पंजाब में सेप्सिस के खिलाफ बड़ा कदम: 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' से 12 हजार से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज, मिलता है ₹10 लाख का कवर

पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' (MMSY) जानलेवा संक्रमण सेप्सिस और सेप्टिक शॉक से जूझ रहे मरीजों के लिए बड़ा सहारा बनी है. योजना के तहत 1 सितंबर तक सेप्सिस के 12,467 मामलों के इलाज के लिए ₹51.58 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई है. गंभीर सेप्सिस के करीब 11 हजार मामलों पर ₹44.33 करोड़ और सेप्टिक शॉक के 1,506 मामलों पर ₹7.25 करोड़ खर्च हुए.
शुरुआत में सामान्य लगने वाला संक्रमण, सेप्सिस और सेप्टिक शॉक में बदलने पर कुछ ही घंटों में जानलेवा हो सकता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, समय पर पहचान न होने पर यह संक्रमण कुछ ही घंटों में जानलेवा साबित हो सकता है.
सेप्टिक शॉक के मरीजों को आईसीयू (ICU) में भर्ती करना पड़ता है. इलाज के दौरान मरीज को ड्रिप, एंटीबायोटिक्स और ब्लड प्रेशर की दवाएं दी जाती हैं. सांस लेने में दिक्कत होने पर ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है. अगर कोई अंग काम करना बंद कर दे, तो विशेष इलाज दिया जाता है. इस पूरे इलाज का खर्च बहुत तेजी से बढ़ता है, जो किसी भी परिवार पर भारी पड़ सकता है. ऐसे समय में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' परिवारों को बड़ी राहत देती है. इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल ₹10 लाख तक का कैशलेस (मुफ्त) इलाज मिलता है. इससे गंभीर बीमारी के समय गरीब परिवारों पर पैसों का बोझ नहीं पड़ता और समय पर बेहतर इलाज मुमकिन हो पाता है.
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने समय पर पहचान के महत्व पर जोर देते हुए कहा, “सेप्सिस धीरे-धीरे अधिक गंभीर रूप ले सकता है. जब इसके कारण रक्त संचार संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं और महत्वपूर्ण अंगों तक पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं पहुंचता, तो मरीज सेप्टिक शॉक की स्थिति में पहुंच सकता है.”
अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के अनुसार, सेप्सिस संक्रमण के प्रति शरीर की अत्यधिक प्रतिक्रिया है, जो तेजी से ऊतकों (टिश्यूज) को नुकसान, अंगों के काम करना बंद करने और मृत्यु का कारण बन सकती है. लगभग किसी भी प्रकार का संक्रमण सेप्सिस को ट्रिगर कर सकता है. फेफड़ों, यूरिनरी ट्रैक्ट, त्वचा और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के संक्रमण इसके सामान्य स्रोतों में शामिल हैं.
अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी CDC के अनुसार, सेप्सिस होने पर शरीर कई चेतावनी संकेत देता है. अगर सांस लेने में दिक्कत, तेज दर्द या बेचैनी, तापमान में बदलाव, उलझन या भ्रम, चिपचिपी त्वचा, तेज दिल की धड़कन जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.
फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज में बाल रोग विभाग के प्रमुख डॉ. शशि कांत धीर ने नवजात शिशुओं को लेकर चेतावनी दी है. उनका कहना है कि नवजात बच्चों पर सेप्सिस का असर बहुत तेजी से होता है, इससे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ सकती है. सेप्सिस सिर्फ एक सामान्य इन्फेक्शन नहीं है, जब इन्फेक्शन से लड़ने में शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, तो शरीर के जरूरी अंग ठीक से काम करना बंद कर देते हैं. मामला गंभीर होने पर ब्लड प्रेशर गिर जाता है और शरीर में खून का बहाव कम हो जाता है. यह स्थिति जानलेवा सेप्टिक शॉक बन सकती है.
यह खतरा नवजात शिशुओं में विशेष रूप से गंभीर होता है. गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज, फरीदकोट के बाल रोग विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ. शशि कांत धीर ने कहा कि नवजात शिशु के व्यवहार में होने वाले मामूली बदलावों को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, “नवजात शिशुओं के व्यवहार में छोटा-सा बदलाव भी एक महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत हो सकता है.” उन्होंने बताया कि समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले शिशुओं की स्थिति कुछ ही घंटों में तेजी से बिगड़ सकती है.
दूध पीने/पोषण लेने में कमी, असामान्य रूप से अधिक नींद आना, शरीर का ठंडा महसूस होना और सांस लेने में बदलाव नवजात शिशु में गंभीर बीमारी के संकेत हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में तत्काल चिकित्सकीय जांच आवश्यक है.
जब बैक्टीरियल संक्रमण की आशंका हो या इसकी पुष्टि हो जाए, तब एंटीबायोटिक्स आवश्यक होते हैं, लेकिन इनका अनुचित इस्तेमाल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बढ़ावा दे सकता है. बिना चिकित्सकीय सलाह के एंटीबायोटिक्स लेना, बची हुई एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करना या उपचार बीच में रोक देना संक्रमण का इलाज मुश्किल बना सकता है.
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