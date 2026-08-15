/ईरान से युद्ध में अमेरिका के 45 MQ-9 रीपर ड्रोन गंवाने का भारत के लिए क्या सबक? रेंज, हथियार से मारक क्षमता तक जानिए पूरा अंतर

अमेरिका का MQ-9 रीपर दुनिया के सबसे चर्चित सशस्त्र ड्रोन में गिना जाता है. लंबी दूरी की निगरानी, कई घंटे तक हवा में रहने और सटीक हथियारों से हमला करने की क्षमता इसकी बड़ी ताकत है. लेकिन ईरान के साथ 2026 के युद्ध ने इस ताकत के साथ जुड़ी एक बड़ी कमजोरी भी सामने ला दी है. अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक, युद्ध के दौरान अमेरिका ने कम से कम 45 MQ-9 रीपर ड्रोन गंवाए हैं.
यह उसकी युद्ध-पूर्व रीपर क्षमता का करीब 25 प्रतिशत है. वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एक रीपर की कीमत सेंसर और हथियारों के हिसाब से करीब 3 से 5 करोड़ डॉलर तक पहुंच सकती है. यानी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि अमेरिका ने कितने ड्रोन खोए. बड़ा सवाल यह है कि एक बेहद महंगे और तकनीकी रूप से सक्षम ड्रोन को आधुनिक वायु रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के माहौल में कितनी देर तक सुरक्षित रखा जा सकता है?
45 ड्रोन का नुकसान सुनने में महज एक आंकड़ा लग सकता है, लेकिन इसकी रणनीतिक कीमत काफी बड़ी है. रिपोर्टों के मुताबिक इन नुकसानों का कुल मूल्य 1.3 अरब डॉलर से ज्यादा बैठता है. हालांकि यहां एक जरूरी सावधानी भी है. सभी 45 रीपर केवल हवा में दुश्मन की गोली या मिसाइल से गिराए गए हों, ऐसा नहीं है. अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्टों में कहा गया है कि कुछ ड्रोन जमीन पर हुए हमलों में नष्ट हुए और कुछ मामलों में संचार संपर्क टूटने की बात भी सामने आई है. यानी इस आंकड़े को सीधे-सीधे ‘ईरान ने 45 रीपर मार गिराए’ कहना सही नहीं होगा. लेकिन इतना जरूर स्पष्ट है कि रीपर जैसी महंगी और लंबी दूरी की प्रणाली भी ऐसे युद्धक्षेत्र में पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, जहां दुश्मन के पास मजबूत वायु रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और ड्रोन-रोधी क्षमता मौजूद हो.
रीपर को मुख्य रूप से ऊंचाई से लंबे समय तक निगरानी और सटीक हमले के लिए बनाया गया है. लेकिन यह लड़ाकू विमान की तरह तेज गति वाला प्लेटफॉर्म नहीं है.
यही वजह है कि अगर उसे प्रभावी वायु रक्षा प्रणाली की पकड़ में आने दिया जाए तो वह अपेक्षाकृत आसान लक्ष्य बन सकता है. एक रिपोर्ट में रीपर की धीमी परिचालन गति और अपेक्षाकृत कम ऊंचाई को उसकी कमजोरियों में गिना गया है. इससे आधुनिक युद्ध का एक महत्वपूर्ण सबक निकलता है—सिर्फ अच्छा ड्रोन होना पर्याप्त नहीं है. उसके साथ मजबूत संचार, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा, आत्मरक्षा, वैकल्पिक नियंत्रण व्यवस्था और दुश्मन की वायु रक्षा को दबाने की क्षमता भी जरूरी है.
