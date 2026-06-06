/WATCH: ममता बनर्जी ने सांसदी से इस्तीफा देने के लिए कहा कि नहीं कहा? यूसुफ पठान ने खत्म कर दिया सस्पेंस

Yusuf Pathan resignation row: पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी की खड़ी की हुई टीएमसी की करारी हार के बाद पार्टी का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. दर्जनों विधायकों के पाला बदलने के बाद खबर उड़ी की ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को इस्तीफा देने के लिए कहा है ताकि बहरामपुर सीट से उपचुनाव लड़कर वो संसद पहुंच सकें. ऐसी खबरों पर पठान ने खुद कैमरे पर सामने आकर सस्पेंस को खत्म कर दिया है. पठान ने कहा, 'मुझसे इस्तीफा देने के लिए किसी ने नहीं कहा. चुनाव नतीजों के बाद कई बैठके हुई हैं. एक बैठक में मैं खुद मौजूद था लेकिन मुझसे रिजाइन करने की बात किसी ने नहीं की.'
TMC सांसद यूसुफ पठान ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा, 'एक खबर वायरल हो रही है कि ममता बनर्जी ने मुझसे मेरी सीट, बरहामपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा देने को कहा, ताकि वे वहां से चुनाव लड़ सकें. ममता बनर्जी ने कभी ये बात नहीं की. यह दावा गलत है. ममता बनर्जी या पार्टी के किसी भी नेता ने मुझए सांसद पद से इस्तीफा देने को नहीं कहा है. ऐसी खबरें भ्रामक और पूरी तरह से निराधार हैं.'
WATCH: 'टीएमसी सांसद यूसुफ पठान का बड़ा बयान, ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा' pic.twitter.com/uj9VymjzOA
— Shwetank Ratnamber (@swwetanksr) June 6, 2026
शनिवार को ही सौरव गांगुली ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया था, जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से यूसुफ पठान को लोकसभा सीट छोड़ने का संदेश पहुंचाया था. गांगुली ने स्पष्ट कहा कि ममता बनर्जी ने उन्हें ऐसा कोई संदेश देने के लिए नहीं कहा और उन्होंने भी यूसुफ पठान से इस संबंध में कोई बातचीत नहीं की. इसके बाद खुद यूसुफ पठान ने सीट छोड़ने की खबरों को सिरे खारिज कर दिया है.
दरअसल 4 जून को कोलकाता के एक मशहूर अखबार के फ्रंट पेज पर एक खबर छपी थी. जिसमें दावा किया गया कि सौरव गांगुली, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से, बहरामपुर लोकसभा सीट के सांसद यूसुफ पठान के पास गए. गांगुली ने कथित तौर पर पठान को यह संदेश दिया कि वो अपनी सांसद की कुर्सी छोड़ दें, यानी इस्तीफा दे दें. इसके पीछे मकसद यह बताया गया कि अगर यूसुफ पठान सीट खाली करते हैं तो उस सीट पर उपचुनाव होगा और ममता बनर्जी खुद उस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं. उसी आर्टिकल में यह भी लिखा गया कि यूसुफ पठान ने यह बात मानने से इनकार कर दिया.