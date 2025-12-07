एक मंच पर दिखीं कंगना, महुआ और सुप्रिया; सांसदों के डांस ने मचाया धमाल, सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग?

Supriya Sule: अक्सर देखा जाता है कि किसी न किसी बात की वजह से नेता एक दूसरे के ऊपर निशाना साधते रहते हैं. सड़क से लेकर संसद तक नेता एक दूसरे की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हैं. कभी-कभी इन नेताओं के समर्थक भी आपस में भिड़ जाते हैं. हालांकि नेता सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे का खूब सम्मान करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें BJP MP कंगना रनौत, TMC MP महुआ मोइत्रा और NCP (SP) MP सुप्रिया सुले एक साथ डांस करती हुई नजर आ रही हैं. ये वीडियो जो भी देख रहा है वो चौंक जा रहा है.

तीनों सांसदों ने किया डांस

इन्हें इंडस्ट्रियलिस्ट से पॉलिटिशियन बने नवीन जिंदल की बेटी की शादी के सेलिब्रेशन में डांस करते देखा गया. तीनों ने फिल्म 'ओम शांति ओम' के एक पॉपुलर बॉलीवुड गाने पर परफॉर्म किया. परफॉर्मेंस के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं. जिसके बाद परफॉर्मर्स के इस अनोखे कॉम्बिनेशन पर हैरानी जता रहे हैं. क्लिप में रनौत मोइत्रा और सुले के साथ 'दीवानगी दीवानगी' पर डांस करती दिख रही हैं, जबकि जिंदल सेंटर स्टेज पर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

परफॉर्मेंस के लिए किया रिहर्सल

एक्टर-पॉलिटिशियन ने इस हफ्ते की शुरुआत में अपने पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स के साथ डांस प्रैक्टिस सेशन के बिहाइंड-द-सीन्स फोटो भी पोस्ट किए थे. कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की, जिसमें वह इंडस्ट्रियलिस्ट से पॉलिटिशियन बने नवीन जिंदल, TMC MP महुआ मोइत्रा और NCP MP सुप्रिया सुले के साथ संगीत परफॉर्मेंस के लिए रिहर्सल करती दिख रही हैं. उन्होंने पोस्ट पर कैप्शन लिखा, साथी सांसदों के साथ फिल्मी पल, नवीन जिंदल की बेटी की शादी के संगीत की रिहर्सल.

सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग?

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एक ने लिखा सुप्रिया सुले और महुआ मोइत्रा ने BJP MP नवीन जिंदल की बेटी की शादी में कंगना रनौत के साथ डांस किया. यह वीडियो उन सभी सपोर्टर्स के लिए है जो ऐसे नेताओं के लिए अपना करियर और जान जोखिम में डालते हैं. इस पर कमेंट करते हुए एक ने लिखा कि संसद में आमने सामने संसद के बाहर हम साथ-साथ है. एक ने लिखा सब मिले हुए हैं जी.