ईरान ने 14 अगस्त को भी दक्षिणी होर्मोजगान प्रांत के ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 को मार गिराने का दावा किया. इससे पहले भी युद्ध के दौरान ईरानी बलों द्वारा MQ-9 को निशाना बनाए जाने की कई घटनाएं सामने आई थीं. कुछ मामलों में ड्रोन हवा में मार गिराए गए, जबकि कुछ अन्य नुकसान जमीन पर हुए हमलों से जुड़े थे. यहां से एक अहम बात सामने आती है-ड्रोन युद्ध अब सिर्फ ‘ड्रोन बनाम ड्रोन’ की लड़ाई नहीं है. यह सेंसर, रडार, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, संचार नेटवर्क और साइबर क्षमता की संयुक्त लड़ाई बन चुका है.
भारत के पास भी अलग-अलग श्रेणी के निगरानी और मानवरहित प्लेटफॉर्म हैं. इनमें हेरॉन परिवार और स्वदेशी TAPAS जैसे सिस्टम महत्वपूर्ण हैं. लेकिन ईरान युद्ध से भारत के लिए सबसे बड़ा सबक शायद किसी एक ड्रोन की रेंज या हथियारों से जुड़ा नहीं है. सबक है-ड्रोन के साथ उसका ‘सर्वाइवल सिस्टम’ भी उतना ही मजबूत होना चाहिए.
यानी भविष्य की जरूरत सिर्फ यह नहीं होनी चाहिए कि भारत के पास कितने ड्रोन हैं. सवाल यह होना चाहिए कि
दुश्मन की मिसाइल से ड्रोन को कैसे बचाया जाएगा?
उसके संचार लिंक को जाम होने से कैसे सुरक्षित रखा जाएगा?
जीपीएस या दूसरे नेविगेशन सिस्टम बाधित होने पर ड्रोन क्या करेगा?
अगर ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर हमला हो जाए तो वैकल्पिक नियंत्रण कैसे मिलेगा?
ड्रोन दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में कितना प्रभावी रहेगा?
और सबसे महत्वपूर्ण, महंगे ड्रोन के बजाय क्या कम कीमत वाले बड़े पैमाने के ड्रोन भी उपलब्ध होंगे?
TAPAS-BH-201 को डीआरडीओ ने तीनों सेनाओं की खुफिया, निगरानी और टोही जरूरतों के लिए विकसित किया है. डीआरडीओ के अनुसार इसमें इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल, सिंथेटिक अपर्चर रडार और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जैसे अलग-अलग पेलोड इस्तेमाल करने की क्षमता रखी गई है. 2023 में डीआरडीओ ने बताया था कि TAPAS ने 18 घंटे की उड़ान परीक्षण उपलब्धि हासिल की थी और इसे 24 से 30 घंटे तक की सहनशक्ति वाले बहु-मिशन यूएवी के रूप में विकसित किया जा रहा था. लेकिन यहां भी आंकड़ों को लेकर सावधानी जरूरी है. TAPAS की पुरानी विकास संबंधी क्षमताओं को सीधे आज की परिचालन क्षमता मानना उचित नहीं होगा. इसका कार्यक्रम लंबे समय से विकास और उपयोगकर्ता परीक्षण की चुनौतियों से गुजरता रहा है. इसलिए भारत के लिए असली चुनौती सिर्फ TAPAS को तैयार करना नहीं, बल्कि ऐसे प्लेटफॉर्म को लगातार विकसित करना है जो वास्तविक युद्धक्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक और वायु रक्षा वातावरण में भी टिक सके.
दिलचस्प बात यह है कि भारत अब सिर्फ ड्रोन बनाने पर नहीं, बल्कि दुश्मन के ड्रोन को रोकने की क्षमता पर भी निवेश बढ़ा रहा है. जुलाई 2026 में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सेना के लिए ‘आकाश तैरंग’ एंटी-यूएवी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी. सरकार के मुताबिक यह प्रणाली सेना की संरचनाओं को ड्रोन से सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है. इससे साफ है कि भारत के सामने चुनौती दो तरफ की है- अपने ड्रोन को बचाना और दुश्मन के ड्रोन को रोकना.
