/इस्तीफा देने वाले सारे सांसद-नेता ममता के पास लौटें, 1 घंटे में कर दूंगा रिजाइन... अभिषेक बनर्जी ने किया ऐलान

Abhishek Banerjee: टीएमसी नेता ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता में बागी नेताओं को चैलेंज करते हुए बड़ा दावा किया है. अपने तीखे तेवरों के लिए जाने जाने वाले अभिषेक बनर्जी ने कहा, 'जो लोग टीएमसी को छोड़कर आज मुझे बुरा-भला कह रहे हैं और मुझ पर ही हार का आरोप लगा रहे हैं... मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे दीदी (ममता बनर्जी) के पास वापस आ जाएं. अगर वे ऐसा करते हैं, तो मैं एक घंटे के अंदर पार्टी से इस्तीफ़ा दे दूंगा... लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे.
बागी नेताओं पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा, 'टीएमसी पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने बीजेपी के साथ डील की है. उनको कहा गया कि पार्टी छोड़ो, बागी गुट या फिर बीजेपी में शामिल हो जाओ, ED, CBI और दूसरी एजेंसियों से सुरक्षा लो और फिर अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगाओ और उन्हें बुरा-भला कहो.'