाओं की जो कथाएं आप तक पहुंची, वो कहां से आईं.

भगवान की बाललीला

भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं के बारे में भारत के प्राचीन धर्मग्रंथों और पुराणों में विस्तार से बताया गया है. इन कथाओं का श्रीमद्भागवतमहापुराण में भी वर्णन है. आपने कई बार भागवत कथा के दौरान धर्मगुरूओं और संतों से भी श्रीकृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुना होगा. श्रीमद्भागवतमहापुराण 12 स्कंधों में है. जिसमें भगवान विष्णु और उनके अवतारों, विशेष रूप से भगवान श्रीकृष्ण के जीवन, उनकी लीलाओं, उपदेशों और भक्ति के महत्व के बारे में बताया गया है. इसकी रचना द्वापर युग में यानी 5000 साल से पहले महर्षि वेदव्यास ने की थी और श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के 8 से लेकर 10वें अध्याय तक श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है. जिसमें उनकी माखन चोरी की लीलाओं के बारे में भी बताया गया है.

कृष्ण की माखन लीला

भागवत पुराण के दशम स्कंध के अध्याय 8 के श्लोक 29-30 में गोपियां यशोदा मैया से शिकायत करती हुई बोलती हैं कि नंदजी का ये पुत्र यानी कृष्ण हमारे घर में आता है, माखन चुराता है, हमें नहीं देता और सब ग्वाल बालों को खिला देता है.

दशम स्कंध के अध्याय 9 के श्लोक 6–7 में कृष्ण के माखनचोरी करते वक्त पकड़े जाने का वर्णन है. जिसमें बताया गया है एक बार यशोदा माखन मथ रही थीं. तभी कृष्ण माखन चुराकर खाने लगे. वे माखन व्रजवासियों के बच्चों और बंदरों को भी खिलाते थे.

अध्याय 9 के श्लोक 8-9 में बताया गया है. जब यशोदा ने कृष्ण को माखन चोरी करते देखा, तो उन्होंने मथानी रख दी और दौड़कर उन्हें पकड़ने लगीं. कृष्ण हंसते-खेलते भागते रहे. आखिरकार मां ने उन्हें रस्सी से बांध दिया.

अध्याय 10 के श्लोक 6-7 में बताया गया है कि कृष्ण गोपियों के घर से दही-माखन चुराकर खाते और जो बचता, उसे बंदरों को खिला देते. गोपियां कभी हंसतीं थीं और कभी नाराज होकर यशोदा से शिकायत भी करतीं. भागवत पुराण में ये सभी बातें संस्कृत के श्लोकों में लिखी हैं. हमने आपको इसका हिंदी भाव बताया है.

भागवत पुराण के अलावा विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में भी ग्वालों और गोपियों के साथ कृष्ण की माखन लीला का वर्णन है. लेकिन पुराणों में कृष्ण का माखन चुराना कोई अपराध नहीं बल्कि लीला है. पुराणों में माखन चुराने की घटनाओं का विस्तार से जिक्र है. लेकिन कहीं भी माखनचोर शब्द का इस्तेमाल श्रीकृष्ण के लिए नहीं किया गया. लेकिन इसके बाद भक्तिकाल के कवियों ने श्रीकृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया. इसमें सूरदास, रसखान और मीराबाई प्रमुख हैं.

सूरसागर में सूरदासजी ने श्रीकृष्ण की माखन लीलाओं के बारे में विस्तार से लिखा और इस दौर में श्रीकृष्ण के लिए माखनचोर शब्द का इस्तेमाल किया. आज आपको लगभग 500 वर्ष पहले लिखी गई सूरदास की कृति सूरसागर के उस संदर्भ के बारे में जानना चाहिए. जिसमें कृष्ण को माखनचोर कहा गया.

जब गोपियों को खबर मिलती है कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका जा रहे हैं, तब वो दुखी हो जाती हैं. इसके बाद श्रीकृष्ण अपने मित्र उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं. भक्तिकाल के प्रख्यात कवि सूरदास जी ने उद्धव और गोपियों के बीच संवाद के बारे में बताए हुए लिखा-

उर में माखन-चोर गड़े। अब कैसेहू निकसत नहिं ऊधो! तिरछे ह्वै जु अड़े॥

इस संवाद में गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हमारे हृदय में माखन-चोर का रूप ऐसा गड़ गया है, जो निकालने पर किसी भी तरह से निकल नहीं पा रहा है. ये संवाद बहुत बड़ा है. श्रीकृष्ण के भक्तों में काफी लोकप्रिय है, लेकिन हमने इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि इसमें गोपियों ने श्रीकृष्ण के लिए माखनचोर शब्द का इस्तेमाल किया. ये संवाद द्वापर युग में यानी 5 हजार साल पहले हुआ था और सूरदास ने लगभग 500 वर्ष पहले अपनी रचनाओं में श्रीकृष्ण को माखनचोर कहा था.

कृष्ण भक्त मीराबाई ने भी पदावली में लिखा है- माखन चोर, गिरधर नागर, ब्रज में करै बटन. यानी मीरा ने यहां कृष्ण को माखनचोर कहकर चितचोर, गिरधर नागर जैसे नामों से भी संबोधित किया गया है.

रसखान ने रसखान पदावली में लिखा है. माखन चोर ग्वालिन संग खेलत. यानी श्रीकृष्ण के लिए माखनचोर शब्द का इस्तेमाल किया है. यानी भक्तिकाल में कृष्ण भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में कृष्ण के लिए माखनचोर शब्द का इस्तेमाल किया और आगे वो लोकप्रिय होता गया. मध्यप्रदेश सरकार मानती है कि आपत्ति सिर्फ चोर शब्द से है. कुछ संत भी मान रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए. लेकिन मथुरा, वृंदावन और गोकुल में लोग मोहन सरकार की पहल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं. यानी यहां पर लोग माखनचोर के भाव को महत्व दे रहे हैं.