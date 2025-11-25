Advertisement
trendingNow13017723
Hindi Newsदेश

'दाऊद का दाहिना हाथ, PAK का मेहमान...', 26/11 का वो रहस्यमयी इंसान, जिसे 17 सालों से बचा रहा पाकिस्तान

Mumbai Terror Attack: 26/11 का जख्म लोग भूले नहीं हैं, इस हमले मुंबई में हुए इस हमले में 160 से ज्यादा जानें चली गईं थी, हमले के बाद से लगातार जांच चल रही है. हालांकि कई ऐसे रहस्य हैं जो आज तक सुलझे नहीं हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 25, 2025, 01:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'दाऊद का दाहिना हाथ, PAK का मेहमान...', 26/11 का वो रहस्यमयी इंसान, जिसे 17 सालों से बचा रहा पाकिस्तान

Terror Attack in Mumbai: 26 नवंबर 2008 को मायानगरी मुंबई में हुए ब्लास्ट ने एक भागते-दौड़ते हुए शहर को रोक दिया. इस हमले ने जो जख्म दिया था वो आज तक नहीं भर पाया है. इस भयानक हमले में 160 से ज्यादा जानें चली गईं थी, इतना ही नहीं ये शहर 48 घंटों के लिए थम सा गया था. इस हमले को लेकर लगातार जांच होती रही लेकिन कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी पहलू बने हुए हैं. इन रहस्यों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है. ऐसे दो रहस्य साजिद मीर की पहचान से जुड़े हैं, जिसे पाकिस्तान 17 सालों से बचा रहा है.

चुनौती का रहा सबब
इस हमले में अहम भूमिका निभाने वाले मीर की असली पहचान सामने लाना हमेशा से सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चुनौती रहा है. हमलों से पहले वह पहली बार एक क्रिकेट फैन के तौर पर भारत आया था. अधिकारियों का कहना है कि उसी दौरे के दौरान उसने उन टारगेट की पहचान की जिन्हें निशाना बनाया जाना था. ताज महल होटल, ओबेरॉय, ट्राइडेंट और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सभी जानी-मानी जगहें हैं. हालांकि, जांच करने वालों को यह बात हैरान कर गई कि आतंकवादियों ने नरीमन हाउस की भी पहचान की थी. जिसे अब चबाड हाउस के नाम से जाना जाता है.

दाऊद इब्राहिम का हाथ
इलाके के कई लोगों को ऐसी जगह के बारे में पता नहीं था. ऐसे में जांच करने वालों को लगा कि इस टारगेट की पहचान किसी ऐसे व्यक्ति ने की होगी जो शहर को बहुत अच्छी तरह जानता हो. इससे यह सवाल उठता है कि क्या हमले में दाऊद इब्राहिम का हाथ था? वह मुंबई में पैदा हुआ और पला-बढ़ा, और उसके ऑपरेशन के इलाके पूरे शहर में फैले हुए थे. इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि मीर ने टारगेट की पहचान करने से पहले दाऊद और उसके आदमियों से सलाह ली थी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्रिकेट फैन की तरह आया मीर
इसके अलावा दाऊद और टाइगर मेमन ने ही 1993 में शहर में हुए सीरियल बम धमाकों के दौरान टारगेट की पहचान की थी और इसलिए, मुंबई 26/11 हमले के लिए उसकी एक्सपर्टीज की मदद ली गई होगी. दाऊद से सलाह करने के बाद, मीर एक क्रिकेट फैन के तौर पर भारत आया था. अपने दौरे के दौरान, वह इन सभी जगहों पर गया, जिसके बाद उसने डेविड हेडली के साथ कई मीटिंग कीं. मीर ने हेडली को उन टारगेट के बारे में बताया जिन पर उसने निशाना साधा था. फिर हेडली को इन सभी टारगेट की डिटेल में जांच करने और उनका मैप देने का काम सौंपा गया.

पाकिस्तान करता रहा मनाही
कई रिक्वेस्ट के बावजूद पाकिस्तान ने लगातार मीर के होने से इनकार किया है. बाद में उसने मीर को अपने देश का कोई मौलवी बताने की भी कोशिश की. हालांकि, भारत जो सबूत इकट्ठा कर रहा है, उससे साफ पता चलता है कि हमले के समय मीर ISI का एजेंट था. 
भारतीय अधिकारियों ने कन्फर्म किया है कि मीर शुरू में पाकिस्तानी सेना का हिस्सा था और बाद में उसे ISI में शामिल कर लिया गया, उसका रोल खास तौर पर मुंबई 26/11 हमले के सिलसिले में बदला था. उसने हमले की हर डिटेल पर नजर रखी थी, जिसमें भर्ती, प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग भी शामिल थी.

