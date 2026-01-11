Advertisement
trendingNow13071167
Hindi Newsदेशसांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, 2-3 मिनट तक गांवों पर मंडराए; सेना ने की फायरिंग

सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, 2-3 मिनट तक गांवों पर मंडराए; सेना ने की फायरिंग

पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कई पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए थे. उसके बाद ड्रोन दिखने की घटनाएं काफी कम हो गई थीं; हालांकि, आज एक ही दिन में कम से कम पांच पाकिस्तानी ड्रोन घुसपैठ की खबरें आईं हैं. 

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jan 11, 2026, 11:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, 2-3 मिनट तक गांवों पर मंडराए; सेना ने की फायरिंग

भारतीय सेना ने आज शाम जम्मू और कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन पर गोलीबारी की. उन्होंने बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कई और ड्रोन भी देखे गए.  सेना इस बात की जांच करने के लिए कि क्या इन ड्रोनों ने इलाके में हथियार या ड्रग्स के पैकेट गिराए हैं? तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. इसके पहले शनिवार (10 जनवरी) को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) की तरफ से आए एक ड्रोन ने सांबा सेक्टर में हथियारों की एक खेप गिराई थी.

सेना ने बताया कि मशीन गन से ड्रोन पर फायरिंग की गई. पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कई पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए थे. उसके बाद ड्रोन दिखने की घटनाएं काफी कम हो गई थीं. हालांकि आज एक ही दिन में कम से कम पांच पाकिस्तानी ड्रोन घुसपैठ की खबरें आईं. आज राजौरी के धर्मशाला तीर्थ क्षेत्र में संदिग्ध ड्रोन देखे जाने से सतर्कता बढ़ी दी गई है. स्थानीय लोगों के अनुसार यह ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ रहा था और इसमें सफेद रंग की ब्लिंकिंग लाइट जल रही थी. जानकारी के मुताबिक यह उड़ने वाली वस्तु दक्षिण-पश्चिम दिशा से, तहसील कलाकोट के धर्मशाल गांव की ओर से आई और इसके बाद उत्तर-पूर्व दिशा में भारख (रियासी) की ओर बढ़ गई.

 

Add Zee News as a Preferred Source

सुरक्षाबलों ने इलाकों में बढ़ाई निगरानी
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अवगत कराया गया. सुरक्षा बलों ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि देखी गई वस्तु ड्रोन थी या कोई अन्य उपकरण. सीमा और संवेदनशील क्षेत्रों में एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था और चौकसी कड़ी कर दी गई है. 

राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन पर भारतीय सेना की फायरिंग
इसी दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) के गनिया इलाके में एक ड्रोन देखे जाने बाद सेना ने फायरिंग की. ड्रोन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क हो गए हैं और सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और चौकसी और कड़ी कर दी गई है. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां दोनों घटनाओं की जांच कर रही हैं. सेना की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की घुसपैठ या साजिश को नाकाम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

सांबा के चाक बबराल में दिखा संदिग्ध ड्रोन
जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव चाक बबराल में स्थानीय लोगों ने एक ड्रोन संदिग्ध ड्रोन देखा गया. जानकारी के अनुसार यह वस्तु करीब 2 से 3 मिनट तक गांव के ऊपर मंडराता रहा. जिसके बाद यह पाकिस्तान की दिशा की ओर चला गया. ड्रोन जैसी वस्तु देखे जाने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना तुरंत पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को दी गई। सूचना मिलने पर सुरक्षा बल सतर्क हो गए और पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उड़ने वाली वस्तु वास्तव में ड्रोन थी या कोई अन्य उपकरण. सीमा से सटे इलाके में ड्रोन गतिविधि की आशंका को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और चौकसी और कड़ी कर दी गई है.

यह भी पढ़ेंः 'अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश', इतिहास का बदला वाले बयान पर भड़क गईं महबूबा

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

PakistanJammu and Kashmir

Trending news

5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
Animal Fair Kurukshetra
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग
Pakistan
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग
BMC चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन? जानिए उसके पास कितनी संपत्ति
bmc
BMC चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन? जानिए उसके पास कितनी संपत्ति
'अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश', इतिहास का बदला वाले बयान पर भड़क गईं महबूबा
Mehbooba Mufti
'अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश', इतिहास का बदला वाले बयान पर भड़क गईं महबूबा
1000 साल बाद भी शान से खड़ा है सोमनाथ, लेकिन मंदिर तोड़ने वाला गजनवी कहां दफन है?
Somnath temple
1000 साल बाद भी शान से खड़ा है सोमनाथ, लेकिन मंदिर तोड़ने वाला गजनवी कहां दफन है?
कांग्रेस ने तमिलनाडु में मांगा सत्ता में हिस्सा, स्टालिन की DMK ने दिया टके सा जवाब
Tamil Nadu Elections
कांग्रेस ने तमिलनाडु में मांगा सत्ता में हिस्सा, स्टालिन की DMK ने दिया टके सा जवाब
पंजाब की मान सरकार ने रचा इतिहास, 4 वर्षों से कम समय में दी 63,027 सरकारी नौकरियां
Punjab
पंजाब की मान सरकार ने रचा इतिहास, 4 वर्षों से कम समय में दी 63,027 सरकारी नौकरियां
पंजाब में भगवंत मान सरकार की सौगात, मिशन प्रगति के तहत ग्रामीण मुफ्त प्रशिक्षण
Bhagwant Mann Punjab
पंजाब में भगवंत मान सरकार की सौगात, मिशन प्रगति के तहत ग्रामीण मुफ्त प्रशिक्षण
पूर्व नौसेना प्रमुख से पूछी गई पहचान, 18 Km दूर बुलाया; SIR नोटिस पर भड़के लोग
Sir
पूर्व नौसेना प्रमुख से पूछी गई पहचान, 18 Km दूर बुलाया; SIR नोटिस पर भड़के लोग
Hyderabad: अल्ताफ ने मंदिर में की गंदी हरकत! गुस्साई भीड़ ने जमकर की पिटाई
Hyderabad
Hyderabad: अल्ताफ ने मंदिर में की गंदी हरकत! गुस्साई भीड़ ने जमकर की पिटाई