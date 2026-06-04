पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' का दायरा और बढ़ा, निजी अस्पतालों में 17 और इलाजों को मिली मंजूरी

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक और बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना का दायरा बढ़ा दिया है. सरकार ने योजना के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 17 और मेडिकल प्रक्रियाओं को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही अब अकेले रहने वाले लोगों को भी इस योजना में शामिल किया गया है. सरकार का मानना है कि इससे ज्यादा लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी और सरकारी अस्पतालों पर बढ़ते बोझ को कम करने में मदद मिलेगी.

राज्य सरकार के इस फैसले के बाद कई ऐसी मेडिकल प्रक्रियाएं, जो अब तक केवल सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध थीं, सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी कराई जा सकेंगी. इससे मरीजों को इलाज के लिए लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उन्हें अपने घर के नजदीक ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी. खास तौर पर उन जिलों को इसका लाभ मिलेगा, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों और उन्नत चिकित्सा सेवाओं की कमी है.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि इस कदम से बड़े सरकारी अस्पतालों पर दबाव कम होगा और मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि किसी भी मरीज को सिर्फ भीड़ या संसाधनों की कमी के कारण इलाज के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े. नई प्रक्रियाओं को शामिल करने से स्वास्थ्य सेवाओं का नेटवर्क और मजबूत होगा.

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योजना के तहत कान, नाक और गला (ईएनटी) से जुड़ी कई प्रक्रियाओं को निजी अस्पतालों में मंजूरी दी गई है. इसके अलावा जनरल सर्जरी के क्षेत्र में भी बड़ा विस्तार किया गया है. अब हाइड्रोसील ऑपरेशन, फोड़े का इलाज, एपेंडिक्स सर्जरी और ओपन तथा लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर सर्जरी जैसी सुविधाएं भी निजी अस्पतालों में उपलब्ध होंगी. इससे मरीजों को जल्दी इलाज मिलने के साथ-साथ यात्रा और समय की भी बचत होगी.

महिला स्वास्थ्य सेवाओं को भी इस विस्तार में विशेष महत्व दिया गया है. सरकार ने गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताओं, 12 सप्ताह से अधिक समय के गर्भपात संबंधी प्रक्रियाओं, हिस्टेरोटॉमी और अन्य आवश्यक उपचारों को भी निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है. इसके अलावा नाबालिग लड़कियों, अविवाहित महिलाओं और यौन शोषण की पीड़िताओं के लिए विशेष जांच प्रक्रियाओं को भी योजना में शामिल किया गया है.

नेत्र रोग और ऑर्थोपेडिक सेवाओं को भी मजबूत किया गया है. अब आंखों से जुड़ी कुछ विशेष सर्जरी और हड्डियों व जोड़ों से संबंधित कई उपचार सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कराए जा सकेंगे. सरकार ने इन नई प्रक्रियाओं के लिए 2,000 रुपये से लेकर 27,800 रुपये तक के पैकेज रेट तय किए हैं, ताकि मरीजों को बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ के इलाज मिल सके.

इस योजना के दायरे का सबसे महत्वपूर्ण विस्तार अकेले रहने वाले लोगों को शामिल करना माना जा रहा है. पहले यह योजना केवल दो या उससे अधिक सदस्यों वाले परिवारों तक सीमित थी. अब वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और अकेले रहने वाले अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा. ऐसे लोगों को आवेदन के दौरान आधार कार्ड, वोटर आईडी और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे. नामांकन के लिए एक घोषणा पत्र भी देना होगा, जिसकी पुष्टि स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा की जाएगी.

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार वर्तमान में करीब 65 लाख परिवार मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत कवर हैं. योजना के तहत 824 अस्पताल इलाज की सुविधा दे रहे हैं, जिनमें सरकारी, केंद्र सरकार के और सूचीबद्ध निजी अस्पताल शामिल हैं. लगभग 2,300 बीमारियों और मेडिकल प्रक्रियाओं को कवर करने वाली यह योजना पंजाब के लोगों के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य सुरक्षा कवच बन चुकी है. सरकार का दावा है कि इस विस्तार के बाद और अधिक लोगों तक कैशलेस और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकेंगी.