'मृत्यु कुंभ' में बदल गया महाकुंभ क्योंकि... यह क्या बोल गईं ममता बनर्जी?

Mamata Banerjee on Mahakumbh 2025: बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ पर बेहद विवादित बयान दिया है. ममता बनर्जी के बयान का साधु संतों ने कड़ा विरोध किया है. मंगलवार को अपने एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा, 'महाकुंभ अब महा कुंभ नहीं बल्कि 'मृत्यु कुंभ' में बदल गया है. ममता बनर्जी के इस बयान का विरोध शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री ने अपने लंबे चौड़े संबोधन के बीच यूपी की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा.

वीआईपी को दे रहे विशेष सुविधा: ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने कहा, वीआईपी-वीवीआईपी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है. लेकिन आम आदमी भीड़ में मर रहा है. इतना बड़ा आयोजन, इतने लोगों की जान चली गई. फिर भी लोग प्रचार में लगे हैं.

Kolkata: On #MahaKumbh2025, West Bengal CM Mamata Banerjee says, "This is 'Mrityu Kumbh'...I respect Maha Kumbh, I respect the holy Ganga Maa. But there is no planning...How many people have been recovered?...For the rich, the VIP, there are systems available to get camps (tents)…

