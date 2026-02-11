Advertisement
Ritu Tawde: 25 साल बाद उद्धव का किला ध्‍वस्‍त, बीजेपी की प्रत्‍याशी रितु तावड़े बनीं BMC की मेयर

Ritu Tawde: 25 साल बाद उद्धव का 'किला' ध्‍वस्‍त, बीजेपी की प्रत्‍याशी रितु तावड़े बनीं BMC की मेयर

Mayor Ritu Tawde: बीजेपी पार्षद रितु तावड़े बीएमसी मेयर के तौर पर निर्विरोध चुनी गईं हैं. रितु तावड़े के रूप में भाजपा को मुंबई का पहला मेयर मिल गया है. इसका औपचारिक ऐलान 7 फरवरी को हुआ था.

Feb 11, 2026, 01:01 PM IST
Ritu Tawde: 25 साल बाद उद्धव का 'किला' ध्‍वस्‍त, बीजेपी की प्रत्‍याशी रितु तावड़े बनीं BMC की मेयर

Ritu Tawde: जिसका लोगों को इंतजार था, वो घड़ी आ गई है. बीजेपी पार्षद रितु तावड़े बीएमसी मेयर के तौर पर निर्विरोध चुनी गईं हैं.  बीती 7 फरवरी को इसकी औपचारिक घोषणा मुंबई बीजेपी अध्यक्ष ने की थी. आज निर्विरोध उन्हें मेयर चुन लिया गया. इसी के साथ मुंबई में 25 साल बाद उद्धव ठाकरे का किला ध्वस्त कर दिया और भाजपा को मुंबई में अपना पहला मेयर मिल गया है.

कौन हैं रितु तावड़े
रितु तावड़े की बात करें तो उन्हें नगर निगम के बारे में काफी ज्यादा अनुभव है, उन्होंने कई बार पार्षद के तौर पर काम किया है. तावड़े पहली बार 2012 में वार्ड नंबर 127 से चुनी गईं, बाद में 2017 में घाटकोपर में वार्ड नंबर 121 से चुनी गईं और 2025 के चुनावों में वार्ड नंबर 132 से जीतीं. वह मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एजुकेशन कमिटी की चेयरमैन भी रह चुकी हैं. पार्टी और संगठन में लंबे अनुभव के चलते रितु तावड़े को पहले से ही मेयर पद की मजबूत दावेदार माना जा रहा था. सबसे खास बात ये है कि मराठा समुदाय से होने के बावजूद उन्होंने गुजराती बहुल वार्ड में अपनी अच्छी पकड़ बनाई है. 

 

क्या बोले मुंबई बीजेपी अध्यक्ष
रितु तावड़े के मेयर बनने के बाद मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित सातम ने कहा, "मुंबई नगर निगम को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए मुंबईकरों के आशीर्वाद के अनुसार 44 साल बाद मुंबई नगर निगम में भाजपा का मेयर बन रहा है, ताकि मुंबई शहर का विकास सुनिश्चित हो सके. मुंबईकरों ने महायुति को अपना आशीर्वाद दिया है.

ये भी पढ़ें: कांग्रेस छोड़कर थामा BJP का दामन, मराठी होकर बनाई गुजराती वार्डों में पकड़; कौन हैं रितु तावड़े, जो होंगी BMC की अगली मेयर?

 

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

Mayor Ritu Tawde

