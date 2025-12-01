Advertisement
मुंबई में भी जहरीली हुई हवा, दिल्ली से कम प्रदूषण के बावजूद लगा GRAP-4 लागू; आखिर क्या है सच्चाई?

Mumbai Air Pollution GRAP-4: मुंबई में हवा लगातार खराब होने के कारण BMC ने GRAP-4 लागू कर दिया है, जबकि AQI अभी भी दिल्ली से कम है. निर्माण कार्यों और छोटे उद्योगों पर रोक लगाकर प्रदूषण को तुरंत काबू करने की सख्त कोशिश की जा रही है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 01, 2025, 11:08 AM IST
Mumbai Air Pollution GRAP-4: मुंबई में पिछले कुछ दिनों से हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है. हालात ऐसे हो गए हैं कि शहर के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता का लेवल बहुत खराब से लेकर गंभीर श्रेणी तक पहुंच गया है. इसी वजह से BMC यानी Brihanmumbai Municipal Corporation ने GRAP-4 के नियम लागू कर दिए हैं. आमतौर पर GRAP-4 जैसी सख्त पाबंदियां दिल्ली में तब लगती हैं जब हवा बेहद जहरीली हो जाती है. लेकिन इस बार मुंबई में दिल्ली से कम AQI होने के बावजूद ये कदम उठाया गया है.

किन जगहों पर लगे सख्त नियम?
मुंबई के जिन इलाकों में हवा सबसे ज्यादा खराब है, वहां GRAP-4 लागू किया गया है. इनमें शामिल हैं मझगांव, देवनार, मालाड, बोरीवली ईस्ट, चाकला-अंधेरी ईस्ट, नेवी नगर, पवई और मुलुंड इन जगहों पर रहने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन जैसी दिक्कतें बढ़ रही हैं.

क्या-क्या बंद हुआ?
BMC ने प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए इन चीजों पर रोक लगाई है- निर्माण और तोड़फोड़ के काम बंद, धूल फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक, नियम तोड़ने वाली साइटों को नोटिस, छोटे उद्योगों (जैसे बेकरी, मार्बल कटिंग आदि) को साफ तकनीक अपनाने के निर्देश हर वार्ड में फ्लाइंग स्क्वॉड की तैनाती की गई है जो धूल और धुएं पर निगरानी रखने का काम करते हैं, साथ ही GPS वाले वाहन भी इनकी मदद कर रहे हैं.

मुंबई और दिल्ली में अंतर क्या?
दिल्ली में जब GRAP-4 लागू होता है तो कई गाड़ियों पर पूरी तरह बैन लग जाता है, स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी जाती हैं, दफ्तरों में आधा स्टाफ घर से काम करता है, बाहर से आने वाले ट्रकों के प्रवेश पर रोक, सड़क, फ्लाईओवर जैसी सरकारी परियोजनाएं भी रुक जाती हैं, वहीं मुंबई की बात करें तो यहां फिलहाल सबसे ज्यादा फोकस निर्माण और उद्योगों द्वारा फैलने वाली धूल को रोकने पर है.

क्यों उठाया गया इतना बड़ा कदम?
हालांकि मुंबई का AQI दिल्ली जितना नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यहां भी लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, समुद्री हवा कमजोर पड़ने से धूल और धुआं हवा में ही जम रहा है. इसी को देखते हुए BMC ने सख्त कदम उठाने का काम किया है.

About the Author
author img
harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

