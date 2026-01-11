सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, 2-3 मिनट तक गांवों पर मंडराए; सेना ने की फायरिंग

भारतीय सेना ने आज शाम जम्मू और कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन पर गोलीबारी की. उन्होंने बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कई और ड्रोन भी देखे गए. सेना इस बात की जांच करने के लिए कि क्या इन ड्रोनों ने इलाके में हथियार या ड्रग्स के पैकेट गिराए हैं? तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. इसके पहले शनिवार (10 जनवरी) को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) की तरफ से आए एक ड्रोन ने सांबा सेक्टर में हथियारों की एक खेप गिराई थी.

सेना ने बताया कि मशीन गन से ड्रोन पर फायरिंग की गई. पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कई पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए थे. उसके बाद ड्रोन दिखने की घटनाएं काफी कम हो गई थीं. हालांकि आज एक ही दिन में कम से कम पांच पाकिस्तानी ड्रोन घुसपैठ की खबरें आईं. आज राजौरी के धर्मशाला तीर्थ क्षेत्र में संदिग्ध ड्रोन देखे जाने से सतर्कता बढ़ी दी गई है. स्थानीय लोगों के अनुसार यह ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ रहा था और इसमें सफेद रंग की ब्लिंकिंग लाइट जल रही थी. जानकारी के मुताबिक यह उड़ने वाली वस्तु दक्षिण-पश्चिम दिशा से, तहसील कलाकोट के धर्मशाल गांव की ओर से आई और इसके बाद उत्तर-पूर्व दिशा में भारख (रियासी) की ओर बढ़ गई.

सुरक्षाबलों ने इलाकों में बढ़ाई निगरानी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अवगत कराया गया. सुरक्षा बलों ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि देखी गई वस्तु ड्रोन थी या कोई अन्य उपकरण. सीमा और संवेदनशील क्षेत्रों में एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था और चौकसी कड़ी कर दी गई है.

राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन पर भारतीय सेना की फायरिंग

इसी दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) के गनिया इलाके में एक ड्रोन देखे जाने बाद सेना ने फायरिंग की. ड्रोन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क हो गए हैं और सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और चौकसी और कड़ी कर दी गई है. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां दोनों घटनाओं की जांच कर रही हैं. सेना की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की घुसपैठ या साजिश को नाकाम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

सांबा के चाक बबराल में दिखा संदिग्ध ड्रोन

जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव चाक बबराल में स्थानीय लोगों ने एक ड्रोन संदिग्ध ड्रोन देखा गया. जानकारी के अनुसार यह वस्तु करीब 2 से 3 मिनट तक गांव के ऊपर मंडराता रहा. जिसके बाद यह पाकिस्तान की दिशा की ओर चला गया. ड्रोन जैसी वस्तु देखे जाने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना तुरंत पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को दी गई। सूचना मिलने पर सुरक्षा बल सतर्क हो गए और पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उड़ने वाली वस्तु वास्तव में ड्रोन थी या कोई अन्य उपकरण. सीमा से सटे इलाके में ड्रोन गतिविधि की आशंका को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और चौकसी और कड़ी कर दी गई है.

