Hindi Newsदेश

अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति, 63 पत्नियों को कुएं में डुबोकर मारा! फिर शिवाजी महाराज ने ऐसे की हत्या

Shivaji killed Mughal Ruler afzal khan: इतिहास में आदिलशाही सल्तनत के सेनापति अफजल खान का नाम उसकी क्रूरता के लिए दर्ज है. कहा जाता है कि शिवाजी महाराज से युद्ध पर जाने से पहले, अफजल खान ने अपनी 63 पत्नियों को बेरहमी से कुएं में डुबोकर मार डाला था, क्योंकि उसे ज्योतिषियों ने अपनी मौत की भविष्यवाणी की थी. हालांकि, यह खूंखार सेनापति शिवाजी महाराज को धोखे से मारने की कोशिश में खुद मारा गया.

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 04, 2025, 06:12 PM IST
Afzal Khan: इतिहास में मुगल शासकों और उनके सेनापतियों के क्रूर और हैरान कर देने वाले कई किस्से दफन हैं. ऐसा ही एक किस्सा आदिलशाही सल्तनत के सबसे बड़े और खूंखार सेनापति अफजल खान का है, जिसने एक खूनी और चौंकाने वाली वजह से अपनी 63 पत्नियों को बेरहमी से मार डाला था. लेकिन इस क्रूरता का अंत मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों हुआ, जिन्होंने धोखे का जवाब उसी की भाषा में देकर उसे मौत के घाट उतार दिया.

शिवाजी को मारने चला था अफजल खान
मुगल साम्राज्य और मराठाओं के बीच लगातार संघर्ष चलता रहता था. बीजापुर की आदिलशाही हुकूमत के सुल्तान ने मराठा शक्ति को कुचलने के लिए अपने सबसे ताकतवर और युद्ध जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले सेनापति अफजल खान को शिवाजी महाराज पर हमला करने का आदेश दिया. अफजल खान बहुत ही चालबाज था. उसने शिवाजी को सीधे युद्ध में हराने के बजाय धोखे से मारने की योजना बनाई. उसने शिवाजी को बातचीत के लिए महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ के पास मिलने का न्योता भेजा.

अपनी मौत की भविष्यवाणी पर किया 63 बीवियों का कत्ल
इतिहासकारों के अनुसार, इस युद्ध में जाने से पहले अफजल खान के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह इस लड़ाई से जीवित नहीं लौटेगा. अफजल खान इस भविष्यवाणी पर इतना विश्वास करता था कि उसने अपनी मौत से पहले ही अपनी कब्र भी बनवा ली थी. यह सच है कि अपनी मौत की आशंका से डरकर, अफजल खान ने एक भयानक कदम उठाया. उसने सोचा कि अगर वह युद्ध में मारा गया तो उसकी 63 पत्नियां किसी और के हाथ लगेंगी. यह बर्दाश्त न होने पर, अफजल खान ने अपनी सभी 63 पत्नियों को एक-एक करके कुएं में डुबोकर मार डाला. कर्नाटक के बीजापुर में 'साठ कब्र' नाम का एक उजाड़ स्थल है, जिसे इन्हीं 63 महिलाओं की कब्रगाह माना जाता है.

शिवाजी ने 'बाघनख' से किया धोखे का अंत
अफजल खान शिवाजी से मिलने के लिए जब प्रतापगढ़ के पास तय स्थान पर पहुंचा तो उसने छल का सहारा लिया. शिवाजी महाराज ने सतर्कता दिखाते हुए पहले ही अपने कपड़ों के नीचे लोहे के बाघनख (बाघ के पंजे जैसा हथियार) छिपा रखा था. जब अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया तो उसने तुरंत शिवाजी की पीठ पर चाकू घोंपने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी महाराज तैयार थे. उन्होंने उसी पल बाघनख से अफजल खान का पेट चीर दिया. घायल अफजल खान ने भागने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी ने उसे पकड़कर वहीं मार डाला.

शिवाजी महाराज ने बाद में अफजल खान के शव का मुस्लिम परंपरा के अनुसार सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करवाया. अफजल खान की कब्र आज भी प्रतापगढ़ में मौजूद है. यह घटना भारतीय इतिहास की सबसे निर्णायक और वीरतापूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है, जिसने शिवाजी महाराज को एक निर्भीक और महान शासक के रूप में स्थापित किया.