गहरी साजिश 
बता दें कि मीर ने दस आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के लिए मेजर इकबाल और मेजर समीर अली को शामिल किया था. तीन ISI अधिकारियों के बारे में रहस्य को सुलझाना हमले में पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की भूमिका का पता लगाने के लिए अब भी बहुत जरूरी है.  पाकिस्तान आम तौर पर ऐसे हमलों को अंजाम देने के लिए रिटायर्ड अधिकारियों को भेजता है लेकिन सर्विसिंग अधिकारियों को शामिल करने से सिर्फ यह पता चलता है कि साजिश कितनी गहरी थी. 

बड़ा सुरक्षा खतरा है मीर
हालांकि हेडली ने FBI के साथ प्ली बार्गेन डील की वजह से पाकिस्तानी सिस्टम की भूमिका के बारे में बहुत कम बात की, लेकिन अब बहुत कुछ तौवाहुर राणा पर निर्भर करेगा. उसकी जांच अभी भी चल रही है, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को उम्मीद है कि राणा इस पहेली को सुलझाने में मदद करेगा. ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि मीर एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है. मीर से जुड़ा एक डिटेल्ड डॉजियर तैयार करना होगा ताकि पाकिस्तान दोबारा उसकी सेवाएं न ले सके. मीर जैसे आदमी को तैनात करना भारत के लिए एक बड़ा सुरक्षा खतरा है, क्योंकि उसके पास जो स्किलसेट है, वह मुंबई 26/11 हमले में साफ दिख रहा था. (IANS)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Mumbai terror attack

Trending news

मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग का हुआ था मर्डर... CM हिमंता ने विधानसभा में किया बड़ा खुलासा
Singer Zubeen Garg
मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग का हुआ था मर्डर... CM हिमंता ने विधानसभा में किया बड़ा खुलासा
जमीन से 8 KM ऊपर, 150 kmph की स्पीड... भारत से चीन की ओर चला ज्वालामुखी का गुबार
Volcano eruption
जमीन से 8 KM ऊपर, 150 kmph की स्पीड... भारत से चीन की ओर चला ज्वालामुखी का गुबार
अब चलती ट्रेन में बर्थडे-एनिवर्सिरी... नमो भारत दे रही सुविधा, इतना करना होगा खर्चा
namo bharat train
अब चलती ट्रेन में बर्थडे-एनिवर्सिरी... नमो भारत दे रही सुविधा, इतना करना होगा खर्चा
शंघाई में जिस भारतीय महिला को चीन ने 18 घंटे रोके रखा, उसने बताई पूरी कहानी
Shanghai airport
शंघाई में जिस भारतीय महिला को चीन ने 18 घंटे रोके रखा, उसने बताई पूरी कहानी
अमेरिका का वीजा हुआ रिजेक्ट तो महिला डॉक्टर ने कर लिया सुसाइड, मां का बड़ा खुलासा
#Hyderabad
अमेरिका का वीजा हुआ रिजेक्ट तो महिला डॉक्टर ने कर लिया सुसाइड, मां का बड़ा खुलासा
'मैं नहीं चाहती मेरा कोई बच्चा US जाए...', बेटी की मौत से टूटे मां के अरमान
Hyderabad News
'मैं नहीं चाहती मेरा कोई बच्चा US जाए...', बेटी की मौत से टूटे मां के अरमान
जम्मू-कश्मीर: अब जेल से नए गुर्गे नहीं तैयार कर सकेंगे आतंकी, प्रशासन का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर: अब जेल से नए गुर्गे नहीं तैयार कर सकेंगे आतंकी, प्रशासन का बड़ा फैसला
अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार
Gujarat news
अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार
इजरायली पीएम नेतन्याहू का क्यों अचानक टल गया भारत का दौरा? इसके पीछे की क्या है वजह
benjamin netanyahu
इजरायली पीएम नेतन्याहू का क्यों अचानक टल गया भारत का दौरा? इसके पीछे की क्या है वजह
इथियोपिया का आग उगलता ज्‍वालामुखी भारत के लिए क्‍यों बन सकता है खतरा?
Hayli Gubbi Volcano Eruption
इथियोपिया का आग उगलता ज्‍वालामुखी भारत के लिए क्‍यों बन सकता है खतरा?