ड्रोन का इस्तेमाल अब सिर्फ सीमा पर निगरानी तक सीमित नहीं है. समुद्र में भी लंबी दूरी के ड्रोन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के लिए यह खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि समुद्री सीमा और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की निगरानी के लिए लगातार हवा में रहने वाले मानवरहित प्लेटफॉर्म काफी उपयोगी हो सकते हैं.
लेकिन यहां भी वही सवाल है- अगर दुश्मन के पास इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और लंबी दूरी की वायु रक्षा क्षमता है तो निगरानी ड्रोन कितनी देर तक सुरक्षित रहेगा? यही वजह है कि भविष्य के समुद्री ड्रोन में संचार सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक खुफिया, स्वायत्त संचालन और एंटी-जैमिंग क्षमता को प्राथमिकता देनी होगी.
ईरान युद्ध से निकला सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि महंगे प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाना ही युद्ध की तैयारी नहीं है. अगर एक 3-5 करोड़ डॉलर का ड्रोन दुश्मन के अपेक्षाकृत सस्ते रक्षा तंत्र से नष्ट हो सकता है, तो युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल जाती है. अमेरिका के लिए 45 रीपर का नुकसान इसी समस्या की ओर इशारा करता है. भारत को इसलिए तीन स्तरों पर एक साथ काम करना होगा.
पहला-महंगे और सक्षम ड्रोन
लंबी दूरी की निगरानी, समुद्री क्षेत्र की निगरानी और सटीक हमलों के लिए रीपर जैसी क्षमता वाले बड़े ड्रोन जरूरी रहेंगे.
दूसरा-कम लागत वाले ड्रोन
हर मिशन के लिए करोड़ों डॉलर का ड्रोन इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है. छोटे और कम लागत वाले ड्रोन, स्वार्म और जरूरत पड़ने पर बलिदान किए जा सकने वाले प्लेटफॉर्म युद्धक्षेत्र में अलग भूमिका निभा सकते हैं.
तीसरा-इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और काउंटर-ड्रोन
यही वह क्षेत्र है जहां भविष्य की असली प्रतिस्पर्धा होने वाली है. ड्रोन को उड़ाने से ज्यादा मुश्किल उसे जाम, हैक, ट्रैक और नष्ट होने से बचाना हो सकता है.
भारत इस दिशा में पहले से कदम उठा रहा है. 2026 में सरकार ने एंटी-यूएवी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी है, जबकि देश में बंदरगाह सुरक्षा के लिए रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन और जैमिंग आधारित एंटी-ड्रोन सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं.
ईरान युद्ध में MQ-9 रीपर का प्रदर्शन एक विरोधाभास सामने रखता है. एक तरफ यही ड्रोन अमेरिकी अभियानों में बेहद उपयोगी साबित हुआ. अमेरिकी वायुसेना से जुड़े एक विश्लेषण में इसे ईरान अभियान में प्रभावी और बहुउपयोगी प्लेटफॉर्म बताया गया है. दूसरी तरफ, उसी अभियान में बड़ी संख्या में रीपर गंवाने की खबर ने इसकी सर्वाइवल क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इसका मतलब यह नहीं कि बड़े सशस्त्र ड्रोन बेकार हो गए हैं. बल्कि इसका मतलब उल्टा है-ड्रोन अब आधुनिक युद्ध का अहम हथियार बन चुके हैं, इसलिए उन्हें बचाने की तकनीक भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है.
भारत के लिए संदेश साफ है. TAPAS, हेरॉन या भविष्य के किसी स्वदेशी सशस्त्र ड्रोन की सफलता सिर्फ उसकी रेंज, ऊंचाई या हथियारों से तय नहीं होगी. असली परीक्षा तब होगी जब सामने ऐसा दुश्मन हो जिसके पास रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, मिसाइल और ड्रोन-रोधी सिस्टम सब एक साथ मौजूद हों. और शायद यही ईरान युद्ध का सबसे बड़ा सबक है-आसमान में सिर्फ ‘आंख’ भेजना काफी नहीं है, उस आंख को सुरक्षित रखने के लिए पूरा कवच भी चाहिए.