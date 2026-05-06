ममता इस्तीफा नहीं देंगी! BJP नेता नकवी ने दीदी को याद दिलाया लालू का वो पुराना 'रेलवे वाला' किस्सा

Mamata Banerjee Resignation News: राजनीति में कभी भी कोई बात पुरानी नहीं होती. मुख्तार अब्बास नकवी ने लालू यादव का पुराना वीडियो शेयर कर ममता बनर्जी पर जो निशाना साधा है, उसने बंगाल के चुनावी माहौल को और अधिक गर्म कर दिया है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तपिश के बीच सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने साझा किया है.

वीडियो में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव मजाकिया अंदाज में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर रेल को लेकर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो ऐसे समय में आया है जब बंगाल की राजनीति में इस्तीफे और बयानों का दौर जारी है.

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सोशल मीडिया पर नकवी का बड़ा वार

बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव मुख्तार अब्बास नकवी ने बीते मंगलवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसे अब तक हजारों लोग देख चुके हैं. नकवी ने वीडियो के साथ एक शायरी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा, "इस सियासत का फसाना भी बदल जाएगा. वक्त के साथ बहाना भी बदल जाएगा." इस पोस्ट को सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है.

इस सियासत का फ़साना भी बदल जाए गा।

वक़्त के साथ बहाना भी बदल जाए गा।। @WestBengalLegislativeAssemblyelection2026 pic.twitter.com/01UevwbfPO — Mukhtar Abbas Naqvi (@naqvimukhtar) May 5, 2026

लालू यादव ने उड़ाया था 'दीदी' का मजाक

वायरल हो रहे इस पुराने वीडियो में लालू प्रसाद यादव संसद के भीतर रेलवे के मुद्दों पर बात कर रहे हैं. वीडियो में लालू यादव ने ममता बनर्जी से पूछा था कि क्या यह बात सच नहीं है कि रेलवे नहीं मांगा गया था? जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं मांगा गया था. फिर कटाक्ष करते हुए लालू यादव ने लिखा, "नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी." लालू यादव का यह मजाकिया अंदाज और ममता बनर्जी पर किया गया सीधा हमला आज फिर से चर्चा का विषय बन गया है.

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पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान इस तरह के वीडियो का सामने आना कोई इत्तेफाक नहीं है. बीजेपी इस समय ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है. मुख्तार अब्बास नकवी का यह ट्वीट पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के टैग के साथ किया गया है. लालू यादव जैसे नेता जो कभी गठबंधन के सहयोगी रहे, उन्होंने भी ममता की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे.

वीडियो पर जनता की प्रतिक्रिया

जैसे ही नकवी ने यह वीडियो पोस्ट किया, यह इंटरनेट पर वायरल हो गया. लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे लालू यादव की हाजिरजवाबी बता रहे हैं, तो कुछ इसे बीजेपी की सोची-समझी चुनावी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं. 24 हजार से ज्यादा व्यूज हासिल कर चुका यह वीडियो बंगाल के चुनावी गलियारों में काफी चर्चा बटोर रहा है.