चीन को न्योता दे रहे बांग्लादेश के यूनुस! डिफेंस एक्सपर्ट की दो टूक, याद रखना भारत क्या कर सकता है

Muhammad Yunus Controversy On North East: बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अपने चीन के दौरे पर पूर्वोत्तर भारत को लेकर विवादित बयान दिया था. इसको लेकर भारतीय जनता काफी भड़की हुई है. यूनुस के इस बयान पर डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल बख्शी और पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने उन्हें 2 टूक सुनाई है.

डिफेंस एक्सपर्ट ने सुनाई 2 टूक

मोहम्मद यूनुस के बयान पर डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल बख्शी ने कहा,' हमने बांग्लादेश बनाया. बांग्लादेश बनाते समय हमने मानचित्र संबंधी कोई लाभ नहीं उठाया. बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान हाल ही में 'चिकन नेक' (सिलीगुड़ी कॉरिडोर) के बारे में बात कर रहे हैं और भारत का गला घोंटने और उसका लाभ उठाने की बात कर रहे हैं. अब बांग्लादेश कह रहा है कि चीन को मदद करनी चाहिए और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भर 7 लैंडलॉक्ड भारतीय राज्यों में प्रवेश करना चाहिए. उन्हें यह एहसास नहीं है कि हम बांग्लादेश के दूसरी तरफ भी ऐसा ही कर सकते हैं.

#WATCH | Delhi: On Bangladesh's interim chief Muhammad Yunus' statement, '7 sisters of India landlocked. We are the only guardian of the ocean for all this region', defence expert Praful Bakshi says, "We created Bangladesh. We did not take any cartographic advantage while… pic.twitter.com/5uEpjlAj3Z

डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा,' हम समुद्र पार करके उनका गला घोंट सकते हैं... यूनुस सोच रहे हैं कि वे चीन को सात राज्यों के लिए समस्याएं पैदा करने में शामिल करेंगे, जो वे पहले से ही कर रहे हैं. सिर्फ चीन ही नहीं, पूर्वोत्तर में कई अन्य एजेंसिया भी काम कर रही हैं. भारत सरकार मीडिया के पास जाकर इस बारे में शोर नहीं मचाएगी. सरकार पहले ही कार्रवाई में जुट गई है. यूनुस को भी पता है कि भारत क्या करने जा रहा है.'

भारत के पीछ क्यों पड़े हैं यूनुस?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने 'X' पर यूनुस के इस वीडियो को पोस्ट करते हुए सवाल किया कि आखिर यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का उल्लेख क्यों किया?

Interesting that Yunus is making a public appeal to the Chinese on the basis that 7 states in India are land-locked. China is welcome to invest in Bangladesh, but what exactly is the significance of 7 Indian states being landlocked? https://t.co/JHQAdIzI9s

— Sanjeev Sanyal (@sanjeevsanyal) March 31, 2025