जल्द खुलने वाला है मुगल गार्डन; जानिए तारीख, बुकिंग, समय समेत सारी जानकारी

नई दिल्ली: बता दें कि पर्यटकों (Tourists) के लिए मुगल गार्डन (Mughal Garden) साल में केवल एक बार 15 दिनों के लिए खुलता (Open) है. 2022 में इसके खुलने की तारीख (Opening Dates) 5 फरवरी से 8 मार्च तक रहेगी.

मुगल गार्डन में एंट्री फ्री

राष्ट्रपति भवन (Rashtrapati Bhavan) के मुगल गार्डन (Mughal Garden) में एंट्री फ्री (Entry Free) होती है यानी आपको इसके लिए कोई प्रवेश शुल्क (Entrance Fees) देने की जरूरत नहीं होगी. कोविड-19 प्रतिबंधों (Covid-19 Restrictions) के चलते आपका ऑनलाइन पंजीकरण (Online Registration) करना कंपलसरी (Compulsory) है. साथ ही जान लें कि 10 साल से कम और 65 साल से ज्यादा उम्र (Age) वाले लोगों को मुगल गार्डन में जाने की इजाजत नहीं है.

सोमवार को रहेगा बंद

मुगल गार्डन का टाइमिंग (Timing) सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है और ये सोमवार (Monday) को छोड़कर हफ्ते (6 Days In Week) के 6 दिन खुला रहेगा. यहां जाने के लिए आप अपना आईडी प्रूफ (ID Proof) याद से रख लें. गेट नंबर 35 (Gate No. 35) से आप एंट्री (Entry) और एग्जिट (Exit) ले सकते हैं. बता दें कि इस लाजवाब गार्डन की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम (Former President Dr. Abdul Kalam) ने 2002 में की थी.

दुनिया भर में फेमस है मुगल गार्डन

नेचर (Nature) को पसंद करने वाले लोगों के लिए ये जगह आंखों को सुकून देने वाली है. इतने तरीके के पेड़ (Trees), खूबसूरत फूल (Beautiful Flowers), जड़ी-बूटियां (Herbs) आपको इस वातावरण से प्यार (Love The Atmosphere) करने पर मजबूर कर देंगी. मुगल गार्डन (Mughal Garden) की खूबसूरती को निहारने के गोल्डन मौके (Golden Chance) के साथ आपको कोविड प्रोटोकॉल्स (Covid Protocols) का सावधानी से पालन (Follow) करना होगा.

