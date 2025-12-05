दक्षिण भारतीय लेडी हिंदी बोल रही हैं... संसद में किसने कहा ऐसा, पूरे देश में गुस्सा हो रहे लोग

Parliament Video: संसद में एक सांसद ने इशारों ही इशारों में वित्त मंत्री पर निशाना साधा, जिसके बाद वित्त मंत्री ने कमेंट करते हुए कहा कि मैं हिंदी में बोल सकती हूं, मैं इंग्लिश में बोल सकती हूं, मैं तेलुगु में बोल सकती हूं या मैं तमिल में बोल सकती हूं. जानिए उन्होंने क्या कहा था?
Trending Photos
Parliament News: अक्सर देखा जाता है कि बोलचाल की भाषा को लेकर लोगों में बहस छिड़ी रहती है. बीते दिन महाराष्ट्र से ऐसे कई मामले सामने आए जहां पर मराठी न बोलने की वजह से लोगों के साथ मारपीट की गई. अब भाषा को लेकर बहस संसद में भी छिड़ गई है. संसद में बोलते हुए एक सांसद ने कहा कि दक्षिण भारतीय लेडी हिंदी बोल रही हैं, जिसपर लोग तरह- तरह की टिप्पणी कर रहे हैं. जानिए आखिर ऐसा किसने कहा?
दक्षिण भारतीय लेडी हिंदी बोल रही हैं
संसद में बोलते हुए सौगत रॉय (AITC) ने कहा कि दक्षिण भारतीय लेडी हिंदी बोल रही हैं, मैं तो बंगाली हूं बंगाली बोल रहा हूं, जिसपर पीठासीन जगदंबिका पाल ने कहा कि आप बंगाली हैं लेकिन हिंदी को आप ऐसा नहीं कह सकते हैं. उनकी इस बात पर गुस्से में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं हिंदी में बोल सकती हूं, मैं इंग्लिश में बोल सकती हूं, मैं तेलुगु में बोल सकती हूं या मैं तमिल में बोल सकती हूं माननीय MP को इससे क्या फ़र्क पड़ता है?
दिया था ये तर्क
आगे बोलते हुए गुस्से के लहजे में उन्होंने कहा कि माननीय स्पीकर ने जो इंतजाम किया है, उससे वह जिस भी भाषा में चाहें, उसका ट्रांसलेशन करवा सकते हैं. उन्होंने ये भी तर्क दिया कि वह हिंदी में बोलीं, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जिसपर वित्त मंत्री ने कहा कि सुविधाएं मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, वह जिस भी भाषा में चाहें, समझ सकते हैं लेकिन क्योंकि उन्होंने बिल को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है और क्योंकि वह टॉपिक से भटकाना चाहते हैं, इसलिए वह ये सब बातें ला रहे हैं और मुझे इस पर एतराज है.
I may speak in Hindi, I may speak in English, I may speak in Telugu or I may speak in Tamil. How does it matter to the Hon'ble MP? Because now, with the arrangements made by the Hon’ble Speaker, he can get the translation in any language that he desires.
So what is this… pic.twitter.com/bwK87FF9yS
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) December 4, 2025
लोगों ने की टिप्पणी
वित्त मंत्री के ऑफिस से इस क्लिप को पोस्ट किया गया, जिसपर कमेंट करते हुए एक यूजर्स ने लिखा कि एक साउथ इंडियन हिंदी में क्यों नहीं बोल सकता? सौगत को क्या दिक्कत थी? इसके अलावा उसने लिखा कि पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों में चुनाव है, ऐसे में उनकी ये बात भाषा आंदोलन के बारे में थी. एक अन्य ने लिखा कि हमारी शेरनी से कभी पंगा मत लेना.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.