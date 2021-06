Mumbai: भारी बारिश के बाद गिरी 4 मंजिला इमारत, 11 लोगों की मौत; 7 गंभीर रूप से घायल

मुंबई: मुंबईकरों के लिए बुधवार का दिन मायूसी भरा रहा, एक तरफ जहां दिनभर मूसलाधार बारिश के चलते परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं देर रात करीब 11 बजे मलाड के मालवणी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत अचानक ढह गई. हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त 20 से ज्यादा लोग बिल्डिंग में मौजूद थे. घटना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

मुंबई में जोन 11 के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) विशाल ठाकुर ने बताया, 'अब तक 15 लोगों सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जिनमें 5 बच्चों समेत महिलाएं भी शामिल हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

Maharashtra: Search and rescue operation continues in New Collector compound, Malad West of Mumbai, where residential structures collapsed last night. 11 people died, 7 injured.

Visuals from the spot, this morning. pic.twitter.com/ct7HhErNHF

