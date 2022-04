Hanuman Chalisa Row: नवनीत और रवि राणा पर एक और जुल्म! अलग-अलग जेलों गुजारेंगे 14 दिन

Navneet Rana and Ravi Rana Sent To 2 different jails: महाराष्ट्र (Maharashtra) के अमरावती की सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके पति रवि राणा (Ravi Rana) को बांद्रा कोर्ट ने रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. लेकिन अब राणा दंपति को लेकर एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. बात यह है कि अब 14 दिन तक नवनीत और रवि राणा को दो अलग-अलग जेलों में रखा जाएगा. नवनीत भायखला जेल भेजी जाएंगी, पति रवि राणा को आर्थर रोड जेल में रहना होगा.

पुलिस ने मांगी थी 7 दिन की रिमांड

दरअसल आज यानी रविवार को राणा दंपति कोर्ट में पेश हुए थे. जहां पुलिस ने राणा दंपति की 7 दिन की रिमांड मांगी थी, हालांकि कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया. इसके साथ ही रविवार की सुबह नवनीत राणा के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में एक और FIR दर्ज की गई. इस मामले में भी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

ये है राणा दंपति पर आरोप

गौरतलब है कि खार पुलिस स्टेशन में इस दंपति पर अब तक 3 केस दर्ज किए जा चुके हैं. इसमें से 2 मामले नवनीत राणा के खिलाफ तो वहीं तीसरा केस भीड़ के खिलाफ दर्ज किया गया है. तीनों में नवनीत और रवि राणा पर धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में लगाया गया है. इसी के चलते दोनों को कल यानी शनिवार को गिरफ्तार किया गया था. अब बांद्रा कोर्ट ने राणा दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

6 शिवसैनिक भी हुए गिरफ्तार

आपको बता दें कि कुछ शिवसैनिकों ने राणा दंपति के खार स्थित घर के बाहर हंगामा किया था. जिसके बाद 6 शिवसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं 600 से 700 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. IPC के सेक्शन 143, 145, 147, 149, 37 (1) और 135 के तहत केस दर्ज किया गया है.

ये है पूरा मामला

मामला तब शुरू हुआ जब राणा दंपति ने शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था. हालांकि, बाद में उन्होंने इस योजना को रद्द कर दिया था.

