Bullet Train पर आई खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, समुद्र के नीचे इंजीनियरों का बड़ा कारनामा

Bullet Train Project: घनसोली और शिलफाटा के बीच बनाई गई 5 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य पूरा हो गया है. रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस टनल में ब्रेक थ्रू ब्लास्ट किया.
Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Project: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के मुंबई में समुद्र के नीचे पहली टनल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है. 5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने ब्रेक थ्रू ब्लास्ट किया. यह टनल घनसोली और शिलफाटा के बीच बनाई गई है. बता दें कि इस टनल को न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (NATM) मेथड से बनाया गया है. यह BKC से शिल्लफाटा तक बनने वाली 21 किलोमीटर लंबी सीन टनल का हिस्सा है, जिसमें से 7 किलोमीटर का हिस्सा ठाणे क्रीक के नीचे बनाया जा रहा है.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस दौरान मुंबई में सुरंग निर्माण से जुड़े स्टफ से मुलाकात की. वहीं यह टनल रेस्क्यू टनल के वक्त सुरक्षा टनल के रूप में काम करेगी जो की समुद्र के नीचे बन रही 21 किलोमीटर लंबी टनल का हिस्सा है. वहीं मुंबई में समुद्र के नीचे 21 किलोमीटर के हिस्से में बुलेट ट्रेन गुजरेगी. बता दें कि अहमदाबाद मुंबई-बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 1 लाख 8 हजार करोड़ की लागत से बन रहा है. इस पूरे कॉरिडोर पर कुल 12 रेलवे स्टेशन है, जिसमें एकमात्र अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन मुंबई का BKC होगा.
Hon’ble MR Shri @AshwiniVaishnaw visited the #NHSRCL site today at Ghansoli, to grace the Bullet Train - Shilphata Tunnel Breakthrough Event.
The 21 km undersea/underground stretch achieved a 4.8 km NATM breakthrough — a major milestone in India’s first high-speed rail… pic.twitter.com/7LAibyOmR2
— Western Railway (@WesternRly) September 20, 2025
बताया जा रहा है कि इस बुलेट ट्रेन का किराया बेहद कम होगा. इसे सामान्य आदमी को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा. वहीं अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद दक्षिण भारत पूर्वी भारत और उत्तर भारत में 3 नई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर करेंगे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का साल 2026 में ट्रायल रन होगा. बता दें कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच यह भारत का पहला 508 किलोमीटर लंबा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर होगा.
इस बुलेट ट्रेन के निर्माण के लिए 508 किलोमीटर में से 321 किलोमी वायाडक्ट और 398 किलोमीटर पियर का काम पूरा हो चुका है. वहीं इसके लिए 17 नदी के पुल और 09 स्टील ब्रिज भी पूरे हो चुके हैं. इसके अलावा 206 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 4 लाख से ज्यादा नॉइज बैरियर भी लगाए जा चुके हैं और 206 किलोमीटर ट्रैक बेड का निर्माण भी पूरा हो गया है. बुलेट ट्रेन के लिए 2000 से ज्यादा OHE Mast लगाए गए हैं, जो तकरीबन 48 किलोमीटर मेन लाइन वायाडक्ट को कवर करते हैं.
FAQ
बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लागत कितनी है?
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1 लाख 8 हजार करोड़ रुपये है.
समुद्र के नीचे टनल का निर्माण कैसे हो रहा है?
समुद्र के नीचे टनल का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (NATM) का उपयोग करके किया जा रहा है.
