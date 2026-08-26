/MPSC ने रद्द की महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा, क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट के बाद आयोग का फैसला

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप-बी भर्ती परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है. इसके साथ ही आयोग ने इस भर्ती से जुड़ा विज्ञापन भी वापस ले लिया है. इन पदों के लिए दोबारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इस संबंध में नई जानकारी विभाग की ओर से दी गई है.
बता दें कि इस परीक्षा में अनियमितता और पेपर लीक को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से कई आरोप लगाए गए. उम्मीदवारों ने दावा किया कुछ लोगों को परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र उपलब्ध हो गए थे. इन शिकायतों को गंभीरता से लिया गया और मामले की जांच शुरू की गई. क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट सामने आने के बाद विभाग ने परीक्ष को रद्द करने का फैसला लिया है.
शुरुआती जानकारी के अनुसार, ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप-बी भर्ती के लिए 29 जुलाई 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था. इसके बाद मार्च 2026 में स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की गई थी. राज्य के छह विभागीय मुख्यालयों में बनाए गए केंद्रों पर ऑफलाइन तरीके से ये परीक्षा आयोजित की गई. हालांकि, इस परीक्षा के बाद कई अभ्यर्थियों की ओर से गड़बड़ी की शिकायत की गई. जुलाई में ही आयोग को ईमेल के जरिए शिकायत मिली थी.
परीक्षार्थियों की ओर से आरोप लगाया कि कुछ अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र पहले ही मिल गया था. इसके बाद एमपीएससी ने 27 जुलाई 2026 को मुंबई पुलिस आयुक्त के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई.
क्राइम ब्रांच की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं. जांच में पाया गया कि कुछ उम्मीदवारों को पास प्रश्नपत्र पहुंचा था. इसी रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया. आयोग ने कहा कि परीक्षा में निष्पक्षता और पारदर्शिता सबसे अहम है. आयोग ने कहा कि नई परीक्षा तिथियों को लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की ओर आयोजित की गई इस परीक्षा में मिली अनियमितता पर एमएनएस के नेता संदीप देशपांडे ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पिछले एक महीने से कह रहे हैं कि वे पेपर लीक के मामले को लेकर बहुत गंभीर हैं और उन्होंने संसद में एक नया नियम भी पास किया है कि ऐसे मामलों से बहुत सख्ती से निपटा जाएगा.
आगे कहा कि जब महाराष्ट्र में एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और पुलिस जांच में भी यह माना गया है कि लीक हुआ था, जिसमें परीक्षा से दो दिन पहले ही किसी को प्रश्न-पत्र मिल गया था, तो मेरा सवाल यह है कि जब आपने मान लिया है कि पेपर लीक हुआ था और परीक्षा से पहले पेपर किसी के पास था, तो एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई. (इनपुट आईएएनएस)