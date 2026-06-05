Advertisement
trendingNow13238616
Hindi Newsदेशपंजाब की महिलाओं की बल्ले-बल्ले! अब खाते में हर महीने आएंगे 1000 रुपये, सीएम मान ने बताया किसे मिलेगा लाभ

पंजाब की महिलाओं की बल्ले-बल्ले! अब खाते में हर महीने आएंगे 1000 रुपये, सीएम मान ने बताया किसे मिलेगा लाभ

पंजाब की पात्र महिलाओं को पहली जुलाई से 'मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सत्कार योजना' के तहत वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी. इस बात की जानकारी राज्य के सीएम भगवंत मान ने दी है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jun 05, 2026, 07:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पंजाब की महिलाओं की बल्ले-बल्ले! अब खाते में हर महीने आएंगे 1000 रुपये, सीएम मान ने बताया किसे मिलेगा लाभ

Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज घोषणा की कि प्रदेश भर की पात्र महिलाओं को पहली जुलाई से 'मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सत्कार योजना' के तहत वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी. इस प्रमुख योजना के कार्यान्वयन का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे स्वाभिमान से अपना जीवन व्यतीत कर सकें.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि 'मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सत्कार योजना' के तहत पंजाब की हर पात्र महिला को 1,000 रुपये प्रति माह, जबकि अनुसूचित जाति (एस.सी.) श्रेणी से संबंधित महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे. उन्होंने कहा, "फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे और जो महिलाएं पहले से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही हैं, वे भी इस योजना के तहत पात्र होंगी. पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को इस पहल का लाभ मिलने की उम्मीद है और पंजाब सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए बजट में 9,300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं."

क्या है इस योजना का महत्व? 

इस योजना के बड़े सामाजिक महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यद्यपि यह वित्तीय सहायता महिलाओं को अमीर नहीं बनाएगी, लेकिन यह उन्हें स्वाभिमान अवश्य प्रदान करेगी. उन्होंने कहा, "महिलाएं सबसे अधिक सम्मान की हकदार हैं क्योंकि वे स्वयं जीवन का स्रोत हैं. माताओं और बहनों के आशीर्वाद दुनिया की हर चुनौती को पार करने में मदद कर सकते हैं. परिवार की भलाई में सुधार, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सामाजिक तथा आर्थिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करना बहुत आवश्यक है."

Add Zee News as a Preferred Source

महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये 

पंजीकरण प्रक्रिया की प्रगति का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में पंजीकरण पहले ही शुरू हो चुका है और हर रोज लाखों महिलाओं के नाम दर्ज किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, "अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित महिलाओं को इस योजना के तहत 1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे. पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण करने की जिम्मेदारी लगभग दो लाख 'महिला सत्कार सखियों' को सौंपी गई है."

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे बताया कि ये पंजीकरण आंगनवाड़ी केंद्रों, सेवा केंद्रों और संबंधित जिलों में डिप्टी कमिश्नरों द्वारा विशेष रूप से निर्धारित अन्य स्थानों के माध्यम से किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, "यह पहल पंजाब भर में महिलाओं को सशक्त बनाने और यह सुनिश्चित करने में बहुत सहायक सिद्ध होगी कि वे सम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें."

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Punjab newsBhagwant Mann

Trending news

पंजाब में महिलाओं के खाते में आएंगे 1000 रुपये, सीएम मान ने बताया किसे मिलेगा लाभ
Punjab news
पंजाब में महिलाओं के खाते में आएंगे 1000 रुपये, सीएम मान ने बताया किसे मिलेगा लाभ
मंदिर के बाहर बिक रही हैं पाकिस्तान में बनी चादरें? ग्राउंड रिपोर्ट में क्या पता चला
Pune
मंदिर के बाहर बिक रही हैं पाकिस्तान में बनी चादरें? ग्राउंड रिपोर्ट में क्या पता चला
ममता बनर्जी को और तगड़ा झटका लगा, बैठक में पहुंचे सिर्फ 6 सांसद और 8 विधायक
Mamata Banerjee
ममता बनर्जी को और तगड़ा झटका लगा, बैठक में पहुंचे सिर्फ 6 सांसद और 8 विधायक
'ये हमारा हिस्सा है...', गिलगित-बाल्टिस्तान चुनाव पर फूटा भारत का गुस्सा
India News
'ये हमारा हिस्सा है...', गिलगित-बाल्टिस्तान चुनाव पर फूटा भारत का गुस्सा
'अराजकता फैलाकर सत्ता में आने का मौका तलाश रही कांग्रेस...', विपक्ष पर बरसे PM मोदी
PM Modi
'अराजकता फैलाकर सत्ता में आने का मौका तलाश रही कांग्रेस...', विपक्ष पर बरसे PM मोदी
कौन थे सत्य साईं बाबा, जिनके दर पर पहुंचेंगी वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति
Delcy Rodrguez
कौन थे सत्य साईं बाबा, जिनके दर पर पहुंचेंगी वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति
वोट बढ़े, सीट नहीं... अन्नामलाई के जाने से और मुश्किल होगा BJP का 'मिशन तमिलनाडु?
Tamil Nadu
वोट बढ़े, सीट नहीं... अन्नामलाई के जाने से और मुश्किल होगा BJP का 'मिशन तमिलनाडु?
फीस बढ़ोतरी पर अब न चलेगी स्कूलों की मनमानी, पंजाब में भगवंत मान सरकार ला रही कानून
Punjab
फीस बढ़ोतरी पर अब न चलेगी स्कूलों की मनमानी, पंजाब में भगवंत मान सरकार ला रही कानून
न्याय का बंद कमरा: जजों के मानसिक तनाव और निजी जिंदगी का कड़वा सच!
Judges Health
न्याय का बंद कमरा: जजों के मानसिक तनाव और निजी जिंदगी का कड़वा सच!
घाटी में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, 24 घंटे में दूसरी बार जब्त की करोड़ों की संपत्ति
Jammu-kashmir
घाटी में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, 24 घंटे में दूसरी बार जब्त की करोड़ों की संपत्ति