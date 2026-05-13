प्रतीक यादव की आखिरी इंस्टा पोस्ट क्या थी? प्रोफाइल पर पिन कर रखी है ये दर्दभरी बात

last Instagram post: सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का निधन हो गया, प्रतीक यादव ने आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट 3 अप्रैल को की थी. जिसमें उन्हें जेट चलाते हुए देखा जा रहा है.
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Prateek Yadav passes away: सपा संस्थापक मुलायम यादव के बेटे और और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया. प्रतीक यादव एक जिम के मालिक थे और वो फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, सोशल मीडिया पर उनकी कई ऐसी तस्वीरे हैं जहां पर जिम करते दिख रहे हैं, प्रतीक यादव ने आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट 3 अप्रैल को की थी. जिसमें उन्हें जेट चलाते हुए देखा जा रहा है.
ये पोस्ट उन्होंने 3 अप्रैल को की थी. उन्हें जेट उड़ाते हुए देखना लोगों के लिए अचंभित करने वाला था. इसपर कई तरह के कमेंट भी आए थे, उनकी ये पोस्ट इस बात की गवाही देती है कि उन्हें गाड़ियों और जिम के अलावा विमानों का भी शौक था.
प्रोफाइल पर पिन है ये दर्द भरी बात
इसके अलावा प्रतीक ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट को पिन कर रखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि May Life Treat You the Way you treat animals (जिंदगी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा आप जानवरों के साथ करते हैं) जिसपर लोग तरह-तरह के कमेंट भी किए थे, एक कमेंट में एक व्यक्ति ने लिखा था कि आपक रिश्ता खत्म हो गया है तो किस बात का दुख है आपको.
सीएम योगी ने जताया दुख
उनके निधन के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है. उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 'पद्म विभूषण', स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव जी के पति श्री प्रतीक यादव जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद है, विनम्र श्रद्धांजलि. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति.
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