देश का पैसा, देश का समय... बर्बाद हुए संसद सत्र के लिए पैसा दें सारे नेता, सांसद ने की मांग

MP Umesh Patel: 21 जुलाई से शुरू हुआ मानसून सत्र आज समाप्त हो गया. सत्र के आखिरी दिन पक्ष-विपक्ष के बीच जमकर तकरार देखने को मिली, इसी बीच दमन और दीव से निर्दलीय सांसद उमेश पटेल ने सत्र के आखिरी दिन हंगामे और कम कामकाज पर भारी नाराजगी जताई, उनके हाथ में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों को माफी मांगनी चाहिए से लिखा बैनर भी नजर आया और मांग की सत्र में बर्बादी के लिए सांसदों के वेतन से खर्चा वसूला जाए. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

पक्ष-विपक्ष ने पहुंचाया नुकसान

सदन के बाहर उन्होंने पक्ष और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सदन नहीं चलता, तो 144 करोड़ लोगों का पैसा क्यों बर्बाद हो? सत्ताधारी और विपक्ष दोनों ने अपनी मनमानी से लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया. इस पवित्र में दोनों पक्षों ने अपनी- अपनी मनमान की और कहा कि आज कितने बिल पर चर्चा होनी थी लेकिन कितने बिल बिना चर्चा के पास हो गया. साथ ही साथ कहा कि 600 पन्नों का आयकर विधेयक सिर्फ 6 मिनट में पास हो गया, और सत्र कई बार 30 सेकंड में खत्म हो गया. खेल और खिलाड़ियों के लिए जो बिल था वह कितना महत्वपूर्ण था लेकिन उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई. आपने कल और आज देखा कि कैसे सत्र 30 सेकंड में खत्म हो गया. दोनों में से कोई भी सत्र के मूड में नहीं था.

— Patel Umeshbhai Babubhai (@umeshbpatel78) August 21, 2025

देखने को मिला व्यवधान

21 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र में कई बार व्यवधान देखने को मिला. इससे कई कार्य प्रभावित हुए. सदन को 84 घंटे से ज़्यादा समय तक कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, जो 18वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा है. लोकसभा सचिवालय के अनुसार सत्र में 21 बैठकें हुईं और 37 घंटे 7 मिनट तक प्रभावी कामकाज हुआ. सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने संसद के अंदर और बाहर बिहार चुनाव आयोग (SIR) के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा और चुनाव आयोग पर "वोट चोरी" का आरोप लगाया. इसके अलावा विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार पर तंज कसता रहा