Advertisement
trendingNow13029857
Hindi Newsदेश

दक्षिण भारतीय लेडी हिंदी बोल रही हैं... संसद में किसने कहा ऐसा, पूरे देश में गुस्सा हो रहे लोग

Parliament Video: संसद में एक सांसद ने इशारों ही इशारों में वित्त मंत्री पर निशाना साधा, जिसके बाद वित्त मंत्री ने कमेंट करते हुए कहा कि मैं हिंदी में बोल सकती हूं, मैं इंग्लिश में बोल सकती हूं, मैं तेलुगु में बोल सकती हूं या मैं तमिल में बोल सकती हूं. जानिए उन्होंने क्या कहा था?

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 05, 2025, 11:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दक्षिण भारतीय लेडी हिंदी बोल रही हैं... संसद में किसने कहा ऐसा, पूरे देश में गुस्सा हो रहे लोग

Parliament News: अक्सर देखा जाता है कि बोलचाल की भाषा को लेकर लोगों में बहस छिड़ी रहती है. बीते दिन महाराष्ट्र से ऐसे कई मामले सामने आए जहां पर मराठी न बोलने की वजह से लोगों के साथ मारपीट की गई. अब भाषा को लेकर बहस संसद में भी छिड़ गई है. संसद में बोलते हुए एक सांसद ने कहा कि दक्षिण भारतीय लेडी हिंदी बोल रही हैं, जिसपर लोग तरह- तरह की टिप्पणी कर रहे हैं. जानिए आखिर ऐसा किसने कहा?

दक्षिण भारतीय लेडी हिंदी बोल रही हैं
संसद में बोलते हुए सौगत रॉय (AITC) ने कहा कि दक्षिण भारतीय लेडी हिंदी बोल रही हैं, मैं तो बंगाली हूं बंगाली बोल रहा हूं, जिसपर पीठासीन जगदंबिका पाल ने कहा कि आप बंगाली हैं लेकिन हिंदी को आप ऐसा नहीं कह सकते हैं. उनकी इस बात पर गुस्से में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं हिंदी में बोल सकती हूं, मैं इंग्लिश में बोल सकती हूं, मैं तेलुगु में बोल सकती हूं या मैं तमिल में बोल सकती हूं माननीय MP को इससे क्या फ़र्क पड़ता है? 

दिया था ये तर्क
आगे बोलते हुए गुस्से के लहजे में उन्होंने कहा कि माननीय स्पीकर ने जो इंतजाम किया है, उससे वह जिस भी भाषा में चाहें, उसका ट्रांसलेशन करवा सकते हैं. उन्होंने ये भी तर्क दिया कि वह हिंदी में बोलीं, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जिसपर वित्त मंत्री ने कहा कि सुविधाएं मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, वह जिस भी भाषा में चाहें, समझ सकते हैं लेकिन क्योंकि उन्होंने बिल को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है और क्योंकि वह टॉपिक से भटकाना चाहते हैं, इसलिए वह ये सब बातें ला रहे हैं और मुझे इस पर एतराज है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

लोगों ने की टिप्पणी
वित्त मंत्री के ऑफिस से इस क्लिप को पोस्ट किया गया, जिसपर कमेंट करते हुए एक यूजर्स ने लिखा कि एक साउथ इंडियन हिंदी में क्यों नहीं बोल सकता? सौगत को क्या दिक्कत थी? इसके अलावा उसने लिखा कि पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों में चुनाव है, ऐसे में उनकी ये बात भाषा आंदोलन के बारे में थी. एक अन्य ने लिखा कि हमारी शेरनी से कभी पंगा मत लेना.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Parliament video

Trending news

वो हिंदी बोल रही हैं... संसद में किसने कहा ऐसा, पूरे देश में गुस्सा हो रहे लोग
Parliament video
वो हिंदी बोल रही हैं... संसद में किसने कहा ऐसा, पूरे देश में गुस्सा हो रहे लोग
Putin India Visit Live News Updates: राष्ट्रपति भवन में पुतिन को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, राजघाट के लिए निकला काफिला, पीएम मोदी ने देखें किस अंदाज में मिलाया हाथ
putin modi
Putin India Visit Live News Updates: राष्ट्रपति भवन में पुतिन को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, राजघाट के लिए निकला काफिला, पीएम मोदी ने देखें किस अंदाज में मिलाया हाथ
वो ईंधन कौन सा है जो अमेरिका खुद रूस से खरीदता है, पुतिन ने सच्चाई खोलकर रख दी
Putin
वो ईंधन कौन सा है जो अमेरिका खुद रूस से खरीदता है, पुतिन ने सच्चाई खोलकर रख दी
PM मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाएंगे, किसका था ये प्लान? मॉस्को को नहीं लगी भनक
putin modi
PM मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाएंगे, किसका था ये प्लान? मॉस्को को नहीं लगी भनक
हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
snowfall warning
हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
Shashi Tharoor
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
rules loudspeakers
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
rare rock eagle
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड
Putin
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड
तमिलनाडु BJP चीफ के साथ कई लोग थिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर पुलिस हिरासत में
Tamilnadu
तमिलनाडु BJP चीफ के साथ कई लोग थिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर पुलिस हिरासत में