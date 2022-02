रूस-यूक्रेन की जंग के बीच भारत ने शुरू किया ये युद्धाभ्यास, 39 देशों की नेवी ले रही हिस्सा

विशाखापत्तनम: रूस और यूक्रेन की जंग ( Russia Ukraine War) के बीच शनिवार से भारत की मेजबानी में एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास (Multinational Naval Exercise) शुरू हो गया है. विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के तट पर शनिवार से अंतरराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास 'मिलन-2022' (Milan-2022) की शुरुआत हुई. इस युद्धाभ्यास में 39 देशों की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं.

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट (Ajay Bhat) ने यहां पूर्वी नौसेना कमान के समुद्रिका में आयोजित एक समारोह में मिलन-2022 (Milan-2022) की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न देशों के दस्ते ने उन्हें सलामी दी. उन्होंने भारतीय नौसेना समेत विभिन्न देशों के नौसेना अधिकारियों से बातचीत भी की.

#WATCH | Special Forces of the Indian Army, Navy, and Air Force rehearsing for the parade to be held during the multinational exercise Milan-2022 in Visakhapatnam

