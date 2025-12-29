मुंबई: भांडुप रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा, बेकाबू बस ने लोगों को रौंदा, 4 की मौत

Mumbai news: हादसे की खबर मिलते ही कई इमरजेंसी में काम करने वाली एजेंसियों को मौके पर भेजा गया. इनमें मुंबई फायर ब्रिगेड (MFB), स्थानीय पुलिस, BEST बस स्टाफ और 108 एम्बुलेंस सेवाएं शामिल थीं.
Mumbai Bus accident: मुंबई में एक बेकाबू बस ने कई लोगों को रौंद दिया. हादसे में कई लोगों की मौत हो गई. यह भयानक हादसा भांडुप रेलवे स्टेशन के पास हुआ, जहां बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम (BEST) की एक बस ने कथित तौर पर कई लोगों को कुचल दिया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक 4 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं. पुलिस ने इस मामले को लेकर आरोपी बस ड्राइवर को हिरासत में लिया है.
मुंबई पुलिस का बयान
मुंबई पुलिस के जोन-7 के DCP हेमराजसिंह राजपूत ने बताया कि इस दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई और नौ लोग घायल बताए जा रहे हैं. अधिकारियों ने बताया कि रात में बस दुर्घटना के बाद राजावाड़ी अस्पताल में दो घायल लोगों को भर्ती कराया गया. घायलों में एक पुरुष और एक महिला शामिल हैं. कई इमरजेंसी एजेंसियों को तुरंत मौके पर भेजा गया. इनमें मुंबई फायर ब्रिगेड (MFB), स्थानीय पुलिस, BEST बस स्टाफ और 108 एम्बुलेंस सर्विस की टीमें शामिल थीं.
बेस्ट बसों के ड्राइवरों की ट्रेनिंग पर उठे सवाल
आपको बताते चलें कि बीते साल 9 दिसंबर को इसी तरह हुए एक एक्सीडेंट में, एक इलेक्ट्रिक BEST बस, कई पैदल चलने वालों और करीब 22 गाड़ियों से टकरा गई थी. कुर्ला में SG बर्वे मार्ग पर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर नगर की ओर जाने वाले सीमेंट के गेट से टकराने के बाद बस लगभग 200 मीटर तक चली और फिर रुक गई. इस दुर्घटना में नौ लोगों की मौत हो गई और 42 अन्य घायल हो गए थे.
सोमवार को हुई इस दुर्घटना के बाद बेस्ट बसों के ड्राइवरों की कार्यकुशलता पर सवाल उठ रहे हैं.
