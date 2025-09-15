डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच...संजय राउत का बड़ा दावा, लगाए गंभीर आरोप
डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच...संजय राउत का बड़ा दावा, लगाए गंभीर आरोप

India Pakistan match: शिवसेना (यूबीटी) ने रविवार को दुबई में भारत-पाकिस्तान हुए क्रिकेट मैच को लेकर बीजेपी सरकार और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) पर अपना हमला तेज कर दिया है. इसी बीच संजय राउत ने बड़ा दावा किया है कि डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया है मैच. जानें पूरी खबर. 

Sep 15, 2025, 02:14 PM IST
why india pakistan match played:  शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत-पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ खेलना ही एक अपराध और देशद्रोह है. उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है, लेकिन उन 25 महिलाओं की मांग का क्या जो मिटा दी गई थीं? जब पाकिस्तान को घुसकर मारने का मौका था, तब भाजपा की सरकार पीछे हट गई. उन्होंने कहा कि क्रिकेट के मैदान पर रविवार को जो हुआ क्या वह फिक्स मैच था.

डेढ़ लाख करोड़ रुपए का सट्टा, राउत का दावा
उस मैच पर डेढ़ लाख करोड़ रुपए का सट्टा खेला गया, इसमें पाकिस्तान को भी उसका हिस्सा मिला होगा. कल के मैच की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कम से कम एक हजार करोड़ रुपए मिले होंगे.
संजय राउत ने कहा कि आप पाकिस्तान को हमारी महिलाओं की मांग मिटाने के लिए सक्षम बना रहे हैं. पाकिस्तान जीता या हारा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. कुल मिलाकर मैच में डेढ़ लाख करोड़ का जुआ खेला गया. सब कुछ पहले से फिक्स करके ये मैच खेला गया है.bउन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए यह मैच खेला गया है.

सरकार ने खेलने पर किया मजबूर
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए सांसद संजय राउत ने सवाल किया कि क्या अमित शाह को ये सब नहीं पता है, क्या भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ये नहीं पता चला. भारतीय टीम की मैच खेलने की इच्छा नहीं थी, फिर भी सरकार ने उन्हें खेलने पर मजबूर किया. अगर सरकार ने खेलने की अनुमति नहीं दी होती तो टीम मैदान में नहीं उतरती. उन्होंने शिंदे गुट (शिवसेना) पर निशाना साधते हुए कहा कि बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर लगाना बंद करो. बाला साहेब ठाकरे ने भारत-पाकिस्तान मैच का विरोध किया था. क्या आप लोगों को इस बारे में नहीं पता है? संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रवाद पर भाषण देना और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना यही भारत के कई नेताओं ने किया है.(इनपुट आईएएनएस से भी)

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

asia cup 2025 india pakistan match

