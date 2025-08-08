सांसद जी ने तो कमाल कर दिया.. खुद का AI बना लिया, क्षेत्र के लोगों से बात करेगा उनका 'अवतार'

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ने अब राजनीति में भी जोरशोर से दस्तक दे दी है. जहां दुनियाभर में AI का इस्तेमाल काम आसान करने के लिए हो रहा है वहीं सांसद ने इसे सीधे जनता से जुड़ने का जरिया बना लिया है. यह पहला मौका है जब किसी सांसद ने अपना वर्चुअल AI अवतार बनाया है. जो 24 घंटे लोगों से संवाद करेगा और उनकी समस्याएं सुनेगा.

सांसद की आवाज में बात करता है

असल में ब्रिटेन के लेबर पार्टी के सांसद मार्क सिवर्ड्स लीड्स साउथ वेस्ट एंड मॉर्ले से सांसद हैं. उन्होंने एक AI स्टार्टअप कंपनी Neural Voice के साथ मिलकर यह वर्चुअल अवतार तैयार किया है. इसे ‘UK’s First Virtual MP’ कहा जा रहा है. यह AI चैटबॉट खुद सांसद की आवाज में बात करता है. सलाह देता है और जरूरत पड़ने पर सांसद की टीम तक संदेश भी पहुंचाता है.

मार्क सिवर्ड्स ने कहा कि उनका मकसद है कि सांसद और आम जनता के बीच का रिश्ता और मजबूत हो. यह AI अवतार 24x7 और साल भर जनता से जुड़ने का काम करेगा. हालांकि यह अभी एक प्रोटोटाइप है. लेकिन उन्होंने लोगों से कहा है कि वे इसे इस्तेमाल करें और फीडबैक दें. उन्होंने कहा कि AI क्रांति आ चुकी है और हमें इसे अपनाना होगा वरना पीछे छूट जाएंगे.

डिजिटल नवाचार माना जा रहा

इस चैटबॉट की मदद से सांसद की टीम बातचीत की रिकॉर्डिंग से यह जान सकेगी कि लोग किस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं. इससे उन्हें नीतिगत काम में भी मदद मिलेगी. लेकिन जहां इसे डिजिटल नवाचार माना जा रहा है, वहीं कई विशेषज्ञ इस पर सवाल भी उठा रहे हैं.

AI के इस्तेमाल से जुड़ी गोपनीयता, डेटा सुरक्षा, मानवीय जुड़ाव की कमी और संवेदनशील मुद्दों को समझने की क्षमता जैसे मामलों पर चिंता जताई जा रही है. कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जो लोग गंभीर या भावनात्मक समस्याएं लेकर बात करते हैं, उनके लिए बॉट के ज़रिए बात करना परेशानी खड़ी कर सकता है. हालांकि यह भी माना जा रहा है कि समय के साथ इसमें सुधार संभव है, और यह भविष्य की राजनीति की एक झलक हो सकता है.