लाखों लोगों पर सख्ती, लेकिन फिर भी कहलाया ‘जिंदा पीर’! आखिर इस मुगल शासक को क्यों मिली ये उपाधि?

Why Mughal Emperor Was Called Zinda Pir: एक मुगल शासक को उसकी सादगी, धार्मिक अनुशासन और फकीर जैसे जीवन के कारण ‘जिंदा पीर’ की उपाधि दी गई थी. कहा जाता है कि वह निजी खर्च के लिए खुद मेहनत करता था और शाही वैभव से दूर रहता था. हालांकि उसकी कठोर धार्मिक नीतियों और फैसलों ने उसे इतिहास के सबसे विवादित शासकों में भी शामिल कर दिया था. आइए जानते हैं उस मुगल शासक के बारे में...
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Mughal Dynasty: मुगल साम्राज्य का नाम आते ही अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों की चर्चा जरूर होती है. इनमें औरंगजेब (Aurangzeb) को इतिहास का सबसे विवादित बादशाह माना जाता है. एक तरफ औरंगजेब पर धार्मिक कट्टरता, मंदिरों को तोड़ने और कठोर नीतियां अपनाने के आरोप लगते हैं, तो दूसरी ओर औरंगजेब को ‘जिंदा पीर’ यानी ‘जीवित संत’ की उपाधि भी दी गई थी. सवाल यह है कि आखिर एक कठोर शासक को ऐसी धार्मिक और सम्मानजनक उपाधि क्यों मिली? आइए जानते हैं, इसके पीछे क्या वजह थी...
इतिहासकारों के अनुसार, औरंगजेब अपनी निजी जिंदगी में बेहद सादा और अनुशासित था. वह मुगल साम्राज्य के शासक होने के बावजूद शाही ठाठ-बाट से दूरी बनाए रखते था. कहा जाता है कि उन्होंने कभी फिजूलखर्ची पसंद नहीं की और जीवनभर एक फकीर जैसी सादगी अपनाई. उनकी यही सादगी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई थी. दरबार में भव्यता होने के बावजूद औरंगजेब व्यक्तिगत जीवन में साधारण कपड़े पहनते था और विलासिता से बचते था. इसी वजह से उसके समर्थकों और कई इस्लामी विद्वानों ने उसे ‘जिंदा पीर’ कहना शुरू कर दिया था.
इतिहास के पन्नों में यह भी दर्ज है कि औरंगजेब अपने निजी खर्च के लिए सरकारी खजाने पर निर्भर नहीं रहता था. वह टोपी सिलने और कुरान की आयतें लिखने का काम करता था. इन कामों से जो आय होती थी, उसी से वह अपने व्यक्तिगत खर्च पूरे करता था. कहा जाता है कि अपनी मृत्यु से पहले औरंगजेब ने वसीयत में यह भी लिखा था कि उसकी कब्र बेहद साधारण बनाई जाए और उस पर सरकारी धन खर्च न किया जाए. यही कारण है कि महाराष्ट्र के खुल्दाबाद में स्थित औरंगजेब की कब्र आज भी बेहद साधारण मानी जाती है.
औरंगजेब इस्लामी नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए भी जाना जाता था. उनके शासनकाल में शराब, जुआ, संगीत और कई गैर-इस्लामिक मानी जाने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए थे. उसने दरबार में संगीत बंद करवा दिया था और धार्मिक कानूनों को शासन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया था. हालांकि उसकी इन्हीं नीतियों की वजह से उसे आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था.
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कई इतिहासकार मानते हैं कि उसकी धार्मिक कट्टरता और कठोर फैसलों ने मुगल साम्राज्य में असंतोष बढ़ाया था. इसके बावजूद उसके अनुयायी उसे उनकी सादगी, ईमानदारी और धार्मिक जीवन के कारण ‘जिंदा पीर’ कहकर सम्मान देते रहे. इतिहास में औरंगजेब की छवि आज भी बहस का विषय बनी हुई है. कुछ लोग उसे कठोर शासक मानते हैं, तो कुछ उनकी व्यक्तिगत सादगी और धार्मिक अनुशासन को उनकी सबसे बड़ी पहचान बताते हैं.
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