Bullet Train पर आई खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, समुद्र के नीचे इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
Advertisement
trendingNow12929870
Hindi Newsदेश

Bullet Train पर आई खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, समुद्र के नीचे इंजीनियरों का बड़ा कारनामा

Bullet Train Project: घनसोली और शिलफाटा के बीच बनाई गई  5 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य पूरा हो गया है. रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस टनल में ब्रेक थ्रू ब्लास्ट किया.

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 20, 2025, 02:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bullet Train पर आई खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, समुद्र के नीचे इंजीनियरों का बड़ा कारनामा

Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Project: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के मुंबई में समुद्र के नीचे पहली टनल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है. 5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने ब्रेक थ्रू ब्लास्ट किया. यह टनल घनसोली और शिलफाटा के बीच बनाई गई है. बता दें कि इस टनल को न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (NATM) मेथड से बनाया गया है. यह BKC से शिल्लफाटा तक बनने वाली 21 किलोमीटर लंबी सीन टनल का हिस्सा है, जिसमें से 7 किलोमीटर का हिस्सा ठाणे क्रीक के नीचे बनाया जा रहा है. 

समुद्र के नीचे चलेगी बुलेट ट्रेन

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस दौरान मुंबई में सुरंग निर्माण से जुड़े स्टफ से मुलाकात की. वहीं यह टनल रेस्क्यू टनल के वक्त सुरक्षा टनल के रूप में काम करेगी जो की समुद्र के नीचे बन रही 21 किलोमीटर लंबी टनल का हिस्सा है. वहीं मुंबई में समुद्र के नीचे 21 किलोमीटर के हिस्से में बुलेट ट्रेन गुजरेगी. बता दें कि अहमदाबाद मुंबई-बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 1 लाख 8 हजार करोड़ की लागत से बन रहा है. इस पूरे कॉरिडोर पर कुल 12 रेलवे स्टेशन है, जिसमें एकमात्र अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन मुंबई का BKC होगा.

ये भी पढ़ें- गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नया नियम

भारत का पहला 508 किलोमीटर लंबा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर

बताया जा रहा है कि इस बुलेट ट्रेन का किराया बेहद कम होगा. इसे सामान्य आदमी को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा. वहीं अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद दक्षिण भारत पूर्वी भारत और उत्तर भारत में 3 नई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर करेंगे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का साल 2026 में ट्रायल रन होगा. बता दें कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच यह भारत का पहला 508 किलोमीटर लंबा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर होगा.  

ये भी पढे़ं- Aaj Ki Taza Khabar Live: आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, जनता को देंगे 34 हजार करोड़ से ज्यादा की सौगात  

कितना काम हुआ पूरा

इस बुलेट ट्रेन के निर्माण के लिए 508 किलोमीटर में से 321 किलोमी वायाडक्ट और 398 किलोमीटर पियर का काम पूरा हो चुका है. वहीं इसके लिए 17 नदी के पुल और 09 स्टील ब्रिज भी पूरे हो चुके हैं. इसके अलावा 206 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 4 लाख से ज्यादा नॉइज बैरियर भी लगाए जा चुके हैं और 206 किलोमीटर ट्रैक बेड का निर्माण भी पूरा हो गया है. बुलेट ट्रेन के लिए 2000 से ज्यादा OHE Mast लगाए गए हैं, जो तकरीबन 48 किलोमीटर मेन लाइन वायाडक्ट को कवर करते हैं.

FAQ

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लागत कितनी है?
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1 लाख 8 हजार करोड़ रुपये है. 

समुद्र के नीचे टनल का निर्माण कैसे हो रहा है?
समुद्र के नीचे टनल का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (NATM) का उपयोग करके किया जा रहा है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Bullet train

Trending news

चार मंजिला इमारत से गिरकर बची जान, तो NH48 के जाम ने रोक दी बच्चे की सांसें
NH48 traffic jam
चार मंजिला इमारत से गिरकर बची जान, तो NH48 के जाम ने रोक दी बच्चे की सांसें
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल!
PM Modi
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल!
बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
Bullet train
बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
नशे और गुस्से का संगम! सांप ने काटा तो ककड़ी की तरह चबा गया युवक, फिर सारी रात...
amaravati news
नशे और गुस्से का संगम! सांप ने काटा तो ककड़ी की तरह चबा गया युवक, फिर सारी रात...
कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
Muslim personal law marriage
कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
कांग्रेस ने भारत की क्षमता को किया नजरअंदाज, PM ने विदेशी निर्भरता पर विपक्ष को घेरा
PM Modi Bhavnagar Visit
कांग्रेस ने भारत की क्षमता को किया नजरअंदाज, PM ने विदेशी निर्भरता पर विपक्ष को घेरा
मोदी-ट्रंप की दोस्ती पड़ रही भारी... H-1B वीजा में बदलाव, विपक्ष के निशाने पर PM
H1B visa fee hike
मोदी-ट्रंप की दोस्ती पड़ रही भारी... H-1B वीजा में बदलाव, विपक्ष के निशाने पर PM
H1B पॉलिसी पलटेगा समीकरण, बैकफुट पर जाएगा अमेरिका; भारत के ऐसे खुलेंगे भाग्य
Donald Trump
H1B पॉलिसी पलटेगा समीकरण, बैकफुट पर जाएगा अमेरिका; भारत के ऐसे खुलेंगे भाग्य
40 लाख सैलरी फिर भी जिंदगी से गायब ऐशो-आराम, ऑफिस जाने से पहले रोज रोती है ये लड़की
high salary job stress
40 लाख सैलरी फिर भी जिंदगी से गायब ऐशो-आराम, ऑफिस जाने से पहले रोज रोती है ये लड़की
समुद्र से समृद्धि! मुंबई को आज मिलेगा सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, PM मोदी देंगे तोहफा
Mumbai International Cruise Terminal
समुद्र से समृद्धि! मुंबई को आज मिलेगा सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, PM मोदी देंगे तोहफा